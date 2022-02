Die heissesten Orte in Aarau und Lenzburg

Klimaanalyse Eine Karte zeigt: An diesen Orten in Aarau und Lenzburg wird es im Sommer besonders heiss Die Sommer in der Schweiz werden heisser. Besonders in dicht bebauten Städten. Das zeigt auch eine Klimakarte des Kantons. Die AZ hat analysiert, welche Orte im Westaargau besonders betroffen sind und welche Möglichkeiten zur Abkühlung es gibt. Zara Zatti Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Viel Asphalt, wenig Grünflächen: Am Kreisel beim Gais-Center ist die Hitzebelastung in Aarau am grössten. Michael Küng (01.07.2020)

In der Schweiz wird es wärmer. Das bekommen vor allem Städterinnen und Städter und Menschen, die in Agglomerationen leben, zu spüren. Die vielen versiegelten Flächen absorbieren die Sonnenstrahlung und heizen die Umgebung auf. Man spricht vom Hitzeinseleffekt. Der führt dazu, dass die Temperaturen in dicht bebauten Gebieten um einige Grad höher sind als im grünen Umland. Hitzetage und Tropennächte sind für die Bevölkerung eine gesundheitliche Belastung. Eine der grossen Herausforderungen in der Städteplanung wird es sein, Hitzeinseln zu minimieren, und auch in einem wärmeren Klima eine angenehme Aufenthalts- und Lebensqualität bieten zu können.

Das hat auch der Kanton Aargau erkannt. Aus diesem Grund wurde die klimatische Situation für den gesamten Kanton erfasst. Die Ergebnisse sind öffentlich zugänglich auf den sogenannten Klimakarten zu sehen. Sie zeigen, wo sich die Hitze-Hotspots in den Städten befinden, welche Grünflächen für wichtige Abkühlung sorgen und wo Kaltluftbahnen verlaufen, die es freizuhalten gibt. Wer einen Umzug erwägt und Hitze nicht gut verträgt, tut gut daran, vor der Wahl des neuen Wohnorts einen Blick in die Klimakarten zu werfen. Die AZ hat sich Städte und Agglomerationen im Westaargau angeschaut, und analysiert, an welchen Orten besonderer Handlungsbedarf herrscht.

Aarau: Bis zu 6,5 Grad wärmer wird es als im unbebauten Gebiet

In Aarau gibt es mehrere Hitze-Hotspots. Dort finden sich starke Wärmeinseleffekte. Die Karte zeigt diese Effekte um vier Uhr in der Nacht, weil diese hauptsächlich abends und in der Nacht zum Tragen kommen. Dies, da durch die höhere Wärmekapazität von Asphalt und Beton die Wärme im Siedlungsgebiet länger gespeichert wird. Verstärkt wird der Effekt etwa durch eine hohe Versiegelung der Oberfläche (durch Asphaltierung etc.), die Wärmespeicherfähigkeit der Bausubstanz sowie durch Emissionen von Verkehr und Industrie. Kurz: Die Stadt kühlt in der Nacht einfach nicht mehr ab, was nicht nur das Schlafen erschwert.

Der gesamte Bahnhofplatz und die Bahnhofstrasse Aarau sind um vier Uhr in der Nacht drei bis vier Grad wärmer als unbebaute Gebiete. Ein starker Effekt zeigt sich auch an grossen Strassen und Verkehrsknoten, so etwa beim Kreuzplatz oder entlang der Laurenzenvorstadt. Grundsätzlich lässt sich ein starker Wärminseleffekt überall dort beobachten, wo es an Grünflächen fehlt. So wirken sich grosse betonierte Flächen wie etwa Parkplätze schlecht auf das Stadtklima aus. Parks, Wiesen oder Bäume hingegen bringen eine unmittelbare Abkühlung. Im Kasinopark etwa beträgt der Wärminseleffekt nur noch null bis ein Grad.

