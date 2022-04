Kölliken Neue Ausstellung im Strohhaus: «Riesenzämesetzi» symbolisiert Biodiversität Christa Hunziker und Roland Hächler zeigen im Dorfmuseum im Strohdachhaus in Kölliken ab Samstag ihre neuesten Arbeiten. Kernstück ist ein riesiges Puzzle. Peter Weingartner 06.04.2022, 05.00 Uhr

Christa Hunziker vor dem Kernstück der neuen Ausstellung, einem riesigen Puzzle. Peter Weingartner

«Insieme» (italienisch für gemeinsam, zusammen) – der Name des Duos steht für das gemeinsame Arbeiten des Kölliker Künstlerpaars Christa Hunziker und Roland Hächler. Die Natur ist den beiden ein Anliegen; das zeigten sie vor ein paar Jahren mit dem Projekt «Surytal». Da stellten sie aus den Erden der Su(h)rentaler Gemeinden zwischen Sempachersee und Aarau Farben her für ihre Bilder.

40-teiliges «Zämesetzi» als Kernstück

«Salvia» heisst die neue Ausstellung, der botanische Name des Salbeis, abgeleitet vom lateinischen Verb «salvare», heilen, aber auch «salvus», gesund. Das Kernstück ist ein riesiges Puzzle, ein «Zämesetzi». Es setzt sich zusammen aus 40 Teilen, die sich die beiden von einem Schreiner haben zuschneiden lassen. Nun hängt es schwebend in der Tenne des Museums im Strohhaus. «Wir wollen Biodiversität zeigen: Nur zusammen ergibt sich ein gesundes Ganzes», sagt Christa Hunziker. Insekten, Pflanzen, Vögel, Blumen, Kräuter, Erde, Wasser, Luft sind da zu sehen auf je in sich abgeschlossenen Teilen und in starken Farben. Ein Appell, Sorge zu tragen zur Natur; ein Sinnbild für ein funktionierendes Ökosystem.

Verbindung von Bauerngarten und floralen Bildern

Christa Hunziker und Roland Hächler bespielen mehrere Räume, auch im Obergeschoss des Strohhauses. Beeindruckend, was seit August 2021 entstanden ist, in gemeinsamer Arbeit, was sich auch in den Signaturen der Bilder widerspiegelt. Insieme. Da ist einmal die Serie «Hortus», Garten, die mit dem Zaun als Leitmotiv farbenfroh Ein- und Ausblicke in und aus Gärten bieten. «Die Bilder verbinden sich mit dem Bauerngarten des Strohhauses», sagt Christa Hunziker. Dafür verwenden sie Erd- und Lebensmittelfarben.

Fünf Bilder in einem als Dunkelkammer eingerichteten Raum ermöglichen den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung annähernd einen Insektenblick. Dies geschieht dank Nachtleucht- und phosphoreszierenden Farben auf den Gemälden.

Eine «soziale Plastik» als Projekt mit dem Dorf

Teils abstrakt mit Leerstellen und Zwischenräumen, die Platz lassen für eigene Assoziationen, teils deutlich identifizierbar kommen die Blumenbilder der «Flores»-Serien daher. Hier haben die beiden Kunstschaffenden auf Büttenpapier gemalt. Das gilt auch für eine Serie mit Lebensmitteln vom Lauch bis zu Karotten unter der Affiche «Patina», Pfanne oder Pfannengericht. Botschaft? Animieren zum Gärtnern? Auch krumme Karotten kaufen?

Es ist den beiden ernst: Mit der Aktion «Kräutergarten im Jutesack» beziehen sie die Bevölkerung mit ein und regen zum eigenen Tun an. Auf eine Ausschreibung im Mitteilungsblatt der Gemeinde hin haben sich sechs (von maximal 20) Personen gemeldet, die diese Woche gratis eine im Jutesack bepflanzte Harasse (beispielsweise mit Salbei, Majoran, Pflücksalat) erhalten.

Als «Paten» pflegen sie dieses Jahr ihr Gärtli und werden damit Teil des Projekts Salvia. Die Idee: Alle, nicht nur die Paten, dürfen sich in Eigenverantwortung bei den markierten Harassen bedienen. Eine «soziale Plastik» (Joseph Beuys). «Wir sind gespannt auf den Prozess», sagt Christa Hunziker.

Vernissage der Ausstellung im Museum im Strohdachhaus in Kölliken, mit musikalischer Begleitung, ist am Samstag, 9. April, von 17 bis 19 Uhr. Nachher gibt es eine Führung. Das Museum ist, ausser in den Sommerferien, jeweils sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.