Barmelweid-Expertin: Wie hört man auf zu rauchen.

Neujahrsvorsätze Barmelweid-Expertin erklärt, wie man wirklich mit Rauchen aufhört und warum die E-Zigarette nichts bringt Bald steht das neue Jahr vor der Tür und damit auch die guten Vorsätze – zum Beispiel, mit dem Rauchen aufzuhören. Die AZ hat Nikotinberaterin Susann Koalick von der Klinik Barmelweid getroffen und gefragt, was es für einen erfolgreichen Entzug braucht, und was diesen eigentlich so schwer macht. Zara Zatti 27.12.2021, 16.00 Uhr

Susann Koalick auf dem schneebedeckten Dach über der Barmelweid. Zara Zatti

Seit 22 Jahren ist Susann Koalick Leiterin der Nikotinberatung in der Klinik Barmelweid. Wir treffen sie an einem Morgen mit strahlend blauem Himmel. Am Tag zuvor fiel viel Schnee, die Barmelweid, mehr als 800 Meter über Meer, kommt ganz in Weiss daher.

Spüren Sie, dass das neue Jahr vor der Tür steht?

Susann Koalick: Ja, ich bekomme im Moment wieder vermehrt E-Mail-Anfragen. Das fängt jedes Jahr etwa im November an. Was im Moment noch dazu kommt, sind Leute, die schon einmal rauchfrei waren und durch Corona wieder angefangen haben.

Wieso wurden viele durch Corona rückfällig?

Vielen fehlte durch das Homeoffice die gewohnte Struktur. Daheim kann man jederzeit zur Zigarette greifen. Ausserdem gehören Angst oder Frustration zu den häufigsten Gründen für einen Rückfall. Einige Leute gerieten während der Pandemie in depressive Zustände. Wenn man durch die Zigarette Nikotin inhaliert, ist es innerhalb von acht Sekunden im Gehirn. Dort regt es die Freisetzung der Glückshormone Serotonin und Dopamin an. Eine Raucherin oder ein Raucher weiss, dass es ihm nach der Zigarette besser geht, und greift wieder dazu.

Eignet sich ein Neujahrsvorsatz, um mit dem Rauchen aufzuhören?

Das neue Jahr gibt einem das Gefühl einer neuen Chance, ganz nach dem Motto: «Neues Jahr, neues Glück». Häufig hält das dann nicht so lange an. Trotzdem denke ich, dass es Personen gibt, die es schaffen, durch einem Neujahrsvorsatz mit dem Rauchen aufzuhören.

Wie viele der Leute, die aufhören wollen, schaffen es tatsächlich rauchfrei zu werden und zu bleiben?

Viele haben einen Rückfall schon in den ersten Tagen und starten mehrere Aufhörversuche. Aus meiner Erfahrung bleiben bis zu 30 Prozent nach einem Rauchstopp längerfristig rauchfrei. Bei Menschen, die jahrzehntelang geraucht haben, und bei denen eine tatsächliche Tabakabhängigkeit vorliegt, dürften die Zahlen etwas tiefer liegen.

Was sind die Hauptgründe, dass Menschen mit dem Rauchen aufhören wollen?

Die häufigsten Auslöser sind akute Folgeerkrankungen des Rauchens oder etwa auch eine Schwangerschaft, welche den Stein ins Rollen bringt. Da gehen dann plötzlich Dinge, die vorher undenkbar waren. Ein häufiges Argument ist auch Freiheit. Nicht plötzlich in einem Meeting rausstürmen zu müssen, oder immer daran zu denken, ob man die Zigis dabei hat. Schlussendlich können es aber ganz individuelle Gründe sein, man muss es einfach für sich fühlen.

Haben Sie ein Beispiel?

Ich erarbeite mit den Patientinnen und Patienten immer mehrere Gründe, wieso sie aufhören wollen, je mehr, desto besser. Bewusste persönliche Gründe sind das Wichtigste, um aufzuhören. Ich hatte mal einen jungen Mann mit Asthma, der wohnte noch zu Hause. Er sagte unter anderem, er bekomme einen Hamster, wenn er mit dem Rauchen aufhört. Er wurde dann tatsächlich rauchfrei, seinen Hamster hat er Marlboro getauft.

Und blieb er auch rauchfrei, als Marlboro dann da war?

Ja, er blieb rauchfrei.

Die Situation kennt wahrscheinlich jeder Raucher: Der Moment, in dem man schwach wird, und kurz davor ist, wieder eine zu rauchen. Was soll man da machen?

