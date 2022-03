Jahresabschluss 2022 Kein Steuerwunder in der Küttiger Rechnung – wieso? Eine Punktlandung bei den Steuern und coronabedingt weniger Ausgaben für die Pflegefinanzierung: Die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Plus von rund 0,86 Mio. Franken. Nadja Rohner 25.03.2022, 16.22 Uhr

Küttigen steht finanziell gut da, hat aber auch grosse Ausgaben vor sich. Maria Brehmer

Ein «erfreuliches Rechnungsergebnis» vermeldet die Einwohnergemeinde Küttigen: Anstelle des budgetierten Minus von knapp 60’000 Franken schaut ein Plus von rund 860’000 Franken heraus.

Es fällt auf, dass Küttigen bei den ordentlichen Steuererträgen quasi eine Punktlandung hinlegte, also nicht wie andere Gemeinden massiv höhere Steuereinnahmen gegenüber Budget vermelden kann. Küttigen hat indes weniger pessimistisch budgetiert als andere. «Wir haben nicht damit gerechnet, dass der vom Kanton prognostizierte Steuereinnahmen-Einbruch bei uns vollumfänglich eintreten würde», erklärt Finanzverwalter Martin Stalder. Die Gemeinde hat aber sehr wohl ein grösseres Steuersubstrat als in Vorjahren, schon allein durch das relativ starke Bevölkerungswachstum. Der Steuerfuss beträgt stabil seit Jahren 100 Prozent; ein Prozent macht etwa 197’000 Franken aus.

Das bereinigte Steuersoll der natürlichen Personen liegt 116’000 Franken über Budget bei rund 18 Mio. Franken. Die Einkommens- und Vermögenssteuern lagen knapp 122’000 Franken über Budget, die Vermögensgewinnsteuern 92’000 Franken. Es sind rund 281'000 Franken mehr Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen eingegangen als gedacht, dafür etwas weniger Quellensteuern.

Auf der Einnahmens-Seite hat ein Mehrertrag aus Baubewilligungsgebühren (plus 113'272 Franken) die Rechnung verbessert, ausserdem – als ausserordentliches Ergebnis – die Aufhebung von Rücklagen im abgeschafften Globalbudget der Schule.

Auf der Ausgaben-Seite bemerkenswert ist, dass die Beiträge an die Pflegefinanzierung 254'000 Franken unter Budget lagen – weil aufgrund von Covid die Altersheime vorübergehend weniger gut besetzt sind. Weniger ausgegeben als geplant hat die Gemeinde auch für materielle Hilfe und Besoldungsanteile Primarschule. Der Personalaufwand ist aufgrund einer Vakanz bei den Sozialen Diensten tiefer ausgefallen, dafür mussten die Dienstleistungen extern eingekauft werden, was zu einer «satten Zunahme» beim Sach- und Betriebsaufwand führte. Auch mussten ausserplanmässige Abschreibungen getätigt werden, was das Budget belastete.

Die Nettoinvestitionen beliefen sich 2021 auf 2,9 Mio. Franken, sie konnten zu 90 Prozent selbstfinanziert werden. Diese Investitionen liegen unter dem Budget (4,3 Mio. Franken), weil verschiedene Projekte, vor allem im Bereich Strassen und Tiefbau, Verspätung haben.

Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde betrug per Ende 2021 9,4 Mio. Franken. «Gemäss Aufgaben- und Finanzplanung werden Investitionen von insgesamt 44 Mio. Franken in den nächsten Jahren erwartet», heisst es in der Mitteilung der Gemeinde. Grosse Posten sind beispielsweise die Schulbauten, aber auch die Sanierung der Deponie Ritzer sowie Strassenbauprojekte. Das bedeutet, dass eine Steuersenkung wohl nicht zu erwarten ist. Allerdings: Die Steuereinnahmen dürften in ein, zwei Jahren, wenn die vielen Neubauprojekte in Rombach vollendet und die Wohnungen bezogen sind, nochmals um mehrere Millionen steigen.