Die ukrainische Studentin empfiehlt einen Marktbesuch in Aarau

Kolumne «Wenn man den Samstagsmarkt in Aarau besucht hat, ist man automatisch den ganzen Tag gut gelaunt» Warum die ukrainische Studentin und AZ-Kolumnistin Vitalina Kantseliarenko allen Touristen einen Marktbesuch empfiehlt und was die Schweizer Märkte von ukrainischen unterscheidet. Vitalina Kantseliarenko* 07.11.2022, 17.44 Uhr

Vitalina Kantseliarenko arbeitet auf dem Hof der Familie Strub in Attelwil. Der Betrieb ist auch am Markt in Aarau zugegen. Ein ganz besonderer Ort, findet die Kolumnistin.

Auf meinen Reisen habe ich festgestellt, dass das Leben auf den Märkten am stärksten pulsiert. Ich glaube, dass es eine Sünde ist, den Markt in Aarau nicht zu besuchen, wenn man im Kanton Aargau lebt. Und ich hätte wohl auch «gesündigt», wenn ich nicht dort hätte arbeiten müssen.

Zur Person *Vitalina Kantseliarenko (20) ist Journalismusstudentin aus Kiew. Sie musste vor dem Krieg flüchten. Aktuell lebt und arbeitet die Ukrainerin auf einem Bauernhof in Attelwil. Hier lesen Sie mehr.

Frühes Aufstehen, Vorbereiten des Verkaufstisches und der Produkte, Aufstellen der Schilder – und schon sind die ersten Kunden da! Aber eben: Der anstrengendste Teil der Arbeit auf dem Markt ist wahrscheinlich die Vorbereitung. Damit die Menschen qualitativ hochwertige und frische Produkte erhalten können, arbeiten die Landwirte viel und hart: Anbau, Verarbeitung, Vermarktung und viele andere Tätigkeiten, die hinter den Kulissen anfallen.

Jeden Mittwoch und Samstag von 7 bis 12 Uhr kann man auf dem Markt die Produkte der lokalen Landwirtschaftsbetriebe kennen lernen. Das Personal ist dabei bedacht, den Verkaufsstand so ansprechend wie möglich einzurichten, damit die Kundschaft sich angesprochen und beim Einkaufen auch wohl fühlt. Schilder, Laternen, Fotos, Dekorationen – all das macht den Markt in Aarau nicht nur zu einem Ort zum Einkaufen, sondern auch zu einem Mini-Museum. Der Markt ist farbenfroh und bringt die Mentalität und Kultur der Stadt bestens zum Ausdruck.

Dieses Jahr ist der Markt in Aarau 200 Jahre alt geworden. Ein bedeutendes Jubiläum, das für sich selbst spricht. Die Feier wäre aber nicht komplett gewesen ohne ihren Ehrengast: die Karotten. Der Kanton Aargau und vor allem die Region um Aarau ist seit langem für den Anbau ihrer «Rüebli» berühmt, sodass die Karottensuppe zu einem festlichen Symbol geworden ist. Obwohl die 200-Jahr-Feier des Marktes schon einige Wochen zurückliegt, kann man die Suppe auch jetzt noch kaufen. Der gesamte Erlös wird für die Verschönerung des Marktes verwendet.

Als junge Dame, die nur gesehen hat, wie die Märkte in der Ukraine organisiert sind, ist es für mich sehr interessant, einen solchen Ort im Ausland zu besuchen und da zu arbeiten. Ich will ehrlich sein: Hier wird ein wenig mehr Wert auf Ästhetik gelegt. Das Interessanteste ist natürlich die Ankunft der ersten Kunden, denn mit ihnen beginnt ein grosser Handels- und für mich persönlich auch ein Lern- und Wahrnehmungsprozess.

Die Arbeit auf dem Markt ist immer Kommunikation; und ich stelle wieder einmal fest, dass alle Menschen einzigartig sind. Hier sind sie sich ihrer ökologischen Verantwortung bewusst. Meiner Meinung nach leben sie in grösstmöglicher Harmonie mit der Natur, etwa durch ihre Liebe zu Bioprodukten, der ökologischen Fortbewegung und einem rationellen Konsum.

Meine Sympathie für die Einheimischen auf dem Markt wird auch durch ihre Originalität und Einzigartigkeit genährt. Jede Kundin und jeder Kunde ist in erster Linie ein Individuum mit einem ganz eigenen Stil, den es zu bewundern gilt. Frisuren, Accessoires, Kleidung – das sind nur äussere Faktoren, mit denen sie sich ausdrücken. Darüber hinaus sind sie kreativ und vielseitig. Ich assoziiere Menschen sehr gerne mit Figuren aus Filmen und Fernsehsendungen, mit Blumen oder Ländern – und auf dem Markt komme ich nicht mehr aus dem Assoziieren heraus, denn die Menschen hier sind so unterschiedlich und schön, dass sie meine Fantasie anregen. Ich stehe da und stelle mir vor, wo sie arbeiten, was sie tun, wie sie ihre Freizeit verbringen, welche Musikinstrumente sie spielen.

Der Markt in Aarau ist eine grosse Familie, in der Harmonie, Freundschaft und gesunder Wettbewerb herrschen. Jeder kümmert sich um den anderen: Die Käufer merken sofort, wenn einer der Verkäufer fehlt und umgekehrt. Wenn man den Samstagsmarkt in Aarau besucht hat, ist man automatisch den ganzen Tag gut gelaunt. Als ich in Portugal in den Ferien war, hörte ich das Vorurteil, die Schweizer seien nicht sehr freundlich und offen. Ich denke, dass diese Touristen den Markt in Aarau besuchen müssten. Die Menschen hier sind einfach, sie lächeln, sind freundlich und offen für neue Bekanntschaften.