Die Bewertung des Klimas in der Nacht um vier Uhr: Im heissen Sommer schläft es sich in den roten Bereichen deutlich schlechter als in den gelben. Kanton Aargau

Die heissesten Orte in der Stadt Aarau finden sich bei der alten Reithalle, in der Altstadt und im ehemaligen Industriegebiet im Torfeld, wo einst das Stadion entstehen soll. An diesen Standorten ist es in der Nacht vier bis 6,4 Grad wärmer. Auf Quartiersebene sind die Innenstadt, die Altstadt, der Schachen in Altstadtnähe, das Rössligut, Torfeld Süd und Nord, sowie das Industriequartier in der Telli nachts von einer starken Überwärmung betroffen. Ein gutes Klima herrscht in den Gartenstadtquartieren Zelgli, Goldern und Gönhard, bei Letzterem vor allem im südwestlichen Teil. Am Nachmittag um 14 Uhr sind folgende Orte in Aarau für den Menschen am belastendsten: das Areal rund um das Gais-Center, die Igelweid und der Kern der Altstadt. Diese Gebiete werden mit einer extremen Belastung bewertet. Aber auch bis in die Aussenquartiere wird die Hitze teilweise als (sehr) stark belastend bezeichnet.

Hitzebelastung in Aarau um 14 Uhr. Kanton Aargau

Ebenfalls auf der Karte ausgewiesen werden für das Klima wichtige Grün- und Freiflächen. Als sehr wichtig werden etwa der Friedhof Rosengarten, der Rathausgarten, die Gärten rund um den Haldenring oder den Telliring.

In Lenzburg wird es in der Altstadt am heissesten

In Lenzburg gibt es drei grosse Hitze-Hotspots in der Nacht: So ist der Bereich vor dem Bahnhof mit dem grossen Bahnhofsparkplatz und dem Parkplatz vor der Post 1 bis 3 Grad wärmer als das grüne Umland. Auch im Quartier Lenz zeigen sich stellenweise starke Wärmeinseleffekte. Ebenso im Industriegebiet Nähe Werkhof und Landi.

Im Quartier Lenz kommt es zu Wärmeinseleffekten. Sandra Ardizzone

Als ungünstig bis sehr ungünstig wird das Bioklima in der Nacht auch in der Altstadt beim Bezirksgericht eingeschätzt. Ähnlich sieht es auf dem Areal des Schulhauses Mühlematt aus. Am Tag am heissesten wird es in Lenzburg in den Häusern an der Rathausgasse in der Altstadt.

Hitzebelastung in Lenzburg um 14 Uhr. Kanton Aargau

In Buchs wird das Klima in der Nacht bei der Kantonspolizei und entlang der Industriestrasse als ungünstig eingeschätzt. Am heissesten wird es aber in Teilen des Industriegebietes Wynenfeld. In Suhr ist vor allem die Gegend rund um den Bahnhof und beim Möbel Pfister betroffen. Es gibt aber auch grössere Gemeinden in der Region, in denen gar keine Wärmeinseleffekte ausgezeichnet werden, so zum Beispiel Menziken und Reinach. In der Nacht um vier wird das Klima auch lediglich sehr punktuell, in Menziken etwa rund um den Bahnhof als ungünstig bezeichnet.

Die Stadt plant abkühlende Massnahmen ab 2023

Zu den wirkungsvollsten Massnahmen, um Hitzeinseln entgegenzuwirken, gehören: das Pflanzen von Bäumen, die im Sommer Schatten spenden, das Fördern von Brunnen und anderen Wasserelementen, die zum Abkühlen einladen, oder das Entsiegeln von Hartbelägen, damit das Wasser besser versickern kann. Eine besondere Herausforderung in der Stadt Aarau: Gerade die Entwicklungsgebiete, also Orte, an denen die Stadt wachsen soll, bilden auch die grössten Hitze-Hotspots. So etwa die Räume Telli Ost, Torfeld Nord und teilweise auch Torfeld Süd. An diesen Orten werden die Klimakarten besonders wichtig, denn diese zeigen, welche Kaltluftströme nicht durch neue Gebäude unterbrochen werden sollten.

Im Juni 2020 reichte FDP-Einwohnerrat Stefan Zubler ein Postulat ein, in dem er den Stadtrat dazu aufforderte, die Klimakarten zu analysieren und dem Einwohnerrat konkrete Massnahmen zur Entschärfung der identifizierten Hotspots vorzulegen. Die Stadt arbeitet zurzeit an einer Strategie zur hitzeangepassten Siedlungsentwicklung, die Massnahmen zur Hitzeminderung aufzeigt. Diese soll im Sommer 2022 vorliegen. Zum Zeitplan schreibt die Stadt: «Kurzfristig umsetzbare Massnahmen sind ab 2023 denkbar, bei baulichen Massnahmen sind die Fristen erfahrungsgemäss etwas länger.» Zudem soll eine «Vulnerabilitätsanalyse» erarbeitet werden, welche aufzeigt, in welchen hitzebelasteten Gebieten besonders viele oder besonders sensible Bevölkerungsgruppen leben.

