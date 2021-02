Jobabbau Jetzt definitiv: GE streicht 375 Stellen in Oberentfelden – «Zorn über verfehlte Geschäftspolitik» Am GE-Standort in Oberentfelden gehen 375 Stellen verloren. 140 Jobs bleiben erhalten. Der US-Konzern General Electrics hat von sich aus (noch) nicht informiert. Dafür reagieren die Gewerkschaften. Sie sind zornig, sehen aber auch Positives. Rolf Cavalli 08.02.2021, 13.26 Uhr

Büros und Fabrik der GE General Electric in Oberentfelden (ehemals Sprecher + Schuh) Daniel Vizentini (dvi) / Aargauer Zeitung

Am Montagmorgen hat General Electrics (GE) den Sozialpartnern die schlechte Nachricht überbracht: 375 Stellen werden im Standort Oberentfelden definitiv abgebaut. Das hat die AZ aus zuverlässigen Quellen erfahren. GE selber hat bisher keine Medienmitteilung verschickt.

Der Abbau der 375 Stellen ist das Ergebnis des Konsultationsverfahrens, das mittlerweile abgeschlossen ist. Im September 2020 hatte GE angekündigt, den Standort Oberentfelden aufzulösen. Davon betroffen sind 436 fest angestellte Mitarbeiter. Dazu kommen 126 Temporärangestellte. Diese Ankündigung sorgte für Empörung auch bei der Aargauer Regierung. GE hatte nämlich vorher versprochen, die Stellen in Oberentfelden nicht zu streichen, sondern an den Standort Birr zu verlagern. Davon kam GE aber ab.

Nun sind es also 375 Stellen, die wegfallen. Dass nicht alle abgebaut werden in Oberentfelden, wertet die Gewerkschaft Syna als Teilerfolg. Gemäss Syna bleiben in Oberentfelden knapp 120 Stellen erhalten, in Baden können von den 84 bedrohten Stellen rund 20 gerettet werden. In einer Mitteilung schreibt sie am Montagmittag:

«Dank dem grossen Einsatz der Beschäftigten und der Personalvertretung können rund 140 Stellen erhalten werden. Trotzdem bleibt der Zorn über die absolut verfehlte Geschäftspolitik von GE und über die Geringschätzung gegenüber dem Personal.»

Neben dem Sozialplan, der den Entlassenen zugutekommen wird, laufen gemäss Syna Diskussionen über weitere Abfederungsmassnahmen angesichts der extrem schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt wegen der Pandemie.

Die Personalvertretung und die Arbeitnehmendenorganisationen fordern von GE, dass «der Konzern die entlassenen Angestellten ausreichend absichert und bei der Jobsuche unterstützt».

Der Aargauer Regierungsrat, der ebenfalls informiert wurde am Montagmorgen kündigt ebenfalls eine Stellungnahme an.

Update folgt.