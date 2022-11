Kolumne Leben in Aarau von Fiona Wiedemeier

Kolumne Die Schweiz verschläft die Infrastrukturpolitik des 21. Jahrhunderts – und Aarau döst munter mit Aaraus neue öffentliche Tagesschule kommt ein Vierteljahrhundert zu spät, findet Kolumnistin Fiona Wiedemeier. Fiona Wiedemeier* 28.11.2022, 18.00 Uhr

Die Tagesschule ist in der Kantonshauptstadt überfällig, findet Fiona Wiedemeier. Gaetan Bally

Wenn es um Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht, reden in der Regel die Frauen – so ist es auch im Aarauer Einwohnerrat. Als wichtigstes gleichstellungspolitisches Handlungsfeld dieses Landes zieht die fehlende Vereinbarkeit einen Rattenschwanz an Ungleichheiten mit sich: die tieferen Frauenlöhne, den niedrigeren Anteil weiblicher Führungspersonen, die weibliche Altersarmut.

Das Schweigen der Männer irritiert umso mehr. Denn Kinderbetreuung ist keine «Wischiwaschi-Genderstern-Diskussion», sondern vor allem knallharte Infrastrukturpolitik. Staat und Wirtschaft haben ein grosses Interesse darin, Mütter – potenziell die Hälfte unserer Bevölkerung – im Arbeitsmarkt zu halten, und das nicht nur in Kleinstpensen.

Zur Person Fiona Wiedemeier (28) ist Aarauerin, Europäerin, Feministin, Libera, «foraus»-Denkerin und Geschäftsführerin der GLP Kanton Zürich.

Denn mit den berufstätigen Müttern erhalten wir uns wichtige Steuerzahlerinnen. Sie helfen, die Sozialwerke finanziell zu sichern, und entlasten diese – gerade Alleinerziehende landen erschreckend einfach in der Sozialhilfe. Aber auch im Kontext des gravierenden Fachkräftemangels ist die Teilzeitarbeit von teuer ausgebildeten Frauen volkswirtschaftlich ein massiver Verlust.

Nicht zuletzt können wir es uns im internationalen Fachkräftewettbewerb nicht leisten, wegen einer maroden Betreuungsinfrastruktur ins standortpolitische Mittelfeld zurückzufallen. Und doch dösen wir munter weiter – und verschlafen die zentrale Infrastrukturpolitik des 21. Jahrhunderts.

Fehlanreize im Steuersystem und in der Betreuungsinfrastruktur drängen Paare in eine traditionelle Rollenverteilung und Eltern aus dem Arbeitsmarkt. Fakt ist: Aufgrund der hohen Kinderbetreuungskosten und deren begrenzten Abziehbarkeit in Kombination mit der Steuerprogression lohnt sich die Erwerbsarbeit für beide Elternteile oft gar nicht mehr. Gerade beim Mittelstand, wo die staatliche Unterstützung tief und der Zweitlohn nicht übermässig hoch sind, gilt: Wer rechnen kann, wird Hausfrau – oder halt Hausmann.

Zu den finanziellen Fehlanreizen hinzu kommt das nur spärlich vorhandene Betreuungsangebot. Aarau als Kantonshauptstadt wird die erste öffentliche Tagesschule – eine zentrale Säule der Betreuungsinfrastruktur – erst im Jahr 2025 eröffnen, gefühlt ein Vierteljahrhundert zu spät. Und auch in der zweiten Säule, der vorschulischen Kinderbetreuung, ist der Betreuungsmangel eklatant. In Zürich beispielsweise müssen sich Eltern schon vor Start der Familienplanung für einen Betreuungsplatz anmelden – so lange sind die Wartelisten für gute Kitas.

Es kann nicht sein, dass unser System Eltern aktiv davon abhält, beidseitig erwerbstätig zu sein. Langfristig kommt der Erwerbsunterbruch gerade Frauen nämlich teuer zu stehen. Der Karriereknick bei Mutterschaft ist bekannt: Der Wiedereinstieg wird mit jedem Jahr Mutterschaftsabwesenheit schwieriger. Aber auch in Kleinpensen stagniert die Lohnentwicklung, die Einzahlungen in die Vorsorge sind tief und die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten stark beschränkt.

Natürlich, es ist nicht Staatsaufgabe, Familien eine Rollenverteilung vorzugeben – auch keine egalitäre. Heute bevorzugt der Staat aber klar die Einverdienerfamilie – und das ist nicht nur gesellschaftlich unfair, sondern auch volkswirtschaftlich unklug. Staatliche Beteiligung an Kinderbetreuungskosten ist kein Almosen an die Eltern, sondern eine Investition in die zentrale Infrastruktur des 21. Jahrhunderts. Eine Investition, die sich langfristig dank über Jahre höherer Steuereinnahmen, aber auch durch die Nutzung eines sonst brachliegenden Fachkräftepotenzials für Staat und Wirtschaft mehr als nur auszahlt.