Maienzug-Vorabend: Warum das Depot zur Riesenknacknuss wurde

Sorry, aber das kostet mich ein Lachen und Kopfschütteln🙄 Seit Jahren, ohne Corona funktioniert das an der Badenfahrt und am Wettinger Fest super!! Wir bezahlen 2 Franken und tragen den Becher von Beiz zu Beiz. Es gibt immer Möglichkeiten ihn zu waschen und am Schluss zurückzu geben. Effektive Fans behalten ihn, wie eine Plakette an der Fasnacht. Auch am Cupfinal im ESP vor 1,5 Wochen hat das super funktioniert. Also, vorzeitige Bestellung und Organisation zeigt alles.Einen super Maienzug als ex Aarauerin wünsche ich Euch allen 😀