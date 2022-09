KOLUMNE: Neues Leben im Suhrental Mit einem Mund voller Sägemehl: Wie eine Ukrainerin den Schwingsport für sich entdeckt Die sportbegeisterte ukrainische Studentin und AZ-Kolumnistin hat das Schwingen für sich entdeckt – und trainiert mit dem achtjährigen Königsanwärter. Vitalina Kantseliarenko* 20.09.2022, 05.00 Uhr

Vitalina Kantseliarenkos erstes Schwingfest. zvg

Für Sport interessiere ich mich schon seit meiner Kindheit: Egal, ob ich mir mit meinem Vater Fussballspiele im Fernsehen anschaute oder an den Geländelauf-Meisterschaften teilnahm. Während meiner Schulzeit wurde der Sport zu einem wichtigen Teil meines Lebens, denn nichts hob meine Laune so sehr, wie wenn beispielsweise eine Chemiestunde durch eine Sportstunde ersetzt wurde.

Ich besuchte eine Schule auf dem Land, die früher keine eigene Turnhalle hatte, und wenn das Wetter es nicht zuliess, die Stunde draussen abzuhalten, stellte sich die ganze Klasse auf dem Flur auf, und dann ging es los ... Ich denke, ein paar Sekunden reichten aus, um zu verstehen, dass Kinder und Sport gleichbedeutend sind mit Lärm, Geschrei, Gelächter und Chaos. Die Finger an den Händen reichen nicht aus, um zu zählen, wie oft die Lehrer anderer Fächer auf den Flur gingen und Bemerkungen machten wie «Eine schlimmere und lautere Klasse hat es in dieser Schule noch nie gegeben!»

Zur Person *Vitalina Kantseliarenko (20) ist Journalismusstudentin aus Kiew. Sie musste vor dem Krieg flüchten. Aktuell lebt und arbeitet sie auf einem Bauernhof in Attelwil. Hier lesen Sie mehr.

Jetzt erinnere ich mich an all das und denke: «Ein Glück, dass wir damals noch nicht wussten, dass Schwingen existiert.» Erst vor einem Jahr, als ich in der Schweiz war, habe ich erfahren, was «Schwingen» ist. Vor kurzem habe ich es auch geschafft, das Schwingenfest zu besuchen. Als Schülerin kam ich zu dieser Art von Wettbewerb als Teilnehmerin, dieses Mal war ich nur Zuschauerin. Das reichte aber völlig aus, um mich an mein damaliges Alter zu erinnern und die ganze Gefühlspalette der Teilnehmer zu spüren. Es ist interessant, dass das bei jedem anders ist: Freude, Begeisterung, Aufregung oder Enttäuschung, Tränen und Schmerz – alles hängt vom jeweiligen Wettkampf ab. Schwingen ist kein einfacher Sport – er erfordert hartes körperliches Training und die Einhaltung der Regeln, sonst ist man schon auf den Schulterblättern, mit einem Mund voller Sägemehl.

Vergessen Sie nicht, dass dieser Sport nichts für schwache Nerven ist und auch seelische Stabilität erfordert, denn nicht jeder kann ständige Stürze und Schmerzen verkraften. Wahrscheinlich hat die Kombination all dieser Eigenschaften den einst unter den Bauern beliebten Kampf zum Nationalstolz der Schweizer aufpoliert. Und das ohne Übertreibung – selbst die kleinsten Teilnehmer respektieren diesen Sport und versuchen zu trainieren, wo immer es geht.

Ich habe bereits erwähnt, dass ich dieses Mal am Schwingfest nur Zuschauerin war, aber ausserhalb dieses Anlasses bin ich aktive Teilnehmerin und Sparringpartner. Wollen Sie wissen, warum?

Die Sache ist die – wenn man mit dem zukünftigen Schwingerkönig zusammenlebt, kann man sich nicht aus der Vorbereitung auf das Turnier heraushalten: Eine Minute Überredungskunst – und schon trete ich gegen einen achtjährigen Schwinger an. Nach einiger Anstrengung gewinne ich wieder, aber die Preise für den Sieg sind hier auf dem Hof ganz andere als am Schwingfest: Statt einer Kuh als Geschenk bekomme ich nur die Möglichkeit, alle Tiere im Stall zu füttern. Mein Vorteil ist natürlich der Altersunterschied, denn bei richtigen Turnieren und in der richtigen Altersgruppe ist mein junger Gegner wirklich ein würdiger Anwärter für den zukünftigen Titel.

Es ist spannend, vom Rand des Sägemehls aus Kinder zu beobachten, die sich bei Wettkämpfen wie Erwachsene verhalten: Sie trainieren, wärmen sich auf, kommunizieren mit anderen Teilnehmern, unterstützen ihre Freunde, zeigen Einfühlungsvermögen und geben Ratschläge, bevor sie das Feld betreten. Unwillkürlich wundert man sich, wie sehr sich Kinder in diesem Alter wie echte Sportprofis verhalten können. Eine verantwortungsbewusste Einstellung zu Wettkämpfen wird mit dem Funkeln in den Augen und der Leidenschaft der Kinder für den Sport kombiniert. Wahrscheinlich ist diese Herangehensweise die Voraussetzung für grosse Erfolge sowohl im Sport als auch in jedem anderen Bereich unseres Lebens.