Eniwa legt ein überarbeitetes Gesuch für das neue Unterwerk auf

Frauenschwingen Zwischen Kamin, Bauernhof und Sägemehlring: Diese Aargauerin will Schwingerkönigin werden

Die Aargauerin Vanessa Jenni hat zwar noch keinen Kranz gewonnen, doch sie hat grosse Ziele. So will die 21-Jährige in ein paar Jahren Schwingerkönigin werden. Zuerst bestritt sie aber ein weiteres Schwingfest in ihrer Karriere und sammelte so weitere Erfahrung.