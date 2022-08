Kölliken Hausbesitzer, die Büsche wuchern lassen, halten den Werkhof auf Trab – und gefährden Schulkinder In Kölliken machen sich Anwohner Sorgen, weil ein Parzellenbesitzer seine Büsche nicht schneidet. Dabei nimmt der Werkhof mit den Besitzern jedes Jahr das Gespräch auf. Flurina Sirenio, ZT Jetzt kommentieren 09.08.2022, 18.11 Uhr

Überhängende Büsche bei einem Gartenzaun – wie hier in Riken – können das Sichtfeld von Autofahrern beeinträchtigen. Symbolbild: zvg

Sie löst bei manchen ein Schmunzeln aus, die Skizze vom Abstand, der zwischen Gebüsch und Trottoir in Höhe und Breite herrschen muss und die im März in vielen Gemeindenachrichten abgedruckt ist. Der Hintergrund ist jedoch ernst: Überhängende Sträucher und Büsche können Autofahrern die Sicht verdecken, was Kinder auf dem Schulweg in Gefahr bringt.

Am Montag hat für die Kölliker Kinder wieder die Schule begonnen und es laufen wieder viele Erstklässler und Neu-Kindergärtler durch die Quartiere. In einem von Köllikens Einfamilienhausquartieren ist der Ärger anscheinend besonders gross. Dort lässt ein Grundeigentümer regelmässig seine Büsche über die Zäune quellen, wie Anwohner sagen. So auch dieses Jahr. Das schaffe eine gefährliche Verkehrssituation, weil die eine Ecke der Parzelle ein spitzer Winkel ist und sich daher eine noch unübersichtlichere Strassensituation ergibt als sie ohnehin schon ist.

In erster Linie sucht die Gemeinde das Gespräch

Wie der Kölliker Werkhof auf Anfrage mitteilt, sind bisher etwa 20 Grundeigentümer daran erinnert worden, überhängende Bäume und Sträucher zurückzuschneiden. «Wir suchen mit den Eigentümern in erster Linie das Gespräch, wenn es ums Zurückschneiden geht», sagt Martin Berger von der Bauverwaltung. Dies auch in der Hoffnung, dass die Äste künftig schon in der kalten Jahreszeit zurückgeschnitten werden, wenn keine Vögel darin nisten. Normalerweise würden Ende Juli Androhungen zur Ersatzvornahme in den Briefkästen landen, also zum Schneiden durch Dritte zu Lasten der Eigentümer. Dieses Jahr gibt es aber Verzögerungen, auch wegen Absenzen des Gemeindepersonals, wie es vonseiten der Gemeindekanzlei heisst.

Es sind gemäss Werkhof oft dieselben Eigentümer, die ans Schneiden erinnert werden müssen. Mit dem fraglichen Grundeigentümer im Einfamilienhausquartier wurde im letzten Jahr an einem Augenschein vor Ort die Situation besprochen und der Rückschnitt vereinbart. Durch das Wachstum werde dieses Jahr wohl ein erneuter Rückschnitt erforderlich sein, heisst es von der Gemeindekanzlei. Die entsprechende Aufforderung wurde bereits versandt.

