195 Millionen für Tunnel für die WSB: Ist das nötig?

Kommentar Und wenn man die Suhrentalbahn ganz aufgeben würde? 195 Millionen Franken sollen investiert werden in einen Tunnel für die Wynen- und Suhrentalbahn (WSB). Die Bahnschranke der SBB würde den Strassenverkehr aber weiterhin behindern, weite Teile beider Entfelden blieben schlecht vom öffentlichen Verkehr erschlossen. Ist die Untertunnelung wirklich die gescheiteste Lösung? Daniel Vizentini 1 Kommentar 17.09.2022, 05.00 Uhr

Von links nach rechts die Bahnlinie der SBB, von oben nach unten diejenige der WSB. Diese Kreuzung zweier Bahnstrecken ist landesweit einmalig – und sorgt für eine Behinderung in der Taktfrequenz beider Zuglinien. Aargau Verkehr/zvg

Die SBB wollen ein Hindernis auf ihrer Bahnstrecke beseitigen, die Wynental- und Suhrentalbahn (WSB) soll in Oberentfelden unter die Erde geführt, die landesweit offenbar letzte ebenerdige Kreuzung zweier Bahnlinien entflechtet werden. Dadurch würde die Taktfrequenz auf beiden Linien erhöht, bei den SBB vor allem für Güterzüge.

Der Preis dafür ist hoch: 195 Millionen Franken soll das Vorhaben Stand jetzt kosten. Das Geld käme zwar vom Bund, für Gemeinde und Kanton tönt es zunächst nach «gratis». Viel Geld ist es aber dennoch. Diese Woche wurde die Bevölkerung näher über das Vorprojekt informiert. Die Begeisterung hielt sich eher in Grenzen.

Dass sich die Projektverantwortlichen mächtig ins Zeug legten, ist unbestritten. Sie scheinen alles versucht zu haben, um irgendwie eine gescheite Lösung herzubekommen. Das Ergebnis ist ein knapp 860 Meter langer Bahntunnel unter der Hauptstrasse, praktisch parallel zur Suhre, plus insgesamt über 410 Meter lange Auf- und Abstiegsrampen für die Züge durch das Dorf hindurch.

Das Projekt ist kompliziert, der Raum eng, die Kosten hoch, die Bauzeit lang. Das Ergebnis zwar nicht unbedingt schlecht, doch ganz zufrieden stellt es auch nicht. Die Bahnschranke der SBB würde weiterhin das Dorf teilen und den Verkehr unterbrechen, nach dem Tunnelbau für die WSB gar noch öfter. Die Haltestelle im Zentrum stünde künftig als kleine U-Bahn-Station unter der Erde. Um zu ihr zu gelangen, müsste man über die Strasse zu einer Mittelinsel laufen, Passagiere mit Gehschwäche dort auf den Lift warten.

An diese Stelle – unter der Erde – käme die neue WSB-Haltestelle im Zentrum von Oberentfelden hin. Daniel Vizentini

13'000 Menschen in Entfelden haben denkbar schlechte Verbindungen

Es ist wohl ein Tabuthema, dennoch soll hier die polemische Frage erlaubt sein: Was wäre, wenn man statt der teuren Untertunnelung die Suhrentalbahn ganz aufgeben und das Geld stattdessen in intelligent aufgezogene Buslinien investieren würde?

Zum Beispiel könnte man eine Expresslinie führen von Aarau her über eine Busspur auf den heutigen Bahngleisen an der Entfelderstrasse, dann über die Suhrentalstrasse direkt nach Muhen, Hirschthal und Schöftland. Man wäre womöglich gar schneller dort als heute. Die Suhrentalstrasse soll laut Kanton ab 2024 sowieso saniert und optimiert werden. Platz für Busspuren gäbe es und im Zusammenhang mit der neuen Umfahrung von Suhr könnten sich weitere Möglichkeiten ergeben.

Dazu müsste man Buslinien nach Unter- und Oberentfelden schaffen, allenfalls mit Verlängerung weiter ins Tal. In beiden sehr bedeutenden Aarauer Agglomerationsgemeinden leben zusammen über 13'000 Menschen. Deren Verbindung an den öffentlichen Verkehr ist aber alles andere als zufriedenstellend: Zwar gibt es die Bahnlinie auf der Hauptstrasse, doch die Dörfer sind relativ gross und einige Teile davon sehr weit von den Haltestellen entfernt.

Man denke da an die vielen Firmen wie FTA, ISS, die Bauschule oder das sich im Bau befindende Kantonslabor an der Suhrenmattstrasse, an den Coop Bau+Hobby oder auch ans Industriegebiet Ausserfeld mit unzähligen Arbeitgebern, dazu grossen Warenhäusern wie Aldi oder Ferroflex. All diese personenintensiven Orte sind für Schweizer Verhältnisse erstaunlich schlecht vom öffentlichen Verkehr erschlossen. Auch das Schwimmbad oder das Hotel Aarau-West haben keine nahe Verbindung. Wer ins Möbelhaus Livique will, läuft gut über einen Kilometer ab der nächsten Haltestelle.

Weite Teile von Unter- und Oberentfelden (im Bild) liegen weit von ÖV-Haltestellen entfernt. Aargau Verkehr/zvg

Das Zentrum von Entfelden könnte auch so verschönert werden

Klar: Eisenbahnen machen eigentlich Freude, sind für viele Menschen eine Herzensangelegenheit. Nostalgisch schaut man in der Region zurück auf den aufgehobenen Abschnitt der Seetalbahn von Wildegg über Niederlenz an den früheren Bahnhof Lenzburg Stadt, würde gerne noch einmal mit dem Zug von Beinwil am See über Reinach nach Menziken und Beromünster fahren. Fasziniert stöbert man heute durch Archivbilder oder sucht vor Ort nach letzten Spuren der einstigen Bahn. Doch gleichzeitig weiss man auch: Deren Wegfall eröffnete zum Teil neue Perspektiven, der Verkehr wurde effizienter. Stellen Sie sich heute eine Barriere vor an der Hauptstrasse in Wildegg, wo es jeweils schon weit vor dem Kreisel beim Bahnhof staut.

Die Wynentalbahn hingegen könnte man auch ohne den Suhrentaler Ast weiterführen. Sie ist länger, die Erschliessung vieler Dörfer bis ins Zentrum Reinach-Menziken sehr sinnvoll. Auf die Suhrentalbahn aber, die ab Schöftland trotz mehrerer Anläufe nie ausgebaut wurde, könnte man vielleicht verzichten. Damit wäre auch der Streit um ein Bahndepot im Suhrental vom Tisch. Den Hauptstrassenbereich beider Entfelden, der definitiv eine Aufwertung nötig hat, könnte man auch ohne Untertunnelung angehen.

Arthur Meyer vor etwa 2 Stunden Eine Buslinie ist wohl das allerletzte, was man sich wünschen kann! Wer täglich mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs ist, weiss die Vorzüge der Bahn zu schätzen. Einen solchen Rückschritt kann wirklich nur jemand vorschlagen, der selber nur im eigenen Auto unterwegs ist.