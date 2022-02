Kolumne Streifzug durch die Medizingeschichte mit Doktor Bertram: «Wer glaubt, dass die Schönheitschirurgie ein neuer Trend ist, der irrt» Was brachiale indische Strafmethoden, Marilyn Monroe und Botulismus mit der Schönheitschirurgie zu tun haben, erörtert Kolumnist Felix Bertram, Inhaber der Skinmed-Praxen, in seiner Kolumne. Felix Bertram 07.02.2022, 17.38 Uhr

Felix Bertram, Facharzt für Dermatologie & Venerologie, Gründer der Skinmed AG. Zvg / Aargauer Zeitung

Immer wenn ich meinen Namen mit dem Begriff «Schönheitschirurg» in Verbindung gebracht sehe, erschaudert es mich ein wenig. Ich bin Facharzt für Dermatologie & Venerologie und dies sehr gerne. Ich befasse mich mit rekonstruktiven und wiederherstellenden Operationstechniken nach wie zum Beispiel nach Hautkrebs, als auch mit minimalinvasiven ästhetischen Behandlungen wie unter anderem der Faltenminimierung oder natürlichen Lippenkonturierung. Einige meiner dermatologischen Kollegen bieten ein vergleichbares Spektrum an, andere wiederum sind auf chronische und entzündliche Hauterkrankungen oder Allergien spezialisiert.

Die Facharztgruppe die «Schönheitsoperationen» in Bezug auf ihre Ausrichtung und Ausbildung qualifiziert anbietet nennt sich «Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie». Fachärzte – egal welcher Ausrichtung – absolvieren nach einem 6-jährigen Medizinstudium nochmals eine ebenso lange Spezialausbildung und deren Facharztbezeichnungen sind geschützte Begriffe, die ausschliesslich nach erfolgreich absolvierter Ausbildung und Abschlussprüfung verwendet werden dürfen.

«Schönheitschirurgie» ist ein nicht geschützter Begriff, wird von vielen aber weitläufig verwendet und subsumiert allerlei Mediziner oder verwandte Berufsgruppen, die teils ohne entsprechende Qualifikation Dienstleitungen im boomenden «Schönheitsmarkt» anbieten. Leider nimmt diese Entwicklung zu und führt dazu, dass Frauenärzte, Heilpraktiker oder sogar Kosmetikerinnen in einem rechtlichen Graubereich Schönheitsbehandlungen anbieten, die eigentlich eine fundierte medizinische Aus- und Weiterbildung voraussetzen.

Eine gute Gelegenheit sich einmal mit der Historie dieses Themengebiets zu befassen. Wer glaubt, dass die Schönheitschirurgie ein neuer Trend ist, der irrt.

Schon 1200 vor Christus sind eine hohe Anzahl an Nasenoperationen belegt, bei der ein Gewebelappen aus der Stirn geschnitten wurde, um damit eine Nase zu formen. Hintergrund war die indische Justiz, die für allerlei Verbrechen eine Nasenamputation vorsah. Noch heute versorgen wir Defekte an der Nase, zum Beispiel nach einer Hautkrebsoperation, mit einer sogenannten «indischen Nasenplastik».

Auch in der Folgezeit finden sich immer wieder Berichte zu plastisch-rekonstruktiven Eingriffen, die aber in der Tendenz zur Wiederherstellung von Körperteilen diente und weniger der reinen Schönheit. Den wirklichen Durchbruch in der Plastischen Chirurgie brachte der erste Weltkrieg mit seinen fürchterlichen Verletzungen und Verstümmelungen. Federführend waren hier der Brite Harold Giellies und der Deutsche Erich Lexer. Lexer führte 1906 das erste Facelift und 1920 die erste Brustverkleinerung durch.

Von Deutschland aus verteilte sich die Schönheitschirurgie in der ganzen Welt

Der Berliner Jacques Joseph war Anfang des 20. Jahrhunderts der erste wirkliche «Schönheitschirurg», den Patienten und Kollegen aus aller Welt besuchten und diese Fähigkeiten auf dem Globus verbreiteten. Voraussetzung für die Arbeit von Jacques Joseph und seiner Nachfolger war das Gedankengut der Aufklärung. Das individuelle Streben nach Glück, Selbstbestimmung und die Fähigkeit sich neu zu erfinden. Auch der zweite Weltkrieg half auf traurige Weise mit, dass sich die Plastische Chirurgie weiter entwickeln konnte. Die Mikrochirurgie und die Handchirurgie kamen dazu.

