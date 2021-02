KANTONSSPITAL AARAU Traumatologie-Chefarzt: «Man sieht den Menschen und weiss, was das für ihn an Leid bedeutet» Nikolaus Renner leitet seit 2002 die Klinik für Traumatologie am Kantonsspital Aarau. Nun geht er in Rente. Wie es ist, jeden Tag schwer verletzte Unfallopfer zu behandeln, warum man heute manches nur provisorisch flickt und welche Patienten ihm besonders in Erinnerung geblieben sind, erzählt er im Gespräch mit der AZ. Nadja Rohner 11.02.2021, 05.00 Uhr

Dr. med. Nikolaus Renner, abtretender Chefarzt Traumatologie, in seinem Büro am Kantonsspital Aarau. Alex Spichale

Eitel ist er nicht. Als Nikolaus Renner aufgefordert wird, den grossen Winkelgradmesser fürs Foto aus der Brusttasche seines weissen Kittels zu nehmen, weil er dort optisch stört, protestiert er: «Der gehört zu mir.» Das sogenannte Goniometer sei wichtig «für die Qualitätskontrolle». Damit kann der Arzt den Winkel der Gelenke messen, die er operiert hat, und so prüfen, ob sie wieder richtig funktionieren. «Obwohl ich lernen musste, dass die Funktion nicht das allein Seeligmachende ist – für den Patienten zählt Schmerzfreiheit unter Umständen mehr.»

Nikolaus Renner (65) ist Chefarzt der Klinik für Traumatologie und stellvertretender Leiter Chirurgie am Kantonsspital Aarau (KSA). Aber nur noch ein paar Tage. Dann geht er in den Ruhestand. «Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ein Unfallchirurg hat nie alles gesehen, deshalb wird er mit der Erfahrung immer besser. Aber der administrativen und betriebswirtschaftlichen Seite dieses Berufs, die über die Jahre immer mehr an Bedeutung gewann, trauere ich keinen Moment nach.»

Seit dem Gymi wollte er Chirurg werden

Obwohl Renner seit 27 Jahren in Aarau tätig ist und mit seiner Frau in Rombach wohnt – die vier Kinder sind schon erwachsen –, hört man ihm die Basler Herkunft noch gut an. In den Operationssaal führte ihn «eine plötzliche Eingebung am Gymnasium», wie er sagt:

«Ich wollte unbedingt Chirurg werden, weil ich den Gedanken faszinierend fand: den Körper aufschneiden, in Ordnung bringen, wieder zumachen. Dieses sehr unmittelbare Eingreifen mit den Händen – und nicht der Helfergedanke – war meine primäre Motivation.»

Zur Traumatologie kam er nach Abschluss der chirurgischen Facharztweiterbildung eher aus Zufall: An der University of Miami wurde jemand gesucht, der die schweizerischen Operationsmethoden der Knochenbruchbehandlung instruieren konnte. «Das kam gerade richtig. Ich war 34 Jahre alt, meine Frau und ich wollten noch nicht sesshaft werden.» Nach einem Jahr in den USA und drei in Basel wurde Renner 1993 Leitender Arzt der Traumatologie am KSA, 2002 Chefarzt.

Etwa 500-mal pro Jahr kommt das Schockraum-Team zum Einsatz

Die Traumatologie befasst sich – vereinfacht gesagt – mit verletzten Unfallopfern als Ganzes. Das KSA wurde unter Renners Leitung zu einem der zwölf Zentren in der Schweiz ernannt, wo Schwerverletzte behandelt werden dürfen. Etwa 500-mal im Jahr wird am KSA Schockraum-Alarm ausgelöst. Zum Beispiel für Opfer eines Autounfalls mit mehr als 50 km/h, oder von Stürzen aus grosser Höhe. Renners Team beurteilt, welche Verletzungen lebensbedrohlich sind und sofort behandelt werden müssen – und welche vielleicht vier, fünf Tage warten können. «Man ist davon weggekommen, alles innert der ersten Stunden flicken zu wollen, weil jede Operation den Organismus zusätzlich belastet. Deshalb wird manches nur provisorisch versorgt, bis der Patient stabil genug ist.» Und: «Genauso wichtig wie das rasche Finden der lebensbedrohlichen Verletzungen ist es, am Schluss nichts zu übersehen.»

Ein Traumatologe sieht sich mit Verletzungsbildern konfrontiert, deren Anblick die meisten Menschen kaum ertragen würden. Auch nach so vielen Jahren erschrecke er in den ersten Sekundenbruchteilen, sagt der Chefarzt. «Man sieht den Menschen und weiss, was das für ihn an Leid bedeutet.» Aber dann, so Renner, arbeite man systematisch das Protokoll ab. «Ich sage immer zu meinen Assistenzärzten – es waren in all den Jahren wohl um die 350: Wenn ihr euch an das Protokoll haltet, habt ihr für den Patienten alles getan, was möglich ist.»

Manche sterben trotzdem.

Während Nikolaus Renners langer Tätigkeit haben sich Technologien und Sicherheitsstandards mit der Gesellschaft verändert. Schwere Polytraumata seien seltener geworden. Man treffe heute aber andere Verletzungsbilder an als noch vor 30 Jahren. «Seit der Einführung des Airbags überleben mehr Menschen Autounfälle – wir behandeln deshalb häufiger schwere Verletzungen der unteren Extremitäten, die nicht durch Airbags geschützt sind.» Massiv zugenommen hätten die Velounfälle. Zum Beispiel mit Mountainbikes. Oder mit E-Bikes, die Leute wieder aufs die Räder bringen, welche kaum mehr Übung haben – das kann schlimme Folgen haben. Verleidet ist dem Chefarzt sein Lieblingssport, das Skifahren, trotz allem nicht:

«Man ist sich einfach des Risikos bewusst.»

Renner ist es wichtig, zu betonen, dass der Erfolg der Traumatologie am KSA damit zusammenhängt, dass verschiedene Disziplinen gut zusammenarbeiten. Denn die Traumatologen operieren nicht alles selber. So werden zum Beispiel Hirnverletzungen von den Neurochirurgen und Bauchverletzungen von den Viszeralchirurgen versorgt, während sich die Traumatologen auf die Knochenbrüche und Gelenkverletzungen spezialisiert haben.

Nikolaus Renner hat Tausende Patienten als Arzt behandelt. Alex Spichale

Renner ist seit Jahrzehnten Mitglied der AO-Foundation, präsidierte die Stiftung sogar zwei Jahre lang. Die Organisation wurde 1958 von Schweizer Ärzten gegründet, die eine neue Behandlungsmethode für Knochenbrüche suchten. Das wochenlange Liegen im Streckbett oder im Gips war nicht ideal für die Patienten, es liess Muskeln schwinden und Gelenke steif werden. Die Schweizer Ärzte propagierten operative Behandlungen mit Schrauben und Platten – und wurden dafür angefeindet. Es dauerte, bis sich die Methode durchsetzte. Heute hat die Organisation 20'000 Mitglieder aus aller Welt. Und dank Renners Engagement – sowohl in der Lehre als auch in der Weiterentwicklung der Implantate – ist das KSA in diesen Kreisen weltweit bekannt. «Es ist nicht selbstverständlich, dass mir das Spital ermöglicht hat, dies neben der Chefarzttätigkeit auszuüben», sagt er.

Welche Patienten ihm besonders in Erinnerung sind

Tausende Patienten hat der Arzt behandelt, manche über Jahre hinweg. Ihre Schicksale interessieren ihn, nicht nur ihre Körper. Ein paar Fälle sind Renner besonders in Erinnerung geblieben. Da war der Landwirt, der einen Unfall massiv verletzt überlebte. «In solchen Fällen geht es um Existenzen – uns stellte sich die Frage, ob und wie wir die Arbeitsfähigkeit wiederherstellen können, damit er seinen Bauernhof nicht aufgeben muss.»

Ein anderer Fall fast 20 Jahre her: Ein «Stäcklibueb» – also ein junger Mann, der zur Aushebung musste und dies hinterher traditionell mit einer Beizentour feierte – wurde am frühen Morgen mit schwersten Gesichts- und Beinverletzungen auf der Strasse durchs Schenkenbergertal gefunden. Der 19-Jährige muss überfahren worden sein. Der Täter beging Fahrerflucht, man hat ihn nie gefasst. «An den Fall erinnere ich mich nicht nur, weil ich bis dahin die Stäcklibuebe-Tradition nicht kannte», sagt Renner. «Sondern auch, weil ich es furchtbar finde, dass man jemanden anfährt und einfach liegenlässt.» Der junge Mann habe ihn beeindruckt: «Er hat sich nicht in eine Opferrolle begeben, im Gegenteil: Er und seine Familie waren stets positiv gesinnt.»

Der «Stäcklibueb» von damals heisst Dieter Werthmüller, ist heute promovierter Geophysiker und lebt in Holland. «Dr. Renner war eine unglaublich wichtige Stütze für mich und mein engstes Umfeld in dieser schwierigen Situation», erinnert er sich. Durch seine ruhige und sachliche Natur habe Renner allen geholfen, die Ruhe zu bewahren. «Seine ehrliche und direkte Art war für mich jedoch am wichtigsten. Mein Körper kann heute mehr machen, als Dr. Renner damals voraussagte – was viel besser ist, als wenn ich heute nur die Hälfte des Versprochenen machen könnte.» Fundamental wichtig sei auch gewesen, dass Renner für eine ganzheitliche Behandlung gesorgt habe:

«Kurz nachdem ich ausser Lebensgefahr war, verschrieb er mir psychiatrische Hilfe. Er sagte, dass der Körper nicht heilen kann, wenn der Kopf nicht bereit ist. Erst damit begann die erfolgreiche Reha von meiner Seite.»