Sich ablenken hilft da meist am besten. Es gilt, fünf Minuten zu überbrücken, fünf Minuten dauert in der Regel eine Zigarettenlänge. Es gibt die drei A: Ablenken, Abwarten und Abhauen. Mit Abhauen ist gemeint, sich der Situation zu entziehen, in der man sich gerade befindet, also etwa aufstehen und rausgehen.

Was macht es eigentlich so schwierig aufzuhören, obwohl man es will?

Es sind zwei Abhängigkeiten beim Rauchen. Die Nikotinsucht ist heute schon gut behandelbar und der körperliche Entzug der Entwöhnung kann damit gemildert werden. Die zweite Abhängigkeit, das Verhalten, die Gewohnheiten zu verändern, ist das eigentlich Schwierige. Der Mensch braucht etwa ein halbes Jahr, um sein Verhalten zu ändern. Besonders schwer macht es, dass Rauchen im Gegensatz zu anderen Drogen gesellschaftsfähig ist. Dadurch integriert sich das Rauchen viel stärker ins alltägliche Verhalten.

Haben Sie selber einmal geraucht?

Ich habe mit Anfang zwanzig geraucht. Vor allem, weil andere in der Klasse es gemacht haben. Als wir uns dann auseinandergelebt hatten, habe ich wieder aufgehört.

Was passiert in Ihren Sprechstunden der Nikotinberatung?

Es geht in erster Linie darum, dass man sein Verhalten als Raucherin oder Raucher kennen lernt. Je mehr man darüber weiss, desto einfacher ist es, rauchfrei zu werden und es auch zu bleiben. Es geht auch nicht darum, zu betonen, was alles schlecht ist am Rauchen. Es geht darum, zu verstehen, was für eine Art von Raucherin oder Raucher diese Person ist, etwa wie stark das Verlangen von einer Nikotinsucht oder von der Gewohnheit bestimmt ist. Nach diesem Verhalten erstellen wir dann einen Plan fürs Aufhören.

Was soll man machen, wenn man wieder eine geraucht hat?

Es gibt zwei Formen des Rückfalls. Der erste ist, wenn es mir besonders gut geht, etwa an einer Party, und ich denke mir: Eine geht. Der zweite Rückfall ist, wenn ich in einer emotionalen Notlage stecke. Die erste Situation ist dabei die schwierigere. Denn bei der ersten entscheide ich mich sehr bewusst für die Zigarette. Beim zweiten Fall kann man sagen, dass es eine Ausnahmesituation ist, in der wir Menschen manchmal anders handeln. Bei beiden ist es wichtig, sich zu sagen, dass es ein einmaliger Ausrutscher war, und man erneut wieder versucht, rauchfrei zu werden und zu bleiben.

Ist es, wie man es von Alkoholabhängigen sagt: Ein Schluck und man ist wieder ein Trinker?

Es kommt auf die Nikotinabhängigkeit an. Wenn jemand über zehn Jahre zwei Päckli am Tag geraucht hat, dann würde ich immer raten, möglichst rauchfrei zu bleiben. Denn die Nikotin-Rezeptoren, die verschwinden nicht einfach, wenn man aufhört. Wenn man dann eine raucht, werden sie reaktiviert und man ist relativ schnell wieder auf dem alten Niveau. Gerade bei starken Raucherinnen und Rauchern kann die Disziplin, nur ab und zu mal eine zu rauchen, anstrengender sein, als ganz aufzuhören. Deshalb rate ich dazu, durchzuhalten.

Viele versuchen, mit E-Zigaretten von den Zigis wegzukommen. Eine gute Idee?

Meine Erfahrung ist, dass die langjährigen Raucherinnen und Raucher meist nicht viel damit anfangen können. Sie sind an die richtige Zigarette gewöhnt, die E-Version vermag kein richtiger Ersatz zu sein. Häufig bekommen sie so ein Produkt von ihren erwachsenen Kindern geschenkt, und nutzen es dann gleichzeitig mit der Zigarette. Ich habe auch Leute in meiner Beratung, die von der E-Zigarette wegkommen wollen. Menschen, die es geschafft haben, damit aufzuhören, kann ich an einer Hand abzählen.

Was raten Sie denn nun Menschen, die im neuen Jahr mit dem Rauchen aufhören wollen?

Man sollte sich auch überlegen, was gegen einen Rauchstopp spricht. Etwa die Angst, zuzunehmen oder gereizt zu werden. Diese Punkte sollte man ernst nehmen und sich mit ihnen vorher auseinandersetzen. Und vor allem: Step-by-Step. Sobald ich beginne, mein eigenes Rauchverhalten anzuzweifeln, ist das schon der erste Schritt in die Veränderung.

