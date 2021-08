«Red Boots»-Captain über Druck und Herzklopfen

Kolumne Keine Physik, nur Herzklopfen Was Siria Berli, Captain der «Red Boots» (vormals FC Aarau Frauen), erzählt von ihren Gefühlen vor den wichtigen Spielen Ende der letzten Saison. Siria Berli* 31.08.2021, 09.26 Uhr

Siria Berli. M.wuertenberg

Jeder kennt dieses Gefühl, das vor jedem wichtigen Moment auftaucht. Es lässt uns zittrige Beine, kalte Hände oder in meinem Fall Herzklopfen bekommen: Ich spreche von Druck. Nicht von Druck als physikalische Grösse, die mich in der Schule verfolgt. Sondern dieses Gefühl, das man hat, wenn man eine Fünf im Franztest braucht, um in der Schule durchzukommen, oder wenn man dieses eine Fussballspiel gewinnen muss, um aufsteigen zu können.