Das erste Silikonimplantat wurde 1962 durch zwei amerikanische Chirurgen in eine Brust implantiert. Es war vermutlich der Startpunkt für die «Plastisch-Ästhetische Chirurgie» wie wir sie heute kennen. Marilyn Monroe half in den 60iger Jahren mit einem Kinnimplantat nach, und gab der plastisch-ästhetischen Chirurgie einen gewissen Glamourfaktor. Marlene Dietrich liess sich auf Druck von Studiobossen Backenzähne entfernen, damit die Wangen hohlwangiger erscheinen.

Zu dieser Zeit waren Schönheitseingriffe nur einer kleinen wohlhabenden Schicht vorbehalten. 1960 sollte die Zulassung eines Medikamentes den Grundstein für eine breite Akzeptanz von Schönheitseingriffen in allen Bevölkerungsschichten legen. Botulinumtoxin wurde zur Anwendung am Menschen zugelassen und fand in den Folgejahren seinen Weg in den langsam boomenden Schönheitsmarkt.

1988 waren es das Augenärztepaar Carruthers aus Canada, die bei Behandlungen mit Botulinumtoxin im Augenbereich feststellten, dass sich auch Falten glätteten. Bereits ein Jahrhundert vorher wurde das Krankheitsbild «Botulismus» beschrieben. Menschen, die verdorbene Fleischkonserven kosteten, starben kurze Zeit später an einer Atemlähmung. Clostridium botulinum heissen die beteiligten Bakterien, die jegliche Muskeltätigkeit zum Erliegen bringen. Was anfangs einen tödlichen Verlauf nahm, wurde dann später kontrolliert und deutlich verdünnt zu therapeutischen Zwecken eingesetzt.

2017 schaffte es Botulinumtoxin auf den Titel des «Time Magazine», weil es als neues Wundermedikament gilt, das jenseits der Beautyindustrie gegen Migräne, Depressionen, übermässiges Schwitzen, Spastiken und diverse andere neurologische Erkrankungen eingesetzt wird.

Zusammen mit seinem kongenialen Partner, der Hyaluronsäure, ist Botulinumtoxin heute in der Plastischen Chirurgie und Ästhetischen Medizin und damit in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Viele kleinere Alterserscheinungen oder unerwünschte Veränderungen an Haut und Gewebe lassen sich heute gut minimalinvasiv und ohne Operationen verbessern, aber auch die chirurgischen Eingriffe sind stark im Trend und haben ihre Berechtigung.

Einen gut behandelten Patienten oder Patientin erkennt man nach einem Schönheitseingriff nicht als «behandelt» oder «operiert», die Ergebnisse können heute sehr natürlich und dezent aussehen. Die behandelte Person wird möglicherweise darauf angesprochen, ob er gut erholt sei, aus dem Urlaub komme, besonders glücklich oder gar verliebt sei. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass der unwissende Betrachter etwas erkannt hat, aber eben nicht den Eingriff als solchen.

Die Ästhetische Chirurgie ist auch heute noch sehr eng mit der sogenannten Wiederherstellungschirurgie verbunden. Ein sehr grosses Gebiet, das insbesondere auch von chirurgisch ausgebildeten Dermatologen bedient wird, ist die Entfernung von Hautkrebs im Gesicht und eine möglichst perfekte chirurgische Wiederherstellung des Ausgangsbefundes.

Die Entwicklung der «plastischen und ästhetischen Chirurgie» sowie auch der «Dermatologie» geht weiter; man arbeitet fachübergreifend zusammen, ergänzt durch ein spezialisiertes Team von Kosmetikerinnen. Die Spezialisierung von Ärzten auf gewisse Eingriffe oder Körperbereiche – sowohl im Bereich der Schönheit als auch der Wiederherstellung – schreitet weiter voran und führt zu natürlichen und perfekten Ergebnissen. Kombinierte und sich ergänzende Eingriffe in Zusammenarbeit mit Dermatologen/innen und Kosmetikerinnen spielen heute eine zentralere Rolle. Elemente wie Ernährung, guter Schlaf und gesunder Lebensstil rücken mit Nachdruck zunehmend und ergänzend in den Fokus.

Wir sind stolz darauf, diese Entwicklung wesentlich mitzugestalten und in eine neue Epoche zu führen.