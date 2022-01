Kölliken: Darum geht hier der Kleiderkoffer um

Kölliken Occasion statt Fast-Fashion: Darum geht hier jetzt der Kleiderkoffer um Bei Sarah Mathys vom Elternverein Rägeboge stehen Koffer mit gebrauchter Damenmode. Wer mag, kann einen ausleihen und die Kleider bei sich zu Hause anprobieren. Flurina Sirenio, ZT Jetzt kommentieren 07.01.2022, 16.23 Uhr

Sarah Mathys vom Elternverein Rägeboge in Kölliken hat den Kleiderkoffer mit Gebrauchtkleidern ins Leben gerufen. zvg

Der Kölliker Elternverein Rägeboge ist einer der aktivsten der Region. Am vergangenen ersten Advent organisierte er den ersten Weihnachtsmarkt in der Dorfgeschichte. Viele Aktivitäten, die sich der aus acht Frauen bestehende Vorstand normalerweise ausdenkt, liegen in der Pandemie jedoch auf Eis.

So konnte auf die erste Ausgabe der Kleidertauschparty vom Mai 2019 noch keine weitere folgen. «Sie war ein Riesenerfolg», sagt Vorstandsmitglied Sarah Mathys. Seine neuen Lieblingsstücke von einem anderen Kölliker Kleiderschrank zu beziehen statt vom Fast-Fashion-Shop war im Dorf also ein Bedürfnis.

Das Konzept, wie üblich an solchen Veranstaltungen: Man nimmt seine aussortierten Kleider und Schuhe mit, zahlt ein kleines Eintrittsgeld und kann so viele Stücke mit nach Hause nehmen, wie man will. Über 70 Frauen seien an jener Premiere gekommen, erinnert sich Sarah Mathys. Was keine neue Besitzerin fand, wurde dem gemeinnützigen Secondhand-Laden «Spiis und Gwand» in Oftringen gespendet.

Jetzt kommen die Kleider zu den Frauen

Jetzt hat sich Sarah Mathys etwas Neues ausgedacht. Inspiriert von einem Youtube-Video, in dem ein Koffer mit gebrauchter Mode auf Reisen geschickt wurde, hat sie den Kölliker Frauenkleidertauschkoffer ins Leben gerufen. Je ein Koffer mit gebrauchter Frauenmode in den Grössen S, M und L steht inzwischen bei ihr.

Wer in einem davon stöbern will, kann sich auf info@rägebogeverein.ch melden und den entsprechenden Koffer abholen kommen. So erfolgt die Anprobe der nachhaltigen Mode bequem im eigenen Heim. Wer Kleidungsstücke weggeben will, kann sie vor der Rückgabe gleich in den Koffer legen, sofern sie noch in gutem Zustand sind.

Um die drei Koffer voll zu kriegen, rief Sarah Mathys im Rägeboge-Vorstand dazu auf, ihr gebrauchte Kleider zu bringen. Sie sagt:

«Die einen brachten mir auch gleich Sachen von Freundinnen oder der Mutter, so haben wir eine gute Stil-Durchmischung.»

Nachdem die Aktion gestartet war, wurden immer wieder neue Sachen hineingelegt. «Inzwischen sehen die Inhalte bereits ganz anders aus», sagt Sarah Mathys. Es gäbe Frauen im Dorf, die den Koffer ihrer Grösse bereits zum zweiten Mal ausgeliehen hätten. Auf Kleiderspenden sei der Verein nicht angewiesen, es würden jeweils genügend neue Stücke dazugelegt. Was gar keine neue Trägerin findet, wandert wieder zu «Spiis und Gwand».

