INTERVIEW Kreisschulpräsident zum Corona-Chaos an Aarauer Schule: «Bei der Kommunikation gibt es Verbesserungspotenzial» Die Kreisschule Aarau-Buchs ist nicht nur die grösste im Kanton, sie machte in letzter Zeit auch Schlagzeilen wie keine zweite. Quarantäne für ein ganzes Schulhaus, Kritik am Fernunterricht, veraltete IT, abgeschaffte Einschulungsklassen und verbotene Geburtstagsznüni – was sagt der Präsident der Kreisschulpflege dazu? Nadja Rohner und Urs Helbling 13.03.2021, 05.00 Uhr

Daniel Fondado, Kreisschulpflegepräsident Aarau-Buchs. Britta Gut

Im Kanton Zug werden die Schüler ab Sekundarstufe I (Oberstufe) neuerdings regelmässig auf Corona getestet. Würden Sie solche Massentests an der Kreisschule Aarau-Buchs begrüssen?

Daniel Fondado: Das müsste gut durchdacht sein. Was macht man denn mit den Informationen, die man daraus gewinnt? Sicher ist: Es dürfte kein Zwang sein, sondern müsste auf Freiwilligkeit basieren.

Das Maskentragen ist, zumindest ab der fünften Klasse, auch nicht freiwillig. Wie kommen Ihre Kinder damit zurecht?

Bei uns ist das kein Problem, im Gegenteil. Sie finden es lustig. Ich denke, das hängt sehr vom Elternhaus ab: Wenn die Eltern den Masken oder den Pandemiemassnahmen kritisch gegenüberstehen, beeinflusst das auch die Haltung der Kinder. Deshalb fände ich es auch schwierig, Massentests zu verordnen.

Was ist in Ihren Augen die dringlichste Massnahme, die im Schulbereich eingeführt werden sollte?

Es ist für alle Beteiligten – Schulen, Eltern, Kinder – eine schwierige und sehr volatile Situation, aber im Moment läuft es nicht schlecht. Arbeiten muss man an der Kommunikation.

Die Kommunikation rund um die Quarantäne-Woche im Schulhaus Gönhard empfanden viele Eltern als verwirrend und ungenügend. Können Sie das nachvollziehen?

Ich muss den Lehrpersonen und der Schulleitung ein Kränzchen winden, sie haben sich enorm engagiert und das Meiste hat gut geklappt. Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten. Aber ja: Beim Thema Kommunikation gibt es Verbesserungspotenzial im Zusammenspiel der Behörden – Schule und Kanton. Da waren die Rollen nicht klar genug definiert. Für die Eltern ist es weniger wichtig, wer der Absender einer Information ist, aber sie muss aus einem Guss kommen. Die Schule wurde von Eltern beispielsweise gefragt, wie ihre rechtliche Situation betreffend Arbeitsplatz ist, während ihre Kinder in Quarantäne sind. Das muss eigentlich der Kanton beantworten. Es ist für die Eltern aber unbefriedigend, wenn wir sie weiterverweisen. Da gibt es also Luft nach oben fürs nächste Mal – wir hoffen zwar nicht darauf, aber eine zweite Quarantäne für ein ganzes Schulhaus lässt sich nicht ausschliessen.

Während dieser Krise im Gönhard haben Sie nicht persönlich öffentlich Führungsverantwortung übernommen. Warum?

Es macht Sinn, dass ich mich als Kreisschulpflegepräsident zu strategischen Entscheiden äussere. Aber die Kreisschule hat seit dem 1. Februar einen Leiter Schule, Philip Wernli. Er ist zuständig für den pädagogischen, operativen Bereich – und da die Quarantäne diesen betraf, war er die richtige Person, um darüber zu informieren.

Sind die Erwartungen der Eltern an den Fernunterricht zu gross?

Das ist individuell. Basierend auf den Rückmeldungen können wir sagen, dass wir die Erwartungen der Eltern grösstenteils getroffen haben. Aber klar gibt es solche, die lieber noch mehr oder auch weniger gehabt hätten.

Wäre es nicht einfacher gewesen, den Unterricht eine Woche komplett auszusetzen, nachdem das ganze Schulhaus in Quarantäne war und nicht nur einzelne Kinder?

Die Kinder hätten sicher Freude gehabt – aber die Eltern sähen das wohl anders. Das ist aber ohnehin ein Entscheid, den die Schule nicht selber fällen kann, sondern das Bildungsdepartement. Und dieses hat entschieden, dass – im Gegensatz zum ersten Lockdown, als es unterrichtsfreie Zeit gab – dieses Schuljahr im Grundsatz ein normales Schuljahr mit Präsenzunterricht ist.

