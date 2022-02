Kölliken - Letztes Hindernis der Wallenmatt-Erschliessung ist weg

Kölliken Hier schwebt das Gartenhaus davon – der Weg zur umstrittenen Wallenmatt-Erschliessung ist nun frei Anwohner und Grundstückbesitzer hatten sich immer wieder gegen eine Erschliessung der Wallenmatt-Überbauung über die Wallenmattstrasse gewehrt. Jetzt wird daran gebaut. Flurina Sirenio / ZT Jetzt kommentieren 01.02.2022, 16.57 Uhr

Das Gartenhaus muss verschoben werden, weil gerade dort die Einfahrt zur Tiefgarage der Überbauung Wallenmatt in Kölliken ist. zvg

Da hebt ein Gartenhaus ab, hängt am Seil eines grossen Baukrans. Der Kran dreht sich, das Haus schwebt im Bogen, bis hinter ihm die imposante Kulisse einer Mega-Baustelle sichtbar wird: Köllikens neustes Quartier, die «Wallenmatte». Dann wird das Gartenhaus langsam abgesetzt, just an der Grenze zur neuen Überbauung. Der Anwohner Peter Schib hat per Drohne ein Video der Gartenhaus-Versetzung aufgenommen, die vor ein paar Tagen stattfand.

Das Gartenhaus erinnert an das Häuschen von Dorothy im Film «Der Zauberer von Oz», das von einem Tornado erfasst und von Kansas ins Fantasieland gewindet wurde. Durch die Wallenmattstrasse ist der Tornado bereits durchgezogen. In Form von während 20 Jahren wiederkehrender Proteste.

Nur um ein paar Meter wurde dieses Gartenhaus versetzt, das den Bewohnern des rosa Blocks an der Wallenmattstrasse 26 als Gemeinschaftsraum dient. Viel wichtiger ist denn auch die Symbolwirkung dieses Akts. Wo es bis anhin stand, kommt die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage für die neue Siedlung Wallenmatte hin. Dort ist Platz für über 125 Fahrzeuge der Bewohner der sieben Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 77 Wohnungen, die seit letztem Herbst im Bau sind. Die paar Meter von der Wallenmattstrasse bis zur Garageneinfahrt führen über das Grundstück mit dem rosa Mehrfamilienhaus.

Ein Bild vom Spatenstich: In Kölliken entstehen in der Überbauung Wallenmatte 77 Eigentumswohnungen. Urs Helbling

(25. August 2021)

Vor Jahrzehnten gegen die Erschliessung gewehrt

Seit 1992 der Sondernutzungsplan erstellt wurde, der vorsieht, dass die Erschliessung über diese Parzelle führt, gab es immer wieder Gegenwehr. Grundstückeigentümer übten sie auf dem Rechtsweg aus, die Anwohner, die im Mehrverkehr auf der Wallenmattstrasse eine Gefahr für Schulkinder sehen, auf dem politischen Weg.

Die Tiefgaragen-Erschliessung des Wallenmatte-Grundstücks war kaum befriedigend zu lösen. Denn die einzige Strasse, an die das Areal grenzt, ist die enge Wolfgrubenstrasse, deren Einmündung in die Hauptstrasse gemäss Gemeinderat unübersichtlich ist. Das macht sie ungünstig für Autofahrer vom künftigen Quartier und gefährlich für Fussgängerinnen. Die Wallenmattstrasse dagegen hat auf beiden Seiten Trottoirs. Jedoch dient sie auch den Kindern des Quartiers als Schulweg. Von Anwohnerseite wurden deshalb bereits Stimmen laut, der Gemeinderat solle endlich ein Projekt angehen, die Wolfgrubenstrasse zu verbreitern und beidseitig mit Trottoirs zu versehen, damit keine Kinder in der Wallenmattstrasse gefährdet werden müssen.

Verpflichtungskredit wurde an der Urne abgelehnt

Wann immer eine Bebauung des Areals Thema wurde, flackerten erneut Proteste gegen die Erschliessungsart auf. Deshalb warf ein ehemaliger Eigentümer des Areals die Überbauungspläne über Bord und verkaufte es. Der jüngste Widerstand geschah im Rahmen des Antrags an die Wintergmeind 2020, den Gemeindeanteil (von etwa 100'000 Franken) an die Erschliessungsstrasse von der Wallenmattstrasse zu genehmigen. Konkret handelt es sich um einen Teilausbau des bestehenden Weges, eine Verlängerung der Zufahrt bis an die Grundstücksgrenze und einen Fussweg. Die Gmeind sagte Ja, nachdem das Referendum zustande kam, sagten die Stimmberechtigten an der Urne aber Nein. Zahlen werden die Steuerpflichtigen aber trotzdem müssen, denn durch den Erschliessungsplan verpflichtet sich die Gemeinde, einen Anteil zu zahlen.

So soll die Überbauung Wallenmatt dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Am Ende des Videos steigt die Drohne höher, die weitere Umgebung wird sichtbar. Das Häuschen hat seinen neuen Ort, am alten wurde bereits ein Rechteck an Wiese abgemäht. Ein paar Quadratmeter, welche die Aargauer Gerichte und die Kölliker Bevölkerung gleichermassen auf Trab hielten.

