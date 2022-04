Kölliken Nach Unfall geflüchtet - Zeugenaufruf Am Donnerstag stiessen in Kölliken zwei Autos zusammen. Einer der Beteiligten machte sich aus dem Staub und wird gesucht. 15.04.2022, 10.00 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 14. April gegen 19.30 Uhr auf der Schönenwerderstrasse in Kölliken. Ein VW Amarok fuhr vom Zentrum kommend in Richtung Gretzenbach, als von der Wallenmattstrasse her ein weisser Ford Ecosport einmündete. Der Fahrer dieses Kompakt- SUV missachtete dabei den Vortritt des VW-Fahrers, worauf die beiden Autos zusammenstiessen.

Die Polizei sucht Zeugen. zvg

Der unbekannte Ford-Fahrer flüchtete in Richtung Autobahn. Zurückgebliebenen Fahrzeugteilen zufolge muss der Wagen an der Front sichtbar beschädigt sein. Die Kantonspolizei in Zofingen (Telefon 062 745 11 11) sucht den unbekannten Unfallverursacher und Augenzeugen. (has)