Kantonsspital Aarau: Rettungsdienst weiht die neue Wache ein

Kantonsspital Aarau Hinunterrutschen wie bei Ghostbusters: Rettungsdienst weiht die neue Wache ein Die Verantwortlichen sprechen von einem «Quantensprung»: Statt wie zuvor im alten Mehrfamilienhaus ist der Standort Aarau der Rettung Aargau West jetzt in einem Neubau stationiert. Dank effizienterer Raumaufteilung dürfte das Ausrücken noch schneller geschehen. Daniel Vizentini 16.03.2022, 18.45 Uhr

Die neue Wache vom Rettungsdienst Aargau West beim KSA. Im Bild (von links): Michael Würsten (Leiter Rettungsdienst) und Toni Oetterli (Leiter Rettung Aargau West); für das Bild ohne Maske. Daniel Vizentini

Die Rettung Aargau West hat eine neue Wache: Nach 15 Monaten Bauzeit konnte der Neubau eingeweiht werden, ein zweistöckiges Gebäude mit hölzerner Fassade an der Neugutstrasse am Rande des Areals des Kantonsspitals Aarau (KSA). 3,475 Millionen Franken kostete der Bau. Es bietet Platz für sechs Ambulanzfahrzeuge des Rettungsdiensts, vier weitere stehen in anderen Stützpunkten, darunter Lenzburg und Zofingen. Doch das Gebäude ist natürlich weitaus mehr als eine Ambulanzgarage: Gleich hinter den Fahrzeugen ist zum Beispiel der Raum, wo das Material gereinigt und auf den nächsten Einsatz vorbereitet wird. Diese sogenannte Schmutzzone ist neu klar getrennt vom Raum, wo das saubere Material, weitere Einsatzgeräte oder Medikamente gelagert werden.

Speziell ist der Schulungsraum nebenan: Dort trainieren ausgebildete Mitarbeitende wie auch Studierende ihre Rettungseinsätze. Dabei vor allem gewisse Fertigkeiten, die eher selten angewendet werden und demnach etwas eingerostet sein könnten. Der Schulungsraum ist auch ein kleines Studio: Kamera, Scheinwerfer und grüner Aufnahmehintergrund stehen bereit für Videoaufnahmen, daneben steht auch ein Computer mit externer Kamera und Mikrofon. Mit der Pandemie gewann Schulung über Videokonferenz an Bedeutung.

Bis zu sechs Ambulanzfahrzeuge stehen in der neuen Wache bereit. Daniel Vizentini

Gute Infrastruktur als Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden

Ein «Quantensprung» an neuer Arbeitsraumqualität, wie Rettungsdienst-Leiter Michael Würsten sagt, sind die Räume im Obergeschoss. Dort finden sich das offene Büro, dazu Sitzungszimmer, Rückzugsräume und ein grosser Aufenthaltsraum für Mitarbeitende mit Küche, Tisch, Sofas und einem Balkon. Es sei wichtig, dass Mitarbeitende nach einem Einsatz sich angemessen verpflegen und etwas zurückziehen könnten. Nicht selten seien sie mit schwierigen Situationen konfrontiert, die sehr nahe gehen können.

Eine angemessene Infrastruktur sei somit auch eine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden, wie Sergio Baumann, Leiter Departement Betrieb des KSA, sagt. «Was unsere Mitarbeitende leisten, ist wahnsinnig.» 75 Personen sind es heute, verteilt auf die drei Standorte. Der Rettungsdienst ist ein 24-Stunden-Betrieb, viele Einsätze geschehen nachts. 35 Fahrten am Tag sind es im Schnitt aktuell. 2021 verzeichnete die Rettung Aargau West mit 12'835 Einsätzen einen neuen Rekord.

Dabei konnten auch die Ausrückfristen um 16 Sekunden verbessert werden. Laut Toni Oetterli, Leiter Rettung Aargau West, dauert es von einer Notfallmeldung bis zum Ausrücken heute im Schnitt 1.35 Minuten. Mit dem neuen Wachtposten dürfte diese Zeit weiter verkürzt werden: Es wurde speziell darauf geachtet, die Räume so anzuordnen, dass die Wege kurz und dadurch die Arbeit effizienter wird.

So sehen die Ambulanzen von innen aus. Daniel Vizentini

Zum Einsatz hinunterrutschen wie bei Ghostbusters

Im Obergeschoss soll künftig auch der Sicherheitsdienst einziehen. Die vielleicht aufsehenerregendste Neuerung in der neuen Wache des Rettungsdiensts ist aber eine auf den ersten Blick ganz unscheinbare: Neben der Treppenanlage wurde ein Liftschacht gebaut, statt eines Lifts steht dort heute aber eine lange Feuerwehrstange, über die die Mitarbeitenden vom Obergeschoss direkt hinunter in die Garage zu den Ambulanzen rutschen können. Etwas, was man bisher eher aus Filmen wie Ghostbusters und dergleichen kannte und was auch für den Rettungsdienst ein Novum ist. Michael Würsten erklärt: Bei einem Einsatz geht es um Sekunden und die Unfallgefahr beim schnellen Hinuntersteigen der Treppen sei viel grösser als beim Hinunterrutschen über die Stange.