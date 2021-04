Kolumne Aareraum: Die Eniwa kompensiert an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei In ihrer Kolumne «Leben in Aarau» plädiert die grünliberale Politikerin Fiona Wiedemeier für eine echte Aufwertung des Naherholungsraums an der Aare. Der Kraftwerkneubau biete dafür eine einmalige Chance. Fiona Wiedemeier 20.04.2021, 05.00 Uhr

Visualisierung vom neuen Kraftwerk der Eniwa an der Aare in Aarau, künftig ohne Mitteldamm. zvg

Das Kraftwerk-Neubauprojekt der Eniwa liegt auf und das Fazit ist ernüchternd. Nach dem schmerzhaften Verlust der Sandbänke ist absehbar, dass der Naherholungsraum an der Aare sich weiterhin massiv zum Nachteil der Erholungssuchenden verändern wird. Der allseits beliebte Mitteldamm, der uns eine traumhafte Fluss-Schwimmstrecke im Grünen beschert, wird abgerissen. Genauso ergeht es dem ikonischen Kraftwerk-Türmli, das einem Betonblock weichen muss.

Die Kompensationen für die Erholungssuchenden – ein unzusammenhängendes Mosaik aus Einzelmassnahmen – zielen grösstenteils an den Bedürfnissen vorbei. Ein Besucherraum im Kraftwerk und die Ausstellung von Kraftwerksexponaten mögen fürs Marketing der Eniwa interessant sein, für die Erholungssuchenden kaum.

Vor allem sind die Massnahmen aber einseitig auf einzelne Nutzungsgruppen ausgerichtet. Spaziergänger und Naturliebhaberinnen kommen auf ihre Kosten, dafür bluten die Aareschwimmerinnen. Kompensationen für den Abriss des Mitteldamms, die sich explizit an den Bedürfnissen der Schwimmer orientieren, sucht man – abgesehen von Ein- und Ausstiegshilfen – und neuen Duschen vergebens.

Die Beudeutung von Naherholungsräumen sollte man nicht ausblenden

Dass die Eniwa die Stromproduktion um 23 Prozent – statt 18 Prozent im ursprünglichen Projekt – erhöhen kann, ist für die Energiewende eine erfreuliche Nachricht. Gleichzeitig sollte aber die Bedeutung von Naherholungsräumen für den Klimaschutz nicht ausgeblendet werden.

Die Freizeitmobilität ist in der Schweiz der bedeutendste Verkehrsverursacher – deutlich vor dem Pendeln – und über 60 Prozent davon ist motorisiert. Wenn wir also erreichen, dass die Aarauerinnen statt mit dem Auto an den Hallwilersee – oder gar mit dem Flugzeug nach Mallorca – mit dem Velo an die Aare radeln, und dort ihr Badetuch am Sandstrand ausbreiten können, dann steigt nicht nur die Lebensqualität der Bevölkerung, es dankt eben auch das Klima.

Im Hinblick auf das weitere Bevölkerungswachstum und die damit einhergehende Verdichtung des Aarauer Stadtgebietes erstaunt die Passivität der Stadt – namentlich Mehrheitsaktionärin der Eniwa – bei der Neugestaltung des bedeutendsten Naherholungsgebietes der Region. Denn mit wachsender Bevölkerungszahl reicht es nicht aus, die Qualität des Naherholungsraumes bloss zu erhalten, sie muss deutlich gesteigert werden, um dem erhöhten Nutzungsbedürfnis gerecht zu werden.

Einmalige Chance für neuen, zusätzlichen Erholungsraum

Die bevorstehenden Neuerungen im Rahmen des Kraftwerk-Neubaus bieten die optimale Möglichkeit, aktiv eine bedürfnisgerechte Gestaltung des Aareraums voranzutreiben. Auf dem Eniwa-Inseli besteht mit dem Rückbau der alten Gebäude sogar die einmalige Chance, neuen, zusätzlichen Erholungsraum zu erschliessen. So könnte man den Aarauern beispielsweise den lang gehegten Wunsch nach einer Aarebadi erfüllen – indem das Freibad zur Aare hin geöffnet wird – und durch die Renaturierung und Aufschüttung neuer Sand- und Kiesstrände am Inseli einen Ersatz für die verlorenen Freiräume an den Sandbänken schaffen.

Damit die Eniwa – und vor allem die Stadt – nicht weiter an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbeikompensiert, braucht es eine ausführliche Analyse der bestehenden Erholungsnutzung – vom Aarebööteln bis zum abendlichen Brätle – und einen aktiven Einbezug dieser Nutzungsgruppen bei der konkreten Ausgestaltung der Kompensationen. Denn wenn ein für die Stadt so bedeutendes Erholungsgebiet über Jahre in eine Baustelle verwandelt wird, dann sollte unser Anspruch nichts anderes als eine deutliche Aufwertung für alle Nutzerinnen und Nutzer sein.

Fiona Wiedemeier (26) ist Geschäftsführerin der Grünliberalen Kanton Zürich und politische Multitaskerin.