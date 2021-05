Kreisschule Aarau-Buchs Kindsgi-Kinder dürfen zum Abschluss nicht in der Schule übernachten – Eltern führen dagegen Beschwerde Der Kanton empfiehlt Schul-Events mit Übernachtung noch immer nicht, sie dürfen aber unter Einhaltung der Schutzmassnahmen wieder stattfinden. Die Kreisschule Aarau-Buchs verbietet diese Anlässe jedoch weiterhin. Das bedeutet unter anderem, dass für die Kindergärtler ein Ritual wegfällt. Ein Lokalpolitiker-Paar macht dagegen Beschwerde beim Bezirksschulrat. Nadja Rohner 30.05.2021, 13.55 Uhr

Wie sehr darf und soll man Kinder in dieser Phase der Pandemie einschränken? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Bild: Matthias Jurt

Der Umgang mit der Pandemie und den Eindämmungsmassnahmen ist am diffizilsten in den Phasen der schrittweisen Lockerungen. Es entstehen fast zwangsläufig Unstimmigkeiten, weil nicht jeder die Verhältnismässigkeit gleich gewichtet wie der andere. Aktuell ist das – wieder einmal – an der Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB) ein Thema.

Diskussionspunkt: Normalerweise würden in einigen Kindergärten der Kreisschule die «grossen» Kindergartenkinder am Ende des Schuljahres eine Nacht lang im «Chindsgi» schlafen. Sozusagen als Ritual zum Abschluss ihrer Kindergartenzeit, da sie ja nach den Sommerferien in die erste Klasse kommen. Die Anlässe hätten Ende Juni stattfinden sollen. Doch sie wurden vor wenigen Tagen abgesagt.

Eintägige Schulreisen Ja, Lager oder Übernachtungsevents Nein

Bis Mitte Mai durften nirgends Schulreisen, Klassenlager oder sonstige Übernachtungsaktivitäten durchgeführt werden. Letzte Woche hat das Departement Bildung, Kultur und Sport aber seine Weisungen überarbeitet. Noch immer werden diese Aktivitäten «nicht empfohlen», im Klassenverband und unter Einhaltung der Schutzmassnahmen und -konzepte sind sie jedoch wieder möglich. Der Entscheid liegt bei der Schule – und die Geschäftsleitung der Kreisschule habe sich für einen «weiterhin vorsichtigen Kurs» entschieden, sagt Philip Wernli, Leiter des Bereichs Schule der KSAB.

Das bedeutet: Alles, was mehr als einen Tag dauert und deshalb mit gemeinsamem Übernachten verbunden ist, bleibt bis zu den Sommerferien verboten, «weil das Ansteckungsrisiko in Innenräumen deutlich höher ist als draussen», so Wernli. «Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass viele Aktivitäten, die das Schulleben bereichern, wie Schulreisen, Exkursionen, Schülerkonzerte oder Abschlussfeiern mit den erforderlichen Schutzmassnahmen wieder möglich sind.»

Verbot unnütz und unverhältnismässig?

Es bleibt indes Tatsache, dass die austretenden Kindergartenkinder auf einen Anlass verzichten müssen, den es so nur einmal gibt. Dagegen wehrt sich nun ein Elternpaar mit einer Beschwerde: Kreisschulrätin Nicole Burger und Einwohnerrat Simon Burger (beide SVP). Eines ihrer Kinder ist direkt betroffen, deshalb sind sie legitimiert, sich in dieser Sache an den Bezirksschulrat zu wenden.

Sie würden anerkennen, schreiben Burgers, dass solche Verbote in gewissen Situationen notwendig sein können. Vorliegend sehen sie angesichts der Gesamtsituation den Sinn aber nicht ein. Ein Verbot des «langersehnten Übernachtungsevents» – der im vergangenen Schuljahr, wenige Wochen nach dem «rigorosen» Shutdown, noch stattgefunden habe – bringe nichts und sei unverhältnismässig.

Nicole und Simon Burger schreiben:

«Die Kinder würden sich auch in dieser Nacht in der gleichen Konstellation treffen wie sie es tagsüber täglich tun. Es finden keinerlei Kontakte zu Drittpersonen statt, die sich sonst nicht im Kindergarten aufhalten.»

Die Lehrpersonen, die dies wollen, seien mittlerweile geimpft. Weil die Kindergärtler des ersten Jahres nicht dabei seien, wäre der Teilnehmerkreis des Übernachtungsevents kleiner als während des normalen Unterrichts. «Wer zudem weiss, wie sich Kindergartenkinder untereinander verhalten, der weiss auch, dass sie bereits im Alltag wenig Wert auf epidemiologisch korrekte Verhaltensweisen legen. Sie nehmen ihre Znünis in unmittelbarer Nähe zueinander ein und lassen den anderen auch mal vom eigenen Rüebli abbeissen.»

Würde sich also ein infektiöses Kind in der Gruppe befinden, gäbe dieses die Krankheit bereits tagsüber weiter, so die Argumentation – durch das Verbot des Anlasses könne also keine Ansteckung verhindert werden. Es gebe keine wissenschaftlichen Beweise, dass eine Ansteckung nachts wahrscheinlicher sei als tagsüber.

Ausserdem sei am 26. Mai vom Bundesrat beschlossen worden, dass Anlässe mit bis zu 100 Personen in Innenräumen wieder erlaubt seien. Am gleichen Tag wurden die Eltern per E-Mail über die Absage des Events informiert. Die Beschwerdeführer finden:

«Unsere Kinder wurden durch die Pandemie und die damit verbundenen teils drastischen Massnahmen schon genug in ihren Freiheiten beeinträchtigt.»

Ob der Bezirksschulrat sich überhaupt für diese Sache zuständig sieht (er befasst sich mit Beschwerden gegen Schulpflegeentscheide) und ob er noch rechtzeitig einen Entscheid fällt, ist derzeit unklar. Es wäre aber bereits das zweite Mal innert kurzer Zeit, dass sich der Rat mit den Coronamassnahmen an der Kreisschule Aarau-Buchs auseinandersetzen muss.

Im Geburtstagsznüni-Fall gab Bezirksschulrat den Eltern Recht

Erst im Februar entschied der Bezirksschulrat in der Frage, ob es den Schülerinnen und Schüler angesichts der Pandemie verboten werden darf, an ihrem Geburtstag abgepackte Lebensmittel mitzubringen und an die Gspändli zu verteilen. Die Schulpflege der KSAB hatte dies zunächst untersagt, worauf sich ein Elternpaar – nicht die Familie Burger – mit einer Beschwerde dagegen aufgelehnt hatte.

Mit Erfolg: Der Bezirksschulrat kam zum Schluss, der Entscheid der Schule sei unverhältnismässig: «Das Verteilen von Esswaren unter scharfen Hygienevorschriften am Geburtstag eines Unterstufenkindes ist nicht nur eine sympathische Geste, sondern auch enorm wichtig als Ereignis für die Kinder.» Seither dürfen die Geburtstagskinder wieder einzeln verpackte Znüni für alle mitbringen, egal ob selbstgemacht oder gekauft.