Sie haben vier Kinder – hat man als Vater Angst, dass die Kinder durch die Pandemie einen Nachteil in ihrer schulischen Entwicklung haben?

Ich persönlich nicht. Ich kann meine Kinder auch daheim unterstützen. Unter anderem, indem ich aktiv auf Lehrpersonen zugehe und sie frage, wie ich meine Kinder individuell fördern kann; welchen Stoff ich mit ihnen repetieren soll.

Empfehlen Sie das auch anderen Eltern?

Unbedingt! Man muss den Kontakt mit den Lehrpersonen suchen. Und nach den Rückmeldungen, die ich aus dem Gönhard erhalten habe, hat das auch in vielen Fällen sehr gut geklappt.

Für den Fernunterricht braucht es eine adäquate Informatik-Infrastruktur. Man hört, die Kreisschule Aarau-Buchs sei hier nicht up to date.

Man kann sagen, dass die Infrastruktur nicht den Bedürfnissen entspricht, ja. Im ersten Lockdown mussten wir da schnell reagieren und haben Office 365 eingeführt. Die Kinder mussten ihre eigenen Endgeräte verwenden. So hat der Fernunterricht geklappt. Aber das reicht nicht.

Das heisst, es kommt ein grosser Kreditantrag?

Beim Kreisschulrat haben wir kürzlich einen Kredit für den minimalen Bedarf an Geräten geholt. So wird die Zeit überbrückt, bis wir eine offizielle Beschaffung ausrollen können. Da reden wir schnell von mehreren Millionen Franken – entsprechend braucht es eine Volksabstimmung und eine Submission. Kleinere Gemeinden haben es natürlich da viel leichter. Die IT der ehemaligen Kreisschule Buchs-Rohr ist übrigens auf einem viel besseren Niveau als die der alten Schule Aarau. Die negativen Rückmeldungen in der Presse kamen denn auch aus dem Raum Aarau und nicht dem Raum Buchs.

Dann hat die Aarauer Politik geknausert.

Ich will das nicht so sagen. Das war ein politischer Entscheid, den muss man akzeptieren.

Manche Eltern finden, man müsste im Fernunterricht die technologischen Möglichkeiten noch besser ausschöpfen.

Hier muss sich die Schule klar daran orientieren, welche Möglichkeiten die weniger vermögenden Familien haben – und jene, die nicht technikaffin sind. Es nützt nichts, wenn die Schule High-End-Geräte kauft und im Schulhaus eine super Internetbandbreite anbietet, die Kinder aber zu Hause kein schnelles Internet haben oder sich die Bandbreite mit zwei, drei Geschwistern teilen müssen. Und gerade kleinere Kinder sind darauf angewiesen, dass ihre Eltern die Technik, die der Unterricht fordern, auch verstehen. Wir als Schule müssen das berücksichtigen – selbst wenn manche Eltern, die da sehr fortschrittlich sind, dies als Limitierung empfinden.

Die Kreisschule Aarau-Buchs hat ein Budget von rund 20 Millionen Franken. Lässt sich schon sagen, wie hoch der Zusatzaufwand wegen Corona im vergangenen Jahr in etwa war?

Für Schutz- und Hilfsmittel wie Masken und Plexiglas-Wände haben wir rund 157'000 Franken ausgegeben. Durch die Reduktion der Elternbeiträge bei der Musikschule während des ersten Lockdowns verzeichnen wir Mindereinnahmen von 73'000 Franken. Noch keine Aussage machen können wir zu den Mehrkosten beim Personalaufwand der Reinigung wie auch zu den Kopier- und Portokosten während der Schulschliessung.

Per 2018 haben die Schule Aarau und die Kreisschule Buchs-Rohr fusioniert. Die Steuerzahler erhofften sich positive finanzielle Effekte dadurch. Wie sieht es aus?

Ich glaube, das ist eine Hypothek, die wir mittragen. Sehr, sehr früh im Prozess zur Schulfusion geisterte die Zahl von 10,6 Millionen Franken umher, die man einsparen könnte. Man merkte aber schnell, dass das so wohl nicht realisierbar ist – abgesehen von der Tatsache, dass man durch eine bessere Verteilung der Schülerinnen und Schüler weniger rasch neue Schulräume schaffen muss. Aktuell ist die Zusammenführung der Schulen noch nicht komplett abgeschlossen. Wir sehen ein gewisses Potenzial von Synergieeffekten in einigen Bereichen, aber mehr lässt sich dazu noch nicht sagen. Sparen steht für die Kreisschulpflege auch nicht im Vordergrund: Zuerst muss die Schule gut funktionieren.

Sind Sie froh, dass der «Zukunftsraum» abgelehnt worden ist?

Wenn es zu einer Gemeindefusion gekommen wäre, hätte sich die Schule entsprechend verändert. Das Nein gibt uns eine gewisse Konstanz. Aber als Schulpflegepräsident trauere dem Zukunftsraum weder nach noch freue ich mich, dass er nicht kommt.

In den Fällen der illegal abgeschafften Einschulungsklassen und des ebenso unerlaubt verordneten Geburtstagsznüni-Verbots ist die Kreisschulpflege gleich zweimal hintereinander von den übergeordneten Instanzen zurückgepfiffen worden. Waren Sie zu selbstherrlich?

Nein. Wir haben im Sinne der Schule einen Entscheid gefällt, nachdem wir uns vom Rechtsdienst der Stadt Aarau haben beraten lassen. Dieser unterstützte unsere Entscheide. Aber im rechtlichen Bereich gibt’s immer Ermessensspielraum. Parteien, die mit den Entscheiden nicht einverstanden waren, haben Rechtsmittel ergriffen – und die übergeordnete Instanz hat es anders beurteilt als wir. Das akzeptieren wir vollumfänglich.

Wie geht es mit den Einschulungsklassen weiter?

Man hat den Bedarf erhoben und wir werden sowohl in Aarau als auch in Buchs eine ab dem Sommer wieder Einschulungsklassen führen können. In Aarau wird das im Schachen sein, in Buchs im Risiacher.

Die Schulraumplanung ist ein grosses Thema: Das Risiacher Buchs wird ausgebaut, die Gysimatte muss ebenfalls erneuert werden, und in der Telli soll eine neue, riesige Oberstufe entstehen. Verursacht das Bevölkerungswachstum auch bei der Kreisschule Aarau-Buchs einen überraschend grossen zusätzlichen Schulraumbedarf?

Die Prognosen mehr oder weniger zu. Obwohl es punkto Schülerzahlen tendenziell eher eine Abweichung nach oben gibt, sind wir also nicht überrascht. Bezüglich Oberstufe wurde das Wachstum schon entsprechend berücksichtigt.

Die Kreisschulpflege bestellt den Schulraum, die Trägergemeinden Buchs und Aarau müssen ihn liefern. Geht das schnell genug?

Wir sind in intensivem Austausch mit den Gemeinden. Im Moment müssen wir da keinen Dampf machen. Schneller ist meist besser, aber schneller birgt auch die Gefahr des Scheiterns, beispielsweise bei der zwingend erforderlichen Volksabstimmung. Es ist wichtig, dass man einen Standort umfassend abklärt, damit die Stimmbürger dahinterstehen können – sonst gibt es erst recht Verzögerungen.

Die Oberstufe im Schachen – die OSA – soll durch einen Neubau in der Telli ersetzt werden. Und zwar bald: 2027 müsste eigentlich ein Ersatz da sein. Was, wenn nicht?

Wenn der Fall eintreten würde, haben wir ein Problem, das ist ganz klar. Der Plan A ist ganz klar ein Ersatz des OSA, aber es gäbe dennoch die Variante einer Sanierung. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung fänden und die Kinder nicht auf der Strasse beschult werden müssen.

Sind die Coronajahre aus Schulsicht eigentlich verlorene Jahre?

Nein. Man muss immer versuchen, eine Chance zu sehen. Hier ist das ganz klar der Digitalisierungsschub an den Schulen, den Schwung müssen wir mitnehmen. Künftig wird es wohl einfacher sein, die finanziellen Mittel für die entsprechende Ausrüstung zu erhalten, weil der Bedarf nun offensichtlich wurde. Nicht nur bei uns, sondern im ganzen Kanton.

Und für die Kinder?

Sie konnten ganz viele Erfahrungen machen, die sie ohne Corona nicht gemacht hätten und die sie ins Leben mitnehmen können. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn man knallhart nur den schulischen Stoff anschaut, dann sind vielleicht kleine Lücken entstanden durch Schulschliessungen im ersten Lockdown. Aber das war keine verlorene Zeit: Die Kinder haben dabei nicht nur viel repetiert, sondern sich auch neue Kompetenzen angeeignet. Zum Beispiel, wie man mit IT-Mitteln umgeht. Und: Sie sind deutlich selbstständiger geