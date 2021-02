KREISSCHULE AARAU-BUCHS Posse um Geburtstagsznüni: Kinder dürfen ihren Schulkameraden wieder etwas Essbares mitbringen Die Schulpflege der Kreisschule Aarau-Buchs hatte es Geburtstagskindern untersagt, einen Znüni für die ganze Klasse mitzubringen – wegen Corona. Einem Elternpaar ging das zu weit. Es erhält nun vom Schulrat des Bezirks Aarau recht. Nadja Rohner 15.02.2021, 17.19 Uhr

Die Kreisschulpflege verbot nicht nur das Teilen, sondern auch das Verteilen von Znüni. (Symbolbild) Keystone

Früher, als Corona noch kein Thema war, da brachten die meisten Kinder an ihrem Geburtstag eine kulinarische Kleinigkeit für ihre Schulkameraden mit. Verspeist wurde diese dann genüsslich gemeinsam in der Pause. Doch da nichts mehr ist, wie es mal war, ist nun auch das Geburtstagsznüni zum Streitpunkt geworden. Nun musste sich sogar der Schulrat des Bezirks Aarau damit befassen.

Hintergrund: Die Schulpflege der Kreisschule Aarau-Buchs verschickte Anfang September 2020 einen Brief an alle Eltern. Darin schreibt sie: «Gemäss Weisung des Departements für Bildung, Kultur und Sport BKS ist auf dem Schulareal auf das Teilen von Essen und Trinken zu verzichten.» Und: «Leider fällt darunter auch das Teilen von Geburtstagsznünis. Es ist aus diesem Grund nicht erlaubt, Ihren Kindern Geburtstagsznünis für die anderen Schülerinnen und Schüler mit in die Schule zu geben.»

Unverhältnismässiger Eingriff in die persönliche Freiheit

Ein Aarauer Elternpaar fragte wenige Tage darauf bei der Kreisschulpflege an, ob es dem Kind an dessen Geburtstag denn wenigstens Znünis mitgeben dürfe, die gekauft und vom Hersteller «hermetisch abgepackt» seien. Sieben Wochen später erhielten sie die Antwort: Die Kreisschulpflege hatte beschlossen, dies nicht zuzulassen.

Die Eltern befanden, das sei nun ein gar unverhältnismässiger Eingriff in die persönliche Freiheit. Sie fochten den Entscheid der Kreisschulpflege beim Schulrat des Bezirks Aarau an. Und dieser hat die Beschwerde nun gutgeheissen.

Hübsch, aber an der Schule derzeit verboten: Geburtstagstorte. Bild: Zvg

Der Bezirksschulrat schreibt, die Kreisschulpflege habe die kantonalen Vorgaben nochmals eingeschränkt, indem sie nicht nur das Teilen, sondern auch das Verteilen von Znüni verboten habe.

Die Kreisschulpflege stellte sich auf den Standpunkt, «dass diese weitere Einschränkung den Schulbetrieb in keiner Weise einschränke». Sie betont, die Weisung liege in ihrem Gestaltungsspielraum, sie habe mit pflichtgemässem Ermessen gehandelt. Die Eltern hingegen bringen vor, es gehe der Kreisschulpflege gar nicht um die Umsetzung der Covid-Ziele, sondern um Themen wie Vermeidung von Foodwaste, Littering und soziale Ungleichheit zwischen Eltern, die sich (gekaufte) Geburtstagsznüni leisten können, und solche, die das nicht vermögen. Damit liegen sie nicht falsch, denn die Kreisschulpflege hatte bereits in der Antwort auf eine Anfrage von Schulparlamentarierin Nicole Burger (SVP, Aarau) geantwortet: «Es würde ein Zwang geschaffen, einzeln abgepackte Produkte zu beziehen, was sich finanziell nicht alle Eltern leisten können.»

«Über das Ziel hinausgeschossen»

Der Bezirksschulrat kommt nun nach einer Güterabwägung zum Schluss, der Entscheid der Schulpflege sei unverhältnismässig, sie habe «mit ihren restriktiven Vorschriften über das Ziel hinausgeschossen». Das von den Eltern beantragte «Verteilen von Esswaren unter scharfen Hygienevorschriften am Geburtstag eines Unterstufenkindes ist nicht nur eine sympathische Geste, sondern auch enorm wichtig als Ereignis für die Kinder».

Das Verbot, hermetisch abgepackte Geburtstagsznünis zu verteilen, lasse sich aus hygienischer Sicht nicht begründen. Auch werde der Schulbetrieb dadurch nicht gestört. Das öffentliche Interesse sei nicht gegeben, und selbst wenn, «so stünden auch Interessen an der psychischen Gesundheit nicht nur der Kinder der Beschwerdeführer, sondern aller Unterstufenkinder auf dem Spiel».

Geburtstagsznünis müssen einzeln verpackt werden

Die Verfahrenskosten – 620 Franken – gehen zu Lasten der Staatskasse. Gegen den Entscheid könnte innert 30 Tagen beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden. Daran hat die Kreisschulpflege aber offenbar kein Interesse: Am Montag teilte sie den Eltern mit, dass Geburtstagsznünis ab sofort wieder erlaubt seien – Eltern müssen sie ihren Kindern aber «für jeden Schüler und jede Schülerin einzeln verpackt mitgeben».

Darf man nun die Brownies selber backen und sie dann separat einwickeln, oder muss es professionell hergestelltes und verpacktes Essen sein? Gesamtschulleiter Remi Bürgi sagt dazu: «Indem die Kinder das Znüni abgepackt mitbringen, erfolgt kein Teilen von Essen und Trinken auf dem Schulareal respektive im Klassenzimmer. Insofern ist es möglich, selbstgebackenes und danach einzeln verpacktes Gebäck mitzugeben.»

Der Schulrat des Bezirks Aarau wird von Daniel Kopp (SVP, Suhr) präsidiert. Dem Rat gehören ausserdem an: Die Aarauer Stadt- und Grossrätin Suzanne Marclay-März (FDP), Brigitte Siegenthaler (parteilos, Oberentfelden), Irene Näf-Kuhn (CVP, Erlinsbach), Andrea Blunier (EVP, Buchs), Gabriela Wiklund-Schmid (SP, Gränichen) und Carolyn Häusermann (Grüne, Suhr).