Reportage Das neue KSA wird das zweitgrösste Spitalgebäude in Europa Seit einem Jahr laufen die Bauarbeiten für das neue Hauptgebäude des Kantonsspitals Aarau. Und es gibt gute Neuigkeiten: Sowohl finanziell als auch punkto Baufortschritt ist das Projekt auf Kurs – noch. Die Bauteuerung wird einschlagen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Das Spitalmodell aus dem 3D-Drucker in Sergio Baumanns Büro zeigt eindrücklich die Dimensionen des Neubaus im Verhältnis zum Gelände. nro

«Es ist ein geschichtsträchtiger Moment.» Das sagte Sergio Baumann, Leiter Departement Betrieb des Kantonsspitals Aarau, vor fast genau einem Jahr. Am 12. August 2021 wurde der Spatenstich für den Neubau Dreiklang feierlich begangen. 2025 soll das Gebäude, das fast alle Abteilungen des Spitals unter ein Dach bringt, eröffnet werden. Bis dahin kann zwar noch viel passieren, aber ein Jahr nach der Initialzündung ist das Projekt auf Kurs.

Sergio Baumann, Leiter Departement Betrieb, mit den Mustern für die Fassadengestaltung. nro

Wie Sergio Baumann der AZ auf einem Rundgang über die Baustelle erklärt, liegen die einzelnen Teilbereiche zwischen einer und vier Wochen vor dem Terminplan. Trotz Sommerferien, Rekordtemperaturen und schwieriger Liefersituationen für Material. «Wenn man früh genug bestellt, dann geht es – noch», sagt Baumann, der sich über den raschen Fortschritt sichtlich freut.

Aktuell wird bereits das zweite Obergeschoss erstellt. nro

Aktuell sind schon fünf Stockwerke des Neubaus sichtbar – vom zweiten Untergeschoss, wo praktisch nur Technik inklusive zweier Energiezentralen untergebracht sind, bis zum zweiten Obergeschoss, dessen Bau gerade begonnen hat. Im Endausbau wird das Spital zwischen vier und zehn Stockwerke über den Boden ragen. Baumann weist im Vorbeigehen auf die zahlreichen Säulen hin, jeweils im Abstand von 7,5 Metern zueinander angebracht. Das gesamte Spital steht darauf.

Die Bauarbeiten sind bis zu vier Wochen vor dem Zeitplan. nro

Gerade zeichnet ein Maurer der Marti AG die Position einer Säule auf dem Betonboden an. Speziell: Er braucht dazu keinen Papierplan, sondern schiebt ein kniehohes Gerät auf dem Boden hin und her. Durch Sensoren am Gerät und rund um die Baustelle wird dessen Position genau trianguliert. Auf einem Tablet sieht der Maurer den Baustellenplan in 3D und erkennt, ob er das Messgerät noch etwas verschieben muss. Als es die Position für die künftige Säule genau erreicht, markiert er die Stelle. «Uns wurde erzählt, dass unsere Baustelle die schweizweit grösste ist, die komplett papierlos funktioniert», so Sergio Baumann.

Ohne Papierpläne: Auf der Baustelle wird mit modernsten Mitteln gearbeitet. nro

Im ersten Untergeschoss zeigt er, wo sich die Zentralsterilisation, die Küche und die Umkleide für das gesamte Personal befinden werden. Es sind riesige Räume, die die Dimension dieses Neubaus vor Augen führen. Zum Beispiel die Garderobe, wo sich neben Sanitärräumen 2700 Garderobenkästen befinden werden. Mitarbeitende mit Berufskleidung werden hier reingeschleust. Sie wechseln von der Strassen- in die Arbeitskleidung, die übrigens künftig «zwecks optimierter Logistikprozesse» mit einem Chip versehen ist, und verteilen sich dann im Gebäude.

Hier kommt dereinst das Restaurant hin. nro

Das Restaurant entsteht im nordwestlichen Teil des Erdgeschosses. Es umfasst einen grossen Selfservice-Bereich und einen mit Bedienung (rund 50 Plätze), wo die Privatpatienten speisen werden. «Hier kann man, wenn gewünscht, als frisch gebackene Eltern auch mal feierlich abendessen, selbst wenn Mutter und Kind sich noch in Spitalpflege befinden», so Baumann. Den Privatpatienten muss etwas geboten werden, das ist klar.

Auf solchen Säulen, je 7,5 Meter auseinander, steht das ganze Spital. nro

Insgesamt umfasst das Restaurant an die 500 Plätze. Es ist multifunktional aufgebaut, sodass es verschieden genutzt werden kann. «Am frühen Morgen wird ein Bereich abgetrennt, damit das medizinische Personal hier seine Weiterbildungen, Sitzungen und Rapporte durchführen kann», erklärt Baumann. «Wir wollen eine möglichst optimierte Nutzung der Flächen.» Im östlichen Bereich des Erdgeschosses werden die Zugänge für die Notfallstationen sein. Anders als heute werden künftig jene Patienten, die auf zwei Beinen kommen, und jene, die von der Ambulanz eingeliefert werden, nicht mehr den gleichen Eingang nutzen. Der Kindernotfall ist nochmals an einer anderen Ecke – aus ethischen Gründen, sagt Baumann, man will die Kleinen nicht dem Anblick von allfälligen Schwerverletzten auf der normalen Notfallstation aussetzen.

An diesem Musterelement wird getestet, wie die Fassaden und Fenster künftig aussehen sollen. nro

Das Spital ist grösstenteils geplant. Offen sind noch Details. Zum Beispiel die Möblierung des Restaurants oder die Ausgestaltung der Chefarztbüros, die neu in die Bürozone integriert werden. Oder um die Gestaltung der Lichthöfe, die Tageslicht in möglichst viele Räume bringen soll. Einige erhalten ein Birkenwäldchen. Andere sind zu tief für eine Bepflanzung und ausserdem den Abwinden der Helikopter auf dem Dach ausgesetzt – da braucht es noch eine Lösung.

Obwohl die Baustelle ohne Papierpläne funktioniert, hat Sergio Baumann für den Rundgang mit der AZ ein Schema mitgenommen. nro

Und die Finanzen? «Es sieht bisher sehr gut aus», sagt Sergio Baumann. 50 Prozent der Arbeiten sind vergeben und das Budget wurde bisher nur so leicht überschritten, dass man bei einem Budget von 600 Millionen Franken quasi von einer Punktlandung sprechen kann. Baumann ist damit hochzufrieden. «Aber nun wird die Bauteuerung brutal einschlagen.» Wie stark, das sei noch nicht absehbar. Es würden aber natürlich keine projektbedingten Budgetüberschreitungen unter dem Teuerungsmänteli versteckt: «Ob Mehrkosten durch die Teuerung oder durch den Bau an sich entstehen, wird klar ausgewiesen», betont der Leiter Betrieb.

Es handle sich, so erzählt Baumann fast beiläufig, um das grösste Spitalgebäude in der Schweiz und das zweitgrösste in Europa – nach dem Karolinska-Spital in Stockholm. Noch sei es im Bewusstsein der Mitarbeitenden gar nicht richtig angekommen, dass die Zeit der auf dem ganzen Gelände verteilten einzelnen Kliniken zu Ende gehe, so Baumann. Kürzlich habe jemand gefragt, wo denn in der Garderobe die Fleece-Jacken, die die Mitarbeitenden heute für den Marsch zwischen den Standorten benötigen, hinkämen. «Dabei braucht es die künftig gar nicht mehr.»

