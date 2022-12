Kreisschule Aarau-Buchs Erlinsbach SO will weiterhin nicht mehr Schulgeld zahlen Wegen des Schulabkommens zwischen den Kantonen kann die Kreisschule Aarau-Buchs vom Gemeinderat des Solothurner Erlinsbach nicht einfach mehr Schulgeld fordern. Und bisher sieht Erlinsbach SO auch nicht ein, warum es freiwillig mehr zahlen soll. Nadja Rohner 28.12.2022, 18.04 Uhr

In die Kreisschule Aarau-Buchs gehen auch mehrere Dutzend Bezirksschülerinnen und Bezirksschüler aus Erlinsbach SO. Sandra Ardizzone

Schon lange schwelt ein Schulgeld-Streit zwischen Erlinsbach SO und der Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB). Denn die Bezirksschülerinnen und Bezirksschüler aus dem solothurnischen Teil des Erzbachtals werden, wie die aus Erlinsbach AG, in Aarau unterrichtet. Dafür zahlen Erlinsbach AG und Erlinsbach SO Schulgeld. Aber nicht gleich viel.

Denn während die Kreisschule die Schulgeldtarife für Aargauer Schulkinder aus Nichtverbandsgemeinden wie Küttigen, Biberstein und Erlinsbach AG jedes Jahr neu festlegen kann – den tatsächlichen Kosten entsprechend –, gilt das nicht für ausserkantonale Schüler. Hier ist die Schule an ein kantonales Abkommen gebunden.

Das «Regionale Schulabkommen über die gegenseitige Aufnahme von Auszubildenden und Ausrichtung von Beiträgen» zwischen neun Kantonen regelt den Zugang von Schülerinnen und Schülern zu ausserkantonalen Bildungsangeboten. Und es regelt eben auch die Tarife – verbindlich.

Unterschiedliche Preise seien eigentlich nicht vertretbar

Im Fall der Kreisschule macht Erlinsbach SO den deutlich besseren Schulgeld-Deal als Erlinsbach AG. Bei mehreren Dutzend Schulkindern pro Jahr macht das einige Zehntausend Franken aus. Geld, das der Kreisschule entsprechend fehlt und das die Steuerzahlenden der Verbandsgemeinden Aarau und Buchs quersubventionieren müssen. «Das können wir eigentlich nicht vertreten», sagte der Buchser Bildungsminister Anton Kleiber im Mai an einer Schulparlamentssitzung.

Sowohl er als auch die Aarauer Bildungsstadträtin Franziska Graf forderten mit Nachdruck, dass sich der Schulvorstand des Problems annehme, auf das insbesondere Graf schon mehrfach hingewiesen und über das die frühere SP-Grossrätin auch schon mit dem Vorsteher des kantonalen Bildungsdepartements, Alex Hürzeler, diskutiert hat. «Ich will nicht, dass wir in einem Jahr wieder am selben Punkt stehen», sagte sie im Mai.

«Forderung für uns nicht transparent»

Wie jedoch eine Nachfrage bei der Gemeindepräsidentin von Erlinsbach SO ergibt, zeichnet sich auch ein halbes Jahr nach dieser Diskussion noch keine Lösung ab. Der Gemeinderat denkt nicht daran, einfach so nachzugeben und freiwillig mehr zu bezahlen, als er muss – zumal die Gemeinde finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Madeleine Neumann sagt, das Gremium sei mit einer Erhöhung des Tarifs «grundsätzlich nicht einverstanden», da er eben wegen des Regionalen Schulabkommens verbindlich festgelegt sei, «wie bei anderen Schulen auch».

Der Gemeinderat sei mit dem Schulvorstand aber immer noch im Gespräch, der Ball liege bei der Schule: «Wir haben eine Kostenaufstellung einverlangt, da die Forderung für uns nicht transparent ist», so Neumann, die selber im administrativen Bereich der Kreisschule Aarau-Buchs tätig ist.