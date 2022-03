Kolumne von Yannick Berner.

Kolumne: Leben in Aarau Der Krieg in der Ukraine wirft viele Fragen auf «Der Krieg in der Ukraine zeigt auch schonungslos auf, wie wichtig eine unabhängige Energieversorgung ist», schreibt der Aarauer Kolumnist. Yannick Berner* 08.03.2022, 05.00 Uhr

Der Aarauer FDP-Grossrat und Unternehmer, Yannick Berner, will allen solidarischen Menschen danken, die sich für den Frieden einsetzen. Britta Gut

Mir geht’s wohl wie Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, besorgt blicke ich in die Ukraine. Wir haben Krieg in Europa, der viel Leid mit sich bringt und uns alle betroffen macht: Unschuldige Zivilisten, die ihr Leben verlieren und Familien, die aus ihrer Heimat flüchten. Berührend ist aber auch die grosse Solidarität der Gesellschaft, Geld- und Sachspenden, die organisiert werden und unzählige Menschen, die für den Frieden auf die Strasse gehen. Jedes andere Thema wirkt direkt banal gegen die brennende Ukraine. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den betroffenen Menschen.

Zur Person * Yannick Berner (29) ist Betriebswirt, FDP-Grossrat und Geschäftsleitungsmitglied im Familienunternehmen. Er wohnt in Aarau.

Durch den Krieg in der Ukraine bekommt die Sicherheitspolitik in der Schweiz einen neuen Stellenwert. Viele Fragen eröffnen sich: Ist die Schweiz noch ein neutrales Land? Oder hat die Landesregierung mit dem Entscheid, die EU-Sanktionen zu übernehmen, unsere hochgehaltene Neutralität gar begraben? Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für unsere Armee? Haben wir heute eine leistungsfähige Armee, um unsere Bevölkerung und unser Land zu schützen? Ist nach dem Abrüsten wieder Aufrüsten angesagt? Wie die langen Diskussionen um die Beschaffung des Kampfjetfliegers F-35 zeigten, sind Investitionen und die Einführung neuer Systeme in der Armee längerfristig zu planen.

Zunehmende Digitalisierung erhöht Energiebedarf

Der Krieg in der Ukraine zeigt auch schonungslos auf, wie wichtig eine unabhängige Energieversorgung ist. Zwar ist die Schweiz nicht direkt von der Gaslieferung von Russland abhängig, jedoch indirekt darauf angewiesen, dass das europäische Gasnetz funktioniert – vor allem im Winter. Gleichzeitig erhöht die zunehmende Digitalisierung den Energiebedarf.

Der Kanton Aargau ist der Stromkanton der Schweiz. An der Aare liegen mehrere Kernkraftwerke. Dürfen wir uns heute vielleicht die Frage stellen, sie trotz Energiestrategie 2050 bis zu ihrem Lebensende laufen zu lassen? Dass künftig neue Energiequellen eingeführt werden müssen, ist keine Frage.

Besonders die Solarenergie hat ein grosses Potenzial sowohl bei den Privaten als auch bei den Firmen und erfordert Eigeninitiative und -verantwortung. In unserem Familienunternehmen sind wir aktuell daran, eine Fotovoltaik- und Wärmerückgewinnungsanlage zu installieren. Es zahlt sich doppelt aus: Kosteneinsparungen und Unabhängigkeit.

Politisch gilt es Forschungsoffensiven in der Stromproduktion zu fördern. Die FDP hat die Zeichen der Zeit erkannt und will sich mit Blick auf neue Technologien sämtliche Energiequellen offenhalten und sowohl auf nationaler wie auch kantonaler Ebene Verantwortung für die Versorgungssicherheit übernehmen. Der Aargau mit dem Paul Scherrer Institut – das eben zu den beliebtesten Arbeitgebern der Schweiz gewählt wurde – der Fachhochschule und dem Hightech Zentrum ist dazu mehr als prädestiniert, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.

Welche langfristigen Auswirkungen der Krieg in Europa für die Wirtschaft und unser Leben hat, wird sich zeigen. Im Moment geht es darum, diesen Krieg zu beenden, Leben zu retten und Leid zu lindern. Der Krieg wie auch die Pandemie der letzten zwei Jahre lernen uns vor allem eines: Solidarität bringt uns gemeinsam weiter! Jedes Engagement zählt. Mein herzlicher Dank geht an alle, die in diesen Zeiten solidarisch sind und sich für den Frieden einsetzen.