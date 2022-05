Kolumne: Leben in Aarau Wir wollen auch beim Bauen in der Super League spielen FDP-Grossrat Yannick Berner ärgert sich über die lange Bearbeitungsdauer von Baugesuchen in der Kantonshauptstadt. Mehr Effizienz sei dringend nötig, findet er. Yannick Berner* 30.05.2022, 17.58 Uhr

Im August 2019 entschied der Aarauer Einwohnerrat über das Stadion. Damals war Yannick Berner (in der Mitte) noch Teil des Stadtparlaments. Colin Frei

Sommer heisst Baustellenzeit. Nebst Sanierungen von Strassen und Werkleitungen wird auch privat viel gebaut. Und jeder Bauherr kennt es: Bauen erfordert Geduld. Einerseits wird es immer aufwendiger, den zahlreichen kommunalen und kantonalen Verordnungen und Auflagen gerecht zu werden. Andererseits können Einsprachen das Bauvorhaben unendlich in die Länge ziehen.

Zur Person * Yannick Berner (29) ist Betriebswirt, FDP-Grossrat und Geschäftsleitungsmitglied im Familienunternehmen. Er wohnt in Aarau.

Aus der Stadtverwaltung hört man, dass eine Baubewilligung innerhalb von zwölf Wochen abgeschlossen sein soll. Die Realität sieht leider öfters anders aus. Nicht selten dauert es bis zu einem halben Jahr oder länger – ohne Einsprachen wohlgemerkt. Hier kollidieren die unterschiedlichen Geschwindigkeiten von Verwaltung und Wirtschaft. Bauherren laufen Gefahr, dass Offerten von Architekten und Handwerkern nicht mehr gültig sind. Die Preise steigen und der Bau kostet am Ende mehr. Solche Erfahrungen sind keine Werbung für unseren Standort. Hier sollten wir uns bewusst werden, dass schnelle und dienstleistungsorientierte Verfahren einen grossen Standortvorteil bedeuten. Denn bauen heisst investieren und die überbordende Bürokratie darf nicht zum Motivationskiller für Investoren werden.

Mehr Effizienz ist dringend nötig. Als Bürger mit einer grossen Liebe zum Wohn- und Wirtschaftsstandort Aargau sehe ich drei Lösungswege. Erstens: digitale und vereinfachte Prozesse. Die Onlinelösung «eBau Aargau» soll so schnell wie möglich in allen Gemeinden verfügbar sein, sie schafft kürzere und standardisierte Kommunikationswege. Dort, wo es Sinn macht, soll die Bewilligungspflicht aufgehoben werden. So hat der Kantonsrat Luzern soeben entschieden, die Bewilligungspflicht für Wärmepumpen aufzuheben. Zweitens: Eine strategische Personalplanung ist ein Muss für einen Arbeitgeber wie es die Stadt Aarau ist. Personalmangel, vor allem aufgrund von planbaren Pensionierungen, darf keine Ausrede sein. Drittens: Das Thema «Einsprachitis». Ja, zu Grundrechten, Demokratie und Mitsprache, aber nein zur konstanten Ausbremsung von Entwicklungen. Es kann nicht länger toleriert werden, dass eine Einzelperson ein politisch mehrfach legitimiertes Projekt dermassen verzögert. Stichwort: Stadionprojekt FC Aarau. Hier braucht es ein höheres Tempo und mehr Kapazitäten bei der Behandlung von solchen Einsprachen an Gerichten.

Angesagt ist also eine proaktive Dienstleistungshaltung der Verwaltung. Das ist gelebte Standortförderung. Die Baubewilligungsbehörde kennt die möglichen Klippen eines Baugesuches von Seiten Verwaltung und Bevölkerung. Durch eine umfassende Beratung der Bauherrschaft könnten diese schon vor der Einreichung des Baugesuches angesprochen werden. Gewisse Prozesse sollten zudem parallel laufen, um die Verfahren nochmals zu beschleunigen. Das Wissen, das innerhalb der Bewilligungsbehörde schlummert, darf wach geküsst werden für eine schlanke und effiziente Realisierung künftiger Bauvorhaben.

Wir Aarauerinnen und Aarauer wollen nicht nur mit dem FCA in der Super League spielen, sondern auch bei der Bewilligung von Baugesuchen. Bis zur nächsten Aufstiegschance des FCA soll das neue Stadion gebaut werden können. Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern: Mit etwas Glück darf der Entscheid des Bundesgerichtes vor dem Aarauer Maienzug erwartet werden.