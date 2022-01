Jahresmedienkonferenz So will die neue Polizeivorsteherin Silvia Dell'Aquila Aarau sicherer machen – und zwar für alle Die städtische Abteilung Sicherheit präsentiert ihre Jahreszahlen 2021. Und die neue Chefin erklärt, was sie vorhat. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 12.01.2022, 14.11 Uhr

Jahrespressekonferenz der Abteilung Sicherheit der Stadt Aarau. Sandra Ardizzone

Es war ihr erster medialer Auftritt als Stadträtin: Silvia Dell’Aquila betonte an der Jahrespressekonferenz der Abteilung Sicherheit, dass sie schon daran sei, den Bereich weiterzuentwickeln. Erst zwei Wochen ist sie im Amt, aber:

«Es gibt keine Schonzeit.»

Gerade der Bereich Sicherheit sei in den letzten Monaten sehr viel diskutiert worden. Auch aus dem Stadtmonitoring sei hervorgegangen, dass der Bevölkerung die Themen Sicherheit, Ruhe und Sauberkeit wichtig sind – und 44 Prozent der Befragten Verbesserungen verlangen. «Gewünscht wird ein ambitionierter und klarer Kurs, und das ist auch mein Ziel.» Aarau solle «eine sichere Stadt» sein «für alle Menschen, egal welchen Geschlechts, auch für POC und LGBTQ+» – also ungeachtet der sexuellen Ausrichtung oder der Hautfarbe. «Aarau ist eine urbane Stadt, die Freiräume bietet für alle», Nutzungskonflikten müsse ihre Abteilung aber «angemessen» begegnen.

Stadtpolizei war wieder mehr auf Patrouille

Wie Abteilungsleiter Daniel Ringier im Rückblick ausführte, konnte die Anzahl Stunden, in der die Stadtpolizei uniformiert Präsenz zeigte (im Fahrzeug und zu Fuss), im Jahr 2021 von 25'150 (Vorjahr) auf 28'880 gesteigert werden. Das Ziel von 30’000 Stunden wurde aufgrund von Krankheiten und Vakanzen knapp verfehlt. Alleine für den Hotspot Bahnhof wurden 3242 Stunden aufgewendet, für die Innen- und Altstadt 1967. Die Parkwache war häufiger unterwegs als früher, die Verkehrsdienstangestellten hatten dafür weniger Arbeit, weil es keine Grossanlässe gab.

Rekordverdächtige 329 Mal musste die Repol wegen Immissionen (Lärm, Rauch, Gestank) ausrücken, davon betrafen 313 Fälle Nachtruhestörungen. Das ist eine Zunahme von rund 60 Prozent gegenüber 2018. Ringier: «Die Menschen sind zwar empfindlicher geworden, aber Rücksichtnahme ist das A und O. Ich habe kein Verständnis dafür, wenn einer am Morgen um 2 Uhr mit lauter Musikbox durch die Altstadt läuft.»

Weiterhin deutlich zunehmend sind die Fälle von häuslicher Gewalt (164 Interventionen, plus 46 Prozent seit 2018) und Streit respektive Drohung (340, plus 20 Prozent). Bei Letzteren handle es sich in der Regel um junge, alkoholisierte Männer, sagt Ringier, betont aber: «Die allermeisten jungen Menschen verhalten sich anständig.»

Zollrain-Kamera erwischt wieder mehr Durchfahrer

105 Littering-Bussen à 300 Franken wurden ausgestellt, das sind weniger als in den beiden Vorjahren. Es wurden leicht mehr Velos und Töffli als gestohlen gemeldet (321), aber deutlich mehr aufgefunden (460) als in Vorjahren. Signifikant zugenommen haben die Rechtshilfeersuchen durchs Betreibungsamt (die Stapo stellt die Unterlagen zu, «wir sind quasi bewaffnete Briefträger», so Ringier) und durchs Strassenverkehrsamt (Einzug von Fahrzeugschildern oder Ausweisen).

Littering ist in Aarau weiterhin ein grosses Thema. Nadja Rohner

Im Bereich Strassenverkehr wurden 20'412 Ordnungsbussen ausgestellt, davon drei Viertel durch die Parkwachen. Beides bewegt sich um üblichen Bereich. Bemerkenswert ist, dass die Kamera am Zollrain, die das Fahrverbot überwacht, 1811 illegale Durchfahrer erwischt hat – deutlich mehr als im Vorjahr. Überhaupt ist die Tendenz hier seit 2018 steigend. Daniel Ringier schüttelt darob den Kopf:

«Viel besser anschreiben kann man es wirklich nicht mehr, sonst müssen wir Panzersperren montieren.»

Die Teilfahrverbote Zelgli und Gönhard/Goldern wurden punktuell überwacht. Im Zelgli kam es bei vier Kontrollen zu fünf Anzeigen, im Gönhard/Goldern bei 26 Kontrollen zu 93 Anzeigen.

Bereit für die kommenden Covid-Wochen

Die Stadtpolizei hat 35 Polizistinnen und Polizisten (nicht alle Vollzeit). Noch immer gibt es keinen Polizeihund, das sei aber den Räumlichkeiten geschuldet, so Ringier. Frühestens nach dem Umzug ins Amtshaus in etwa fünf Jahren dürfte Aarau vierbeinige Verstärkung erhalten.

Daniel Ringier, Leiter Abteilung Sicherheit. Sandra Ardizzone

Covid beschäftigt auch die Einsatzplanung der Stadtpolizei. Vier Polizisten stehen auf Pikett bereit, um für erkrankte Kolleginnen einspringen zu können. Daniel Ringier legt Wert darauf, dass die Schutzmassnahmen eingehalten und Teams möglichst nicht durchmischt werden (wie in der übrigen Stadtverwaltung auch). So ist er zuversichtlich, auch die kommenden, wohl schwierigen Wochen gut überstehen zu können. «Die Bevölkerung kann sich sicher fühlen, wir sind bereit», betont auch Silvia Dell'Aquila.

Auch er habe keine Lust mehr auf Pandemie und eine kürzere Zündschnur als auch schon, so Daniel Ringier abschliessend. Er sei sehr gerne Polizeichef in Aarau. Aber er betont auch: «Die Schwerpunktsetzung mache ich, in Absprache mit meinen politischen Vorgesetzten - und nicht Privatperson A oder B.»

Auch die Feuerwehr hatte ein intensives Jahr

Auch die ebenfalls der Abteilung Sicherheit zugehörige Feuerwehr, die Stand jetzt 115 Personen umfasst, hat ein «gewaltiges Jahr» hinter sich, wie Kommandant David Bürge ausführt. 330 Einsätze gab es total, rund doppelt so viele wie in den beiden Vorjahren. Davon waren 151 technische Hilfeleistungen oder Einsätze im Zusammenhang mit Elementarschäden – eine enorm hohe Zahl (Vorjahre: 9 respektive 33).

Zurückzuführen ist das auf die starken Schneefälle im Januar und die Überflutungen im Juni und Juli. Auch bei den Bränden (19) gab es mehr Einsätze als in den letzten beiden Jahren (je 15). 95 Mal rückte die Feuerwehr aus, weil Brandmeldeanlagen anschlugen, ohne dass es wirklich brannte. Auch dies ist eine rekordhohe Zahl. Bürge betonte zudem, dass die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen hervorragend klappe – unter anderem halfen die Feuerwehrleute aus, als der Werkhof mit der Bewältigung der Schneefälle kaum noch nachkam.

