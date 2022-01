Interview «Als Frau habe ich die Möglichkeit, andere Themen anzusprechen» – Grossrätin Karin Faes über ihre neue Rolle als Gemeindeverbandspräsidentin Sie war die erste Frau im Vorstand und ist jetzt auch die erste Präsidentin des Gemeinde- und Regionalplanungsverbands aargauSüd impuls. Welche Herausforderungen auf sie und die Region zukommen, erzählt sie im Interview mit der Aargauer Zeitung. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Das Wynental als berufliche und politische Heimat: Die gebürtige Fricktalerin und FDP-Grossrätin Karin Faes fühlt mit der Region verbunden. Alex Spichale

Sie ist Grossrätin, Bauunternehmerin, Co-Präsidentin der FDP Aarau und Region und nicht zuletzt dreifache Mutter. Karin Faes. Mit dem neuen Jahr ist in ihrem ohnehin schon reich gefüllten Pflichtenheft eine weitere Aufgabe dazu gekommen. Die gebürtige Fricktalerin ist neue Präsidentin des Gemeinde- und Regionalplanungsverbands aargauSüd impuls.

Die AZ trifft sie zum Antrittsinterview in Oberkulm, wo der Vorstand vor wenigen Tagen sein erstes Strategiemeeting in der neuen Zusammensetzung abhielt.

Frau Faes, Sie sind bereits seit acht Jahren im Vorstand, jetzt Präsidentin. Was reizt Sie an Ihrer neuen Funktion?

Karin Faes: Das Amt als Präsidentin gibt mir die Möglichkeit, mich mehr mit den anderen Regionalplanungsverbänden auszutauschen. aargauSüd impuls gehört zu den kleinsten Regionalplanungsverbänden, das heisst, wir sind immer froh um Inputs. Was machen andere? Wie machen sie es? Was hat funktioniert, was nicht? Diesen Austausch finde ich spannend und auf den freue ich mich.

aargauSüd impuls Der Gemeindeverband aargauSüd impuls ist seit Januar 2011 aktiv und ging aus dem Zusammenschluss des früheren Regionalplanungsverbandes Wynental und dem Verein Wirtschaftsförderung aargauSüd hervor. Zum Gemeindeverband gehören Beinwil am See, Birrwil, Burg, Dürrenäsch, Gontenschwil, Leimbach, Menziken, Oberkulm, Rickenbach LU, Reinach, Teufenthal, Unterkulm und Zetzwil zusammen mit ihren knapp 33’000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Jede Gemeinde wird durch zwei Abgeordnete vertreten

und hat pro 1’000 Einwohner eine Stimme, im Minimum jedoch zwei Stimmen. Der Verband setzt sich im Auftrag der 13 Verbandsgemeinden für die koordinierte regionale Entwicklung und Stärkung des Lebens- und Wirtschaftsraums ein.

Eine erste Amtshandlung Ihres Vorgängers Martin Widmer war es, Sie 2013 in den Vorstand zu holen. Wie kam es dazu?

Martin Widmer wollte als neuer Präsident unbedingt eine Frau im Vorstand haben und hat mich angefragt. Aber nicht nur, dass ich eine Frau bin, war damals ein Novum, sondern auch dass ich eine Unternehmerin bin. Die meisten Vorstandsmitglieder der Regionalplanungsverbände sind bis heute ausschliesslich Gemeindevertreter.

Der neue Vorstand von aargauSüd impuls (von links): Niklaus Boss, Emil Huber, Karin Faes (Präsidentin), Denise Geiser, Andreas Mäder, Martin Grüter, Bruno Rudolf (Vizepräsident). Eva Wanner

(11. November 2021)

Sie waren nicht nur die erste Frau im Vorstand, sondern sind jetzt auch die erste Präsidentin des Verbands. Was bedeutet das für Sie?

Eine Vorgängerin im Grossen Rat hat einmal zu mir gesagt: «Als Frau ist man so etwas wie das Geranienkistli, hauptsächlich zur Dekoration da.» Das habe ich im Regionalplanungsverband nie so empfunden. Hier ist man als Frau absolut auf Augenhöhe mit den Männern. Auch aus der Baubranche bin ich es mir gewohnt, in einem männlich dominierten Umfeld zu agieren. Ich habe das nie als Nachteil empfunden. Im Gegenteil: Als Frau habe ich die Möglichkeit, andere Themen anzusprechen oder Sachverhalte so darzulegen, dass sie von der Bevölkerung anders aufgenommen werden.

Zum Beispiel?

Ich denke da etwa an das Thema Nachhaltigkeit, das mir besonders am Herzen liegt. Wir haben nun bereits am ersten Strategiemeeting entschieden, dass wir künftig jedes Vorhaben, das an uns herangetragen wird, sei es vom Kanton oder den Gemeinden, auf seinen nachhaltigen Nutzen prüfen wollen. Wir sind überzeugt, dass wir die Balance zwischen dem Schutz der Natur, der Unterstützung der Wirtschaft und einem nachhaltigen Wachstum finden müssen.

Karin Faes erörtert die Herausforderungen, die auf die Region zukommen. Alex Spichale

Das Thema Nachhaltigkeit wird also in den nächsten Jahren Ihrer Präsidentschaft ein wichtiges Thema sein. Gibt es weitere Schwerpunkte?

Ein weiteres Thema wird sicherlich der Verkehr sein, der durch den starken Bauboom im Wynental markant zugenommen hat. Dabei geht es nicht nur um den Individualverkehr, sondern auch um den ÖV und um den Langsamverkehr. Zum Beispiel gilt es, den Bedarf an E-Bike-Ladestationen abzuklären. Wir möchten daher nun eine Arbeitsgruppe einsetzen, die sich explizit diesem Thema widmet und schaut, wie die Region aufgestellt ist und was man verbessern könnte, um den Druck von den Strassen zu nehmen.

Der Böhlerknoten in Unterkulm ist eines der wichtigsten Verkehrsprojekte im Wynental. Wie ist da der Stand der Dinge?

Als Vorstandsmitglied des Regionalplanungsverbands durfte ich an den Spurgruppe-Treffen teilnehmen. Ich hatte das Gefühl, dass der Kanton und die Vertreter von Aarau Verkehr die Bedenken und Bedürfnisse der Bevölkerung ernst genommen haben, und ich denke, dass wir nun auf einem guten Weg sind. Wir als Verband sprechen uns nach wie vor für einen T-Knoten aus, weil Alternativen aufgrund der engen Platzverhältnisse schwierig sind.

Das Wynental gilt als strukturschwache Region mit hoher Arbeitslosenquote. Wie kann der Regionalplanungsverband dem entgegenwirken?

Uns als Verband wäre es am liebsten, wenn die Menschen, die hier wohnen, auch hier arbeiten könnten. So gäbe es auch am wenigsten Verkehr. Wir haben mit dem Injecta-Areal in Teufenthal, aber auch in Menziken grosse Industriebrachen, die wir versuchen, wieder zu vermitteln. Als Gemeindeverband haben wir nicht die Möglichkeit, eine Standortentwicklung dieser Grössenordnung allein umzusetzen. Aber wir können mit dem Wissen, das wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben, als Vermittlerin für konstruktive Lösungen Hand bieten.

Das Injecta-Areal in Teufenthal ist eine der grössten Industriebrachen im Wynental. Michael Küng (11. Februar 2021)

Hilft Ihnen dabei Ihr Netzwerk als Unternehmerin?

Oberstes Ziel ist es, die Arbeitsplätze in der Region zu erhalten. Dabei können mir meine Kontakte als Unternehmerin, aber auch als Grossrätin sicher helfen. Es gilt, die bestehenden Gewerbetreibenden gut zu betreuen, ansprechbar und nahbar zu sein. Und sie auch beim Ausbau ihrer Unternehmen zu unterstützen. Mit unserem kantonalen Pilotprojekt des regionalen Siedlungsflächenmanagements, das den Abtausch von Gewerbeflächen unter den Gemeinden ermöglicht, konnten wir bereits konkrete Erfolge verbuchen.

Ihre Arbeit im Vorstand des Regionalplanungsverbands hat Sie erst dazu gebracht, für den Grossen Rat zu kandidieren. Was gab den Ausschlag?

In der Tat war ich zuerst im Regionalplanungsverband aktiv. Ich habe durch die dortige Arbeit gemerkt, dass viele Entscheidungen die direkte Auswirkungen auf die Region haben, eine Ebene weiter oben entschieden werden. Und dabei wollte ich mitreden. Ich finde es nur legitim, meine Erfahrungen und mein Wissen aus dem Grossen Rat nun umgekehrt wieder für den Regionalplanungsverband einzusetzen.

Sie selbst wohnen in Schöftland. Weshalb sind Sie nicht im dortigen Regionalverband Suhrental aktiv?

Das Wynental ist meine berufliche und politische Heimat, das Suhrental der Lebensmittelpunkt meiner Familie. Ich finde es wichtig, beides zu trennen. So würde ich in Schöftland etwa auch nicht für den Gemeinderat kandidieren. Mit dem Regionalverband Suhrental haben wir jedoch eine sehr gute Zusammenarbeit.

Sie sind beruflich und privat sehr eingespannt. Wie bringen Sie all Ihre verschiedenen Aufgaben unter einen Hut?

Ich habe das Glück, dass ich alle meine Aufgaben zeitlich relativ flexibel lösen kann. Zwei meiner drei Kinder sind bereits erwachsen und unterstützen mich, wo sie können. Und da ich unser Bauunternehmen gemeinsam mit meinem Mann führe, können wir Geschäftliches auch einmal abends bei einem Glas Wein bereden. Und über den Mittag finde ich trotz allem immer Zeit, mit meinen beiden Hunden spazieren zu gehen.

