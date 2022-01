Kolumne: Leben in Aarau Bürgerliche Cervelat-Groteske ums Tabakwerbeverbot Selbst für ihre grössten Fans hat die Schweizer Nationalwurst nicht ein derart grosses Suchtpotenzial wie Tabak, schreibt Kolumnistin Fiona Wiedemeier. Fiona Wiedemeier 10.01.2022, 17.57 Uhr

Die Gegenkampagne zur Volksinitiative für ein Verbot von Tabakwerbung, die Jugendliche erreichen kann, nimmt langsam groteske Züge an. Übergrosse Bilder von Cervelats und Rüeblitorten zieren Schweizer Bahnhöfe und Autobahneinfahrten. Die suggerierte Botschaft – ein Dauerbrenner des bürgerlichen Lagers –, der bevormundende Erziehungsstaat, der heute Tabak verbietet und morgen den Konsum unserer heiss geliebten Nationalwurst.

Der Cervelat-Vergleich ist an Absurdität nicht zu überbieten. Nikotin hat ein extremes Suchtpotenzial, ganz im Gegensatz zu unserer Nationalwurst. Selbst der grösste Cervelat-Liebhaber hat frühmorgens nach dem Aufstehen nicht den unbändigen Drang, noch vor dem ersten Kaffee eine Morgen-Cervelat auf dem Balkon zu mampfen, nur um dann auf dem Arbeitsweg, bevor der Zug einfährt, noch rasch zwei, drei Bissen zu nehmen und, im Büro angekommen, im Halbstundentakt Cervelat-Pausen mit den Kolleginnen zu machen. Aber auch in Bezug auf die Gesundheit hinkt der Vergleich gewaltig. Während ein übermässiger Cervelat-Konsum durchaus ungesund sein kann – wir kennen ja alle die Ernährungspyramide aus der Schulzeit –, ist jede einzelne angezündete Zigarette wortwörtlich Gift für den Körper.

Die libertäre Verbotsphobie ist in diesem Kontext nicht verständlich. Verbote oder Gebote sind nicht per se illiberal. Ein Rechtsstaat verbietet viele Handlungen, die einen individuellen oder gesellschaftlichen Schaden verursachen. Niemand käme auf die Idee, die strafrechtliche Verfolgung von Körperverletzung oder Diebstahl als illiberal zu bezeichnen. Die Promotion eines hochgradig süchtig machenden Produktes, das einen grossen Anteil seiner regelmässigen Konsumenten tötet, ist durchaus damit vergleichbar.

Die Bürgerlichen suggerieren, das Werbeverbot sei ein eigentliches Tabakverbot – ein Umerziehungsversuch des Staates, der uns alle zu einer gesunden Lebensweise verdonnern will. Bald schon würde der Staat jeden Teilbereich unseres Konsums bis hin zur Ernährung reglementieren. Dies ist Unsinn. Die individuelle Freiheit für Erwachsene, Tabakprodukte zu konsumieren, wird in keinster Weise eingeschränkt. Kauf und Verkauf von Tabakprodukten bleibt für Erwachsene legal. Es geht nicht darum, die Eigenverantwortung der Konsumentinnen einzuschränken, sondern darum, ihnen zu ermöglichen, einen eigenverantwortlichen Konsumentscheid zu fällen, ohne dass ihnen die Tabakkonzerne vorgaukeln, Rauchen sei Teil eines hippen Lebensstils.

Das Tabakwerbeverbot schützt damit nicht Raucher vor sich selber – denn wer raucht, raucht auch ohne Werbung weiter; aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Raucherinnen sind suchtbedingt relativ treue Kunden –, sondern Nichtraucher, vor allem Jugendliche, vor dem Einstieg. Denn perfiderweise sind genau Jugendliche die Hauptzielgruppe der Tabakkonzerne. Letztere sind nämlich mit der unvorteilhaften Problematik konfrontiert, dass ihre Konsumentinnen entweder aufhören oder aussterben, weswegen sie darauf angewiesen sind, neue Kundensegmente zu gewinnen – suggestive Jugendliche bieten sich da natürlich besonders an. Deshalb verbietet die Volksinitiative «Kinder ohne Tabak» Tabakwerbung, wenn diese auch Kinder und Jugendliche erreichen kann – z. B. in Gratiszeitungen oder an Open Airs. Dass damit auch viele Erwachsene vor dem schädlichen Einfluss von Tabakwerbung verschont bleiben, ist in meinen Augen nichts als ein willkommener Nebeneffekt.