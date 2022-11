Kolumne: Die hektischste Zeit des Jahres

Kolumne: Leben in Aarau Die hektischste Zeit des Jahres Zum Vorweihnachtsstress gesellt sich der «Ich sollte noch alle Gutscheine aufbrauchen»-Stress. Melanie und Florian Schindler* 23.11.2022, 05.00 Uhr

«2für1» sind Gutscheinbücher, die man pro Region kaufen kann. Damit kann man zwei Leistungen verschiedener Gewerbetreibender zum Preis von einer beziehen. Patricia Schoch

Alle Jahre wieder das gleiche Bild im November: Rastlose Aarauerinnen und Aarauer laufen erst etwas verloren, dann zielstrebig durch die Stadt. Meist zu zweit manchmal auch zu viert stecken sie die Köpfe zusammen. In der Hand ein zerfleddertes rotes Buch mit vielen eingeknickten Ecken oder voller Merkzettel. Achtung, dabei handelt es sich nicht um übereifrige Weihnachtsshopper, die sich mit ihrer Geschenkliste auf den Black Friday vorbereiten. Nein, der Grund, wieso bei vielen bereits im November die hektische Zeit eingeläutet wird, heisst: «2für1».

Zur Person Melanie und Florian Schindler sind Influencer und Weltenbummler und erzählen im Internet auf sind Influencer und Weltenbummler und erzählen im Internet auf @storyflow aus ihrem Leben – in Dialekt.

Nur noch bis Ende Monat ist das rote Gutscheinbuch gültig, mit dem man «unvergessliche Freizeiterlebnisse, leckere Genussmomente oder wohltuende Beautybehandlungen» mit jemandem teilen darf. Bei wem also die diesjährige Ausgabe wieder einmal ein vergessenes Dasein gefristet hat, sollte sich besser sputen.

Wir haben gut reden. Unser «2für1» war dieses Jahr unser treuer Begleiter und hat unsere Tasche eigentlich nie verlassen, weshalb wir tatsächlich ziemlich auf unsere Kosten gekommen sind. Die letzten Jahre ging es aber auch uns öfters so, dass wir im November plötzlich vor logistischen Herausforderungen standen: Holen wir uns am letzten Samstag im Monat zuerst noch rasch das «2für1» Crunchy Biomüesli im «Ccino», dann den Specialty Brew Coffee im «Home Barista Shop» – oder doch lieber den Latte Macchiato im «Lucky Monkey»?

Danach noch rasch beim «Jaisli» das Sandwich abstauben, im «Vom Fass» ein Öl und den gratis Balsamico ergattern und am Nachmittag einen Abstecher ins Aeschbachareal für eine Gesichtsbehandlung im Amaya. Dann wieder zurück in die Altstadt, sich im «Byro» genüsslich den Aperitif aus dem französischen Jura gönnen, am Abend ins Kino und zum Dessert: Crêpes!

Hört sich nach einem tollen Plan an. Bis man merkt, dass die Hälfte der Angebote nur unter der Woche zu bestimmten Zeiten gültig ist und man das Büchlein wieder von vorne zu durchforsten beginnt.

Klar, die Dessert-Crêpes in der Crêperie und die Pinsa Margherita im «Panini» schmecken auch im Dezember noch genauso gut. Und auch das Rolling Rock oder der Freie Film haben weiterhin normal geöffnet. Wieso also der Stress? Nur um ein wenig Geld zu sparen bzw. die 35 Franken zumindest wieder reinzuholen – dafür lohnt sich das Booklet unserer Meinung nach sowieso nicht.

Viel mehr holen wir uns darin Inspiration und auch einen «Anstupf», um mal Neues aus der Region kennen zu lernen und nicht immer die gleichen, altbewährten Sachen abzuklappern. Dass beispielsweise die Bar Caruso am Ziegelrain einen der schönsten Innenhöfe der Stadt hat oder es im Waldhaus Gehren die besten Apfelküchlein weit und breit gibt, wissen wir nur dank des kleinen roten Buches. Bei 135 verschiedenen Anbietern aus der Region ist sicher für jeden etwas dabei. Und sei es nur, um mal über den Tellerrand zu schauen und neben den Stammlokalitäten auch Neuem eine Chance zu geben.

Ahja, für alle, die nächstes Jahr also lieber etwas entspannter dem Jahresende begegnen wollen: Die Ausgabe für 2023 steht bereits wieder in den Regalen des Lokalgewerbes.