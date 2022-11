KVA Buchs: Neue Wasserstoffproduktionsanlage geht 2023 in Betrieb

KVA Buchs Neue Wasserstoffproduktionsanlage soll 2023 in Betrieb gehen – aber sie wird teurer als ursprünglich gedacht Bei der Verbrennung von Kehricht entstehen in Buchs Fernwärme und Strom. Letzterer soll für die Produktion von Wasserstoff genutzt werden. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 15.11.2022, 20.02 Uhr

Blick auf die Kehrichtverbrennungsanlage Buchs. Bild: zvg

In rund elf Monaten dürfte bei der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Buchs eine innovative Wasserstoffproduktionsanlage in Betrieb gehen. Sie soll immer dann zum Einsatz kommen, wenn die Nachfrage am Strommarkt gerade gering ist und die KVA den Energieträger lieber in etwas Sinnvolles umwandelt als verscherbelt (die aktuelle Strompreislage mal aussen vor gelassen). Neben der Fernwärme produziert die KVA jährlich rund 80 Gigawattstunden Strom durch die Verbrennung von Abfall, davon braucht die KVA rund 11 bis 12 GWh selbst. Der Rest geht ins Netz – oder eben bald in die Wasserstoffanlage.

Die KVA Buchs plant eine Produktionsanlage für Wasserstoff. Hier sind die Bauprofile zu sehen. Urs Helbling

Die geplante «Power-to-Gas»-Anlage wandelt den Energieträger Strom in den Energieträger Wasserstoff um. Dazu führt man der Anlage reines Wasser plus Strom zu. In der Anlage befindet sich ein Elektrolyseur, der mittels Strom Wasser (H 2 O) in Wasserstoff (H 2 ) und Sauerstoff (O 2 ) trennt. Der Sauerstoff wird in die Umgebungsluft abgegeben, der Wasserstoff vor Ort verdichtet und gespeichert.

Damit die Anlage aber gebaut werden kann, muss die Abgeordnetenversammlung der KVA-Verbandsgemeinden am Mittwoch noch Ja sagen: Projektierung und Baukosten betragen zusammen 975'000 Franken. Das ist mehr, als ursprünglich geplant und im Baugesuch vor einem Jahr vermerkt.

Einsprachen gab es damals zwar keine, aber: «Es sind mit der Baubewilligung Auflagen vorgegeben worden, welche nun in die Bauplanung eingeflossen sind und entsprechend die Baukosten erhöht haben», sagt Betriebsleiter Rolf Schumacher. Grosse neue Kostenfaktoren seien zusätzliche Massnahmen für den Brandschutz und den Blitzschutz.

Die KVA baut die Anlage zusammen mit der Hitachi Zosen Inova AG. Diese wird den produzierten Wasserstoff auch selber vermarkten. Gerechnet wird mit 200 Tonnen Wasserstoff pro Jahr, wofür es 10 bis 15 Gigawattstunden Strom braucht. In einer zwei bis drei Jahre dauernden Pilotphase soll getestet werden, ob sich die Anlage so einfach wie gedacht von Teil- auf Volllast umschalten lässt und so flexibel auf die Stromnachfrage und entsprechend die Preisentwicklung reagieren kann.

In dieser Form wird die Wasserstoffanlage landesweit wohl einzigartig sein – bis jetzt. Betriebsleiter Rolf Schumacher jedenfalls weiss von keiner anderen Kehrichtverbrennungsanlage, die denselben Weg geht. «Aber ich denke, dass sich die einen oder anderen Betreiber von Kehrichtverbrennungsanlagen auch solche Gedanken machen», sagt er. Im Limmattal betreibt ausserdem das Regiowerk Limeco eine «Power-to-Gas»-Anlage, allerdings wird hier mit Klärschlamm Methangas gewonnen.

Woher kommt der ganze Abfall?

Die KVA Buchs wird vom Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Regio Aarau-Lenzburg betrieben. Diesem gehören 83 Verbandsgemeinden an, die gemeinsam etwa 285'000 Einwohnerinnen und Einwohner zählen. Im Jahr 2021 wurden laut Geschäftsbericht insgesamt 135'357 Tonnen Abfall angeliefert, davon fast 50'000 Tonnen Hauskehricht. Der Kehricht kommt vom Betreiberverband, aber auch vom Gemeindeverband Abfallbeseitigung Oberes Fricktal und aus dem Landkreis Waldshut. Mehr als die Hälfte der gesamten Anliefermenge stammt von Industrie und Gewerbe.

Nebst Strom wird daraus Fernwärme, die unter anderem an die Migros-Betriebe im Buchser Wynenfeld, die Mittelland Molkerei AG Suhr und an das Kantonsspital Aarau geliefert wird.

