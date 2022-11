Kreative Idee So schön: In Lenzburg ist ein Weihnachtsbus unterwegs Da wird es einem glatt ein bisschen warm ums Herz: Die Regionalbus Lenzburg AG macht den Reisenden mit einem schön dekorierten Weihnachtsbus eine Freude. Nadja Rohner 29.11.2022, 17.20 Uhr

Die Regionalbus Lenzburg AG (RBL) hat einen «Weihnachtsbus». Zvg / Aargauer Zeitung

Pendlerinnen und Pendler im Raum Lenzburg werden in den nächsten Wochen staunen, wenn sie in den Bus einsteigen und unversehens von Weihnachtszauber empfangen werden: Tannäste an den Haltestangen, Goldsterne, Glitzerkugeln, rote Sitzüberzüge mit Samichlaus und Rentier. «Wir haben unseren eBus zum Weihnachts-eBus gemacht», sagt René Bossard, Geschäftsführer der Regionalbus Lenzburg AG (RBL). Das dekorierte Gefährt sei bis zum Dreikönigstag auf allen elf RBL-Linien in der Region Lenzburg-Seetal unterwegs. Von aussen erkennt man ihn unschwer an den weissen Ornamenten an der Scheibe.

«Der RBL hat im Team der Betriebsleitung drei kreative und bastelbegabte Damen», so Bossard weiter. «Diese haben den Innenraum des Busses gemeinsam geschmückt und werden auch dafür besorgt sein, dass die Dekoration immer weihnächtlich hübsch ist.»

Es ist nicht das erste Mal, dass der Lenzburger Busbetrieb Weihnachtsstimmung verbreitet - in den vergangenen Jahren war in allen Bussen beim vorderen Einstieg eine Dekoration angebracht. «In diesem Jahr haben wir uns erstmals entschieden, nicht mehr alle Busse zu dekorieren, dafür einen Weihnachtsbus zu gestalten», erklärt Bossard. Auch diese Idee hatten vorher schon andere Busbetriebe, etwa in Olten oder im Glattal. Das dürfte der Freude der Weihnachtsfans jedoch keinen Abbruch tun.

