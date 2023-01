Kolumne von Fiona Wiedemeier: Ja, ich will

Kolumne Ja, ich will: Kolumnistin Fiona Wiedemeier will heiraten – aber nicht ihren Freund Aus Liebe und nicht aus finanziellen Gründen will Kolumnistin Fiona Wiedemeier heiraten. Aber nicht ihren Freund. Fiona Wiedemeier* 19.01.2023, 17.44 Uhr

Fiona Wiedemeier an der Nominations-Mitgliederversammlung der GLP Aargau für die Nationalratswahlen 2023. Henry Muchenberger

Wenn ihr jetzt hofft, dass der junge Arzt all seinen Mut zusammengenommen hat, vor mir auf die Knie ging und mir – eeeendlich – diese eine entscheidende Frage gestellt hat, dann muss ich euch leider bitter enttäuschen. In dieser Kolumne geht es zwar um meine grosse Liebe – aber um die zweite. Trommelwirbel: die Politik.

Das mit der Politik und mir hat alles ziemlich unverbindlich angefangen. Jung, mit viel Weltverbesserungsdrang habe ich mich damals auf die Suche nach der Richtigen gemacht – nach der EINEN Partei. Wie jeder Single auf der Suche nach der Liebe habe ich mich zuerst einmal dem Tinderäquivalent der Politik gewidmet; Smartvote.

Zur Person Fiona Wiedemeier (28) ist Aarauerin, Europäerin, Feministin, Libera, «foraus»-Denkerin und Geschäftsführerin der GLP Kanton Zürich.

Nach einer kurzen Liaison mit der SP – ich wurde verkuppelt – habe ich die GLP kennengelernt. Sie war damals noch nicht das «cool kid», nicht umschwärmt von den Wählenden – sie war mir eigentlich nicht gross genug –, dafür nerdy, verbiss sich gerne in die technischen Details von Steuerreformen, und manchmal war sie zum Davonlaufen vernünftig. Nicht gerade das, was man als junge Frau auf dem Politmarkt sucht.

Wahltinder sei Dank habe ich mich aber trotzdem auf ein Date eingelassen – denn unsere Werte schienen ein Match. Ich lernte eine junge, unverstaubte Partei kennen, optimistisch, den Kopf aber nicht in den Wolken, idealistisch, aber nicht ideologisch. Es funkte.

Nach ein paar Monaten Dating haben wir es offiziell gemacht – die GLP und ich – und ich bin Mitglied geworden. Seit dann haben wir viel gemeinsam durchgemacht. Wir haben über Politik und die Welt diskutiert, stundenlang an der richtigen Formulierung von Vorstössen gefeilt, Allianzen über Parteigrenzen hinaus geschmiedet, wir haben wild an Wahlpartys getanzt und bitterlich über Abstimmungsniederlagen geweint – die Ablehnung des CO 2 -Gesetzes war schon ziemlich niederschmetternd.

Mit der GLP schwebte ich auf Wolke 7, hatte aber auch schon brennenden Herzschmerz: Meine Sandbank-Petition vor ein paar Jahren löste eine Mini-Beziehungskrise aus. Aber wir haben uns ausgesprochen – wie man das als Paar halt eben macht – und wieder zusammengefunden.

Gemeinsam wurden wir erwachsen. Von der schüchternen jungen Frau wurde ich zur Aarauer Einwohnerrätin, die für ihre Herzensanliegen hinsteht. Und auch die GLP entwickelte sich vom nerdy Challenger zu einer etablierten Partei. Vor zwei, drei Jahren wurde sie «plötzlich hip» – und damit ging auch einher, dass ich plötzlich nicht mehr die einzige Frau im Leben der GLP war. Sie war jetzt begehrt, die anderen Parteien beäugten sie mit Argusaugen.

Nach all dieser Zeit liegt es nahe, über die nächsten Schritte der Beziehung nachzudenken, darüber sich langfristig zu binden. Nachdem ich äusserst subtil abgetastet habe, was mein Gegenüber davon hält – ich habe ein zweiseitiges Motivationsschreiben eingereicht –, hat die GLP mir dann endlich diese eine entscheidende Frage gestellt.

Und ich habe Ja gesagt. Ja, ich will. Ich will für den Nationalrat kandidieren. Es gab zwar keinen funkelnden Ring, dafür aber Blumensamen. Es ist schliesslich eine Politheirat aus Liebe, nicht aus finanziellen Gründen. Bis zum Altar ist’s aber noch ein langer Weg. Vor allem weil meine Partei unsere Beziehung etwas lockerer sieht. Sie ist da tatsächlich mehrgleisig unterwegs, und hat neben mir auch noch 15 andere Kandidierende nominiert. Bisschen poly ist das ja schon. Aber sei’s drum. Wir heben unsere Beziehung auf ein neues Level – und ich hör schon die Hochzeitsglocken läuten.