Milijana Petric hat zwei Kinder mit der Krankheit Nieman Pick C

Kinder mit seltenen Krankheiten Kinder, die sich zurückentwickeln: Die Familie Petric trifft es gleich doppelt Milijana Petric hat zwei Kinder mit der seltenen Krankheit Niemann Pick C. Marko ist mit 20 Jahren gestorben, Valeria (18) wird von ihrer Mutter in Oberentfelden betreut. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Valeria, hier mit ihrer Familie in Oberentfelden, leidet an «Niemann Pick Typ C». Fabio Baranzini

Im Wohnzimmer von Milijana Petric (42) und ihrem Partner Mohamed al-Abdah (25) in Oberentfelden hängt ein Schwarz-Weiss-Foto, daneben ein Stern. In der Mitte steht gross der Name Marko, drumherum Wörter wie: tapfer, liebevoll, mutig, schöne Augen, kämpferisch, grossartig, unvergesslich, jugendlich, junger Held. Marko wurde knapp 20 Jahre alt; 2018 ist er gestorben: an der seltenen Krankheit namens Niemann Pick C.

Im Rollstuhl daneben sitzt und döst Valeria, 18, Markos Schwester. Sie leidet an der gleichen unheilbaren genetischen Stoffwechselkrankheit. «Eine Art Kinder-Demenz», sagt Milijana. Eine von einem Dutzend Menschen in der Schweiz.

Alle Fähigkeiten gehen schrittweise verloren

«Ich kannte Valeria, als sie noch auf den Beinen stehen konnte», erinnert sich Muhamed. Sie besuchte die Einführungsklasse, dann ein Jahr die Kleinklasse und nach der Diagnose, auf die ihr Bruder acht Jahre gewartet hatte, «eine lange Ärzte-Odyssee», besuchte sie die Heilpädagogische Schule, bis es nicht mehr ging. Die Verantwortung: Ein Mensch mit dieser Krankheit kann an seinem eigenen Speichel ersticken.

Was für eine Krankheit ist das? Niemann Pick C ist eine vererbte seltene Stoffwechselkrankheit, die zu einer Ansammlung von körpereigenem Cholesterin in verschiedenen Organen (Milz, Leber, Lunge, Knochenmark, Gehirn) führt. Man zählt sie daher auch zu den Fettspeicherkrankheiten (Lipidosen). Als Folge der übermässigen Ansammlung in den Zellen wird die Zellfunktion so erheblich gestört, dass es zum Zelltod kommt. Je nach Auswirkungen auf die betroffenen Organe variieren das Krankheitsbild und der Krankheitsverlauf erheblich. Es wird meist unterschieden zwischen einer frühkindlichen, einer jugendlichen und einer erwachsenen Form. Typische Zeichen bei der kindlichen Form mit Anzeichen im Alter zwischen fünf und sechs Jahren sind plötzlicher Tonusverlust und Verlangsamung der schnellen Blicksprünge. Gang- und Sprechstörungen sowie Schluckstörungen folgen. Die Krankheit zeigt sich vorwiegend durch neurologische Symptome, die in der Regel in den ersten drei Lebensjahrzehnten zum Tod führen. Niemann Pick C ist derzeit nicht heilbar. Mehr Infos unter www.npsuisse.ch.

Schrecklich, die Vorstellung: Ein Kind entwickelt sich ein paar Jahre lang in die richtige Richtung, lernt gehen, sprechen, doch nach und nach verliert es eine Fähigkeit nach der anderen. Es beginnt mit Unkonzentriertheiten, Vergesslichkeit. Es kann nicht mehr reden, gehen, lesen, rechnen, denken, kauen, schlucken. Rückwärtsentwicklung.

Erinnerungen, die wehtun

«Wir kochen und mixen, heute Morgen Bananen, Äpfel, Datteln, Hafermilch, zum Zmittag Gemüse und zum Zvieri Früchte», sagt Mutter Milijana. Selber gemachte gesunde Sondennahrung, denn Valeria kann nicht mehr schlucken. Die ersten Auffälligkeiten in der Schule habe die Mutter auf die Situation mit Marko zurückgeführt, bis die Diagnose kam. Immerhin hatte die Krankheit nun einen Namen, doch «das zieht dir im ersten Moment den Boden unter den Füssen weg, Loch, Leere». Vor allem, wenn es zum zweiten Mal passiert.

Es ist zu spüren: Die Erinnerungen schmerzen. Zum Krankheitsbild können epileptische Anfälle gehören. «Valeria hatte während drei Wochen solche starken Anfälle mit Herzstillstand und einer Atmung, die ausgesetzt hat, doch sie kam zurück», erzählt Milijana. Beweis genug, dass nicht alles in unseren Händen liege. Es gehe darum, einen natürlichen Tod anzunehmen; eine Maschine aber abzustellen, damit könnte sie nicht leben.

Ein Davonlaufen gibt es nicht

Milijana Petric ist stark. «Alles hat einen Grund im Leben», sagt sie, die Kraft aus dem Glauben an Gott schöpft. Auch wenn man diesen Grund nicht kenne. Ein Davonlaufen gebe es nicht. Jammern? Keine Lösung. Valeria in eine Institution geben, wie ihr auch geraten worden ist? «Das wäre für mich keine Entlastung.» Weil sie in Gedanken ohnehin bei ihr wäre.

Mit viel Liebe hat die Mutter das Zimmer ihrer Tochter eingerichtet, die Wände bemalt, Fotos aufgehängt. Auch Marko ist präsent. Kraft gibt ihr auch, wenn sie von ihrer Tochter Liebe und Dankbarkeit spürt: «Auch wenn Valeria nicht mehr reden kann; ich kann ihr Gesicht lesen.»

«Die Hoffnung stirbt zuletzt», sagt Valerias Mutter Milijana Petric (ganz links). Fabio Baranzini

Es ist ein Rund-um-die-Uhr-Job, den Milijana Petric nun seit Jahren ausübt. Keine Zeit für grosse Hobbys. Malen vielleicht, Möbel. Eine Entlastung bringen die Besuche der Spitex und Assistenzstunden, finanziert von der Invalidenversicherung. Dafür, und auch für die Hilfsmittel, die es gibt, ist sie dankbar.

So weh es tut, in die Vergangenheit zu blicken, so weh tun auch Blicke in die Zukunft. «Was auf uns zukommt, wissen wir eh nicht», sagt sie, «wir planen nichts, gar nichts und nehmen jeden Tag, wie er ist.» Auf Spekulationen über die Lebenserwartung von Valeria steigt sie gar nicht ein, zu oft schon sei sie totgesagt worden: «Die Hoffnung stirbt zuletzt.»

Auf das Bauchgefühl vertrauen

Und all die strenge und belastende Arbeit empfindet sie als bereichernd: Einst Markos und nun Valerias Zufriedenheit tragen dazu bei. Vieles relativiere sich, man lerne dankbar zu sein und vielleicht bekomme Valeria mehr mit, als man sich vorstellen kann. «Ich habe gelernt, auf mein Bauchgefühl zu vertrauen», sagt Milijana und führt als Beispiel die Epilepsie-Situation an, in der sie ihre Tochter mit palliativer ärztlicher Unterstützung zu Hause behalten wollte. Und sie hat gelernt, den Tod nicht zu verdrängen, sondern anzunehmen: «Irgendwann trifft es uns alle.»

In Valerias Zimmer dominiert Rosarot. Viele kleinere und grössere Pflanzen schmücken am Boden stehend und an den Wänden die Wohnung. Von einer Wand blickt Marko auf seine Schwester, die im Rollstuhl vor dem Fernseher sitzt. Draussen scheint die Sonne. Auch Milijana Petric und Mohamed al-Abdah tun, was zu tun ist.

