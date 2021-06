Yannick Berner: Mehr Mutausbrüche wagen

Kolumne Mehr Mutausbrüche wagen Der Aarauer Grossrat und Einwohnerrat Yannick Berner über das aktuelle Aarau mit seiner neuen Lebensqualität, das so viel mehr wert sei als die lumpigen hundert Franken auf dem Monopolybrett. Yannick Berner* 15.06.2021, 14.53 Uhr

«Aarau ist heute mehr wert als die lumpigen hundert Franken auf dem Monopolybrett.»

Chris Iseli / THE

Es ist einer der ersten Sommerabende in diesem Jahr. Samstagabend: Die Schweizer Nati hat ihr EM-Auftaktspiel gegen Wales. Von der Aare herkommend, flaniere ich den Zollrain hinauf in die Aarauer Altstadt. Es fühlt sich fast ein wenig wie der Maienzugvorabend in den Übergangsstunden zwischen Nachmittag und Abend an. Es kribbelt. Neugierde und Freude liegen in der Luft. Verschiedene kreative Gastronomen ermöglichen auch in diesen Zeiten kleinere EM-Public-Viewings und den Fussballfans ein Gemeinschaftserlebnis.