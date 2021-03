KOLUMNE Run auf Klopapier: Von Hamstern und Präsidenten Magen-Darm-Spezialist Florian Riniker wirft einen satirischen Blick auf die «Lage der Nation». Florian Riniker* 02.03.2021, 11.17 Uhr

Begehrtes WC-Papier Ralph Ribi

In einigen Ländern berichtet der Präsident jährlich zur Lage der Nation. Hierzulande gibt es bislang keine solche Tradition. Höchstens die Neujahrsansprache des Bundespräsidenten wäre vergleichbar. Auswärts fallen solche Berichte oft selbstgefällig und -beweihräuchernd aus. Bei uns ähnelt die präsidiale Rede, in gut eidgenössischer Bescheidenheit, einem nüchternen Rapport mit gefälligem Motivationsteil. Als einfacher Bürger ohne Amt springe ich mit meiner Kolumne nun aber einmalig und ganz selbstlos in diese national wichtige Informationsbresche zur Lage.