Spatenstich zum neuen KSA-Gebäude: Das müssen Sie wissen

Kantonsspital Aarau Sorgen wegen Parkhaus und neu eine «Pipi»-Kläranlage: Das müssen Sie zum 500-Millionen-Projekt wissen Was das Kantonsspital Aarau neben dem «Dreiklang» sonst noch für Projekte am Laufen hat. Urs Helbling 13.08.2021, 05.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So soll das neue Spital «Dreiklang» 2025 aussehen.

27'500 stationäre Patienten, 665'000 Menschen mit ambulanten Behandlungen, 4600 Mitarbeitende – und seit dem Spatenstich am Donnerstag offiziell das grösste Hochbauprojekt, dass der Kanton Aargau je realisiert hat. Was auf dem Areal des Kantonsspitals Aarau (KSA) bis zur Inbetriebnahme des «Dreiklang» im Jahr 2025 abgeht, ist gewaltig. Auch punkto Vorgeschichte – und auch, weil darum herum noch extrem viel läuft.

Damit der 563-Millionen Franken-Bau überhaupt erstellt werden kann, musste das Baufeld auf dem historisch gewachsenen KSA-Areal geräumt werden. Eine Reihe von Gebäuden wurden abgebrochen, eines verschoben und ein einziges Provisorium neu gebaut: Nördlich des Hauptgebäudes entstand für 6 Millionen Franken die Kantine «time out» (Einweihung Ende November 2020).

Ein Meilenstein für Aarau: Spatenstich für den Neubau des KSA. Alex Spichale Aaraus Baustadtrat Hanspeter Thür, der Suhrer Gemeindeammann Marco Genoni, Regierungsrat Jean-Pierre Gallati und der Verwaltungsratspräsident des KSA Peter Suter (v.l.n.r.) Alex Spichale Sergio Baumann, CEO und Leiter Departement Betrieb des KSA: «Die Begeisterung über den heutigen Spatenstich und den damit beginnenden Neubau ist riesengross.» Alex Spichale Während des Spatenstichs für das neue Kantonspital in Aarau steigen Ballone in den Himmel - zu den Klängen von Eliane Burki. Alex Spichale Alex Spichale Der Verwaltungsratspräsident des KSA Peter Suter: «Die Bevölkerung erhält ein patientenfreundliches, nachhaltiges und effizientes Spital, auf das sie stolz sein darf» Alex Spichale Der Baustart war auch ein kleines Personalfest: Zutritt hatten nur Geimpfte und Genesene (2G). Alex Spichale Dafür mussten im Restaurant Time out keine Masken getragen werden. Alex Spichale Die Grossräte Ignatius Ounde (GLP), Karin Faes (FDP), Clemens Hochreuter (SVP) und Severin Lüscher (Grüne, Präsident Gesundheitskommission) Alex Spichale Patti Basler bereicherte mit einem Auftritt die Feier «Für ein Spital der Zukunft» Alex Spichale

Mit dem «Dreiklang» nur indirekt etwas zu tun hat das gegen 60 Millionen Franken teure Gebäude für die Labormedizin und Pathologie bei der Gais-Kreuzung (Inbetriebnahme im Mai).

Einige Bauvorhaben befinden sich noch in der Baubewilligungsphase. So der Neubau eines Infrastrukturgebäudes. Für knapp 10 Millionen Franken wollen das KSA und die Eniwa eine neue Heizung mit einem 21 Meter hohen Kamin erstellen. Nachdem eine Einsprache zurückgezogen worden ist, wird der Stadtrat die Baubewilligung voraussichtlich Anfang September erteilen. Bereits letzte Woche hat er Ja gesagt zu einem Provisorium für die Betriebsabteilung im Bereich der Gops.

Personalparkhaus das grosse Sorgenkind des KSA

Ab Freitag liegt zudem das Baugesuch für eine schweizweit einzigartige Wasserbehandlungsanlage in der Ecke Tramstrasse/Südallee auf. Kostenpunkt: etwa 5 Millionen Franken. Es handelt sich dabei um eine Art spitalinterne Kläranlage. Und das System der heutigen Bettpfannen und Urinale wird total umgestellt: Künftig sind diese aus Einwegmaterial, das in den Stationen zermahlen und über das Abwassersystem in die Behandlungsanlage geleitet wird.

Was die Baubewilligung anbetrifft, ist das Personalparkhaus (12 Mio. Fr. teuer, 465 zusätzliche Parkplätze) das ganz grosse Sorgenkind des KSA: Im Frühsommer 2020 gingen dagegen etwa 50 Einsprachen ein (unter anderem vom VCS). Bisher fanden noch keine Verhandlungen mit den Einwendenden statt (der «Dreiklang» wurde prioritär behandelt).