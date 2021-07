Kantonsspital Aargau: Reaktionen zur Einigung mit Einsprecher

Kantonsspital Aarau «Nicht auszudenken, was die Blockierung bedeutet hätte» – grosse Erleichterung über Einigung im Streit um Spitalneubau Nach dem Einknicken des Einsprechers kann das Kantonsspital Aarau (KSA) rasch mit dem Neubau beginnen. Stadtrat und Spitalchefs reagieren mit grosser Erleichterung auf den Befreiungsschlag. Urs Helbling 23.07.2021, 18.34 Uhr

Mit dieser schnellen Lösung hatten nur die grössten Optimisten gerechnet. Noch anfangs Woche blockierte ein einziger Einsprecher den Start des 569 Millionen Franken teuren Neubaus des Kantonsspitals Aarau.

Unter der Leitung des Rechtsdienstes des Regierungsrates fand am Donnerstagnachmittag eine Vergleichsverhandlung statt. Nach vier Stunden gab der Einsprecher nach.

In der offiziellen Sprachregelung wurde die Beschwerde «mit Vergleich erledigt». Die Vorfahrt des Spitals (drop on, drop off) wurde aus der Baubewilligung ausgeklammert. Das Kantonsspital (KSA) wird dazu später nochmals ein Baugesuch auflegen lassen – und so dem Einsprecher die Gelegenheit geben, seine Verkehrsbedenken erneut einzubringen.

Stadtrat sucht Lösungen für Zu- und Wegfahrt zum Spital

Mit diesem Kompromiss ist eine jahrelange Verzögerung des «Dreiklang»-Baustarts abgewendet. Die Freude darüber ist gross – nicht nur beim Spital, seinen 4600 Angestellten und Zehntausenden Patienten. Der zuständige Aarauer Stadtrat Hanspeter Thür sagt:

«Wir sind sehr erleichtert, dass es nun zu dieser Einigung kam. Nicht auszudenken, was die Blockierung des Bauvorhabens für die Stadt und den Kanton bedeutet hätte.»

Die Einigung mache Sinn: Die Details der Verkehrserschliessung könnten problemlos vom Neubau abgekoppelt werden.

Hanspeter Thür, Stadtrat der Grünen, freut sich über die Einigung betreffend KSA-Neubau. Zvg / Aargauer Zeitung

Diese Haltung hatte Thür bereits mit Blick auf den allfälligen Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerden vertreten. Der juristisch heikle Entzug der aufschiebenenden Wirkung ist jetzt nach dem Rückzug der Beschwerde kein Thema mehr.

Thür betont weiter: «Der Stadtrat hat sich im Übrigen unabhängig von diesem Verfahren bereits vor der Einigung daran gemacht, Lösungsvarianten für die Zu- und Wegfahrt zum KSA zu prüfen.»

Aushub bereits in diesem Sommer

Für das Spital hat die Einigung historischen Charakter. «Dank der Bereitschaft aller Beteiligten kann nun der Startschuss zur Realisation des Spitalneubaus erfolgen», lässt sich der «hoch erfreute» KSA-Verwaltungsratspräsident Peter Suter zitieren. Er selber hatte in einer frühen Phase mit dem Einsprecher verhandelt. Am Gespräch vom Donnerstag war seitens des KSA Sergio Baumann, CEO ad interim, beteiligt. Er hatte den externen Juristen Peter Heer an seiner Seite. Der Einsprecher hatte bereits letzte Woche klar gemacht, dass er anonym bleiben will.

Auch bei Sergio Baumann ist, so eine Medienmitteilung «die Begeisterung und gleichzeitig Erleichterung riesengross».

Sergio Baumann, CEO ad interim beim KSA: Dem KSA-Neubau steht nichts mehr im Weg. Urs Helbling

Es hatte eine jahrelange Baufeld-Brache auf dem Areal des KSA gesorgt. Und die Weiterentwicklung des Betriebs wäre massiv behindert worden. Darum sagt Sergio Baumann zum jetzt anstehenden Baubeginn:

«Für die Mitarbeitenden des KSA bietet dieser grosse Schritt die langersehnte Perspektive für die Zukunft».

Derzeit laufen auf dem Baufeld die letzten Vorbereitungsarbeiten. Noch in diesem Sommer soll mit dem Aushub begonnen werden, heisst es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung.

Das Personalparkhaus als nächste Knacknuss

Auch wenn das «Dreiklang»-Gebäude, laut KSA das «Spital der Zukunft», jetzt gebaut werden kann, gibt es neben dem neuen «drop on, drop off»-Verfahren noch mindestens eine bewilligungsmässige Knacknuss. Gross ist die Opposition gegen das 12 Millionen Franken teure Personalparkhaus (netto 465 neue Parkplätze). Dagegen sind im Frühsommer 2020 etwa 50 Einwendungen eingegangen – auch vom VCS Aargau. Die Einigungsverhandlungen sind aufgeschoben worden, weil das «Dreiklang»-Verfahren Priorität hatte.

Beim KSA-Verkehr ist ein Befreiungsschlag noch nicht in Sicht.