Kölliken Bibel-Verteilaktion vor der Schule Kölliken: Gideons bekamen einen Plan mit den Grenzen des Schulareals Am Dienstag werden den Kölliker Oberstufenschülern von 11.30 bis 12.10 Uhr vor der Schule Bibeln verteilt. Flurina Sirenio, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 21.03.2022, 15.57 Uhr

Gideons verteilen an Schüler und Passanten Bibeln vor dem Frohheimschulhaus in Olten. Bruno Kissling

Ihr Symbol ist der Krug mit der Flamme. Diese sind auch auf jeder Bibel aufgedruckt, die die Gideon-Vereinigung gratis in Hotelzimmern und Spitälern auflegt oder vor Militärkasernen verteilt. Auch vor Schulen stehen Gideon-Mitglieder hin und wieder. Sie bieten so Schülerinnen und Schülern gratis Bibeln an.

Am Dienstag wird dies vor dem Schulgelände in Kölliken geschehen. Die Schulleitung wurde von der Vereinigung darüber informiert, dass von 11.30 bis etwa 12.10 Uhr vor den Schulzugängen auf der Bergstrasse, Hauptrasse und vor dem Farbhofweg präsent sind und an Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Bibeln (Neues Testament) abgeben, die daran interessiert sind. Die entsprechenden Personen seien mit Namensschildern versehen. Die Gideons weisen im Informationsschreiben darauf hin, dass die Annahme der Taschenbibeln freiwillig sei.

Erschrockene Eltern, weil Fremde die Kinder ansprechen

Das Verteilen von Bibeln auf öffentlichem Grund ist erlaubt, lediglich das Schulgelände darf von den Gideons nicht betreten werden. Die Schule hat die Eltern der Schüler über die Aktion am Dienstag informiert. In der Vergangenheit kam es bereits vor, dass Eltern erschrocken reagierten, weil ihre Kinder im Primarschulalter von Bibelverteilern angesprochen wurden. «Wir Eltern geben uns grosse Mühe, den Kindern tagtäglich mit auf den Weg zu geben, dass sie nicht mit fremden Menschen reden, nichts von Fremden annehmen sollen», sagte nach einer Aktion von 2011 in Kaisten eine Mutter gegenüber der «Aargauer Zeitung».

«Als Schule distanzieren wir uns von solchen Aktionen.»

Da die Vereinigung ihre Aktion frühzeitig angekündigt haben, übrigens auch gegenüber der Polizei, dürfte es bei Eltern und Kindern keinen Überraschungseffekt geben. Abzuwarten ist, ob die Grenzen des nicht ganz übersichtlichen Schulgeländes in Kölliken allen teilnehmenden Gideons bekannt sind. So sagt Schulleiter Philippe Fehr gegenüber dem ZT: «Als Schule distanzieren wir uns von solchen Aktionen. Wir haben den Verantwortlichen einen Plan vom Schulgelände geschickt, worauf genau ersichtlich ist, welche Strassen und Wege zur Schule gehören, damit kein Verteilen auf dem Schulgelände stattfindet.»

«Menschen für Jesus Christus gewinnen»

Im Informationsschreiben an die Schule Kölliken schreibt die Gideons-Vereinigung, dass sie «keine Kirche und keine Sekte sind». Sie nennen sich eine Internationale Vereinigung von christlichen Geschäfts- und Berufsleuten, alle Mitglieder seien in verschiedenen evangelischen Kirchgemeinden «in unserer Region» beheimatet.

Gemäss den Angaben auf ihrer Internetseite haben die Mitglieder «das Ziel vor Augen, durch die Verteilung von Gottes Wort Menschen für Jesus Christus zu gewinnen». Ihre Bibeln wollen sie dort verteilen, «wo sich die Ströme des gesellschaftlichen Lebens bewegen». Oft kommen ihre Mitglieder auf der Freikirchen-nahen Webseite livenet.ch zu Wort und sind somit evangelikalen Gruppierungen zuzuordnen.

Gemäss ihrer Mitteilung an die Schule werden die Gideons ihre Bibeln den Schülern und Schülerinnen der Oberstufe anbieten. Jugendliche, die einer Landeskirche angehören, erhalten jedoch im Rahmen der Firmung oder Konfirmation bereits eine Bibel geschenkt. Ist dies den Gideons zu wenig? Oder haben sie Angehörige anderer Religionsgemeinschaften im Auge? Eine Mailanfrage des ZT lassen die Gideons Schweiz unbeantwortet.

