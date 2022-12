Leute wissen nicht mehr, wie man sich selber helfen kann

Kommentar Volle Notfallstationen: Die Leute wissen einfach nicht mehr, wie sie sich selber helfen können Es ist oft nicht Ignoranz, sondern schlicht Angst, die Menschen mit Bagatellerkrankungen unnötigerweise auf die Notfallstationen führt. Nadja Rohner* 29.12.2022, 15.40 Uhr

Halsweh? Man muss damit nicht direkt zum Arzt. Aber was soll man sonst tun? Das wissen vielen Menschen nicht. Christian Beutler/Keystone

Ich arbeite zwar schon seit Jahren nicht mehr als Medizinische Praxisassistentin. Aber noch immer fragt mich mein Umfeld um Rat: Der Blutdruck ist so hoch, was tun? Der Arm tut seit drei Wochen weh, soll man den doch mal zeigen? Was bedeutet der Satz in der Packungsbeilage? Der Arzt hat die Laborwerte kommentarlos geschickt – ob ich die rasch anschauen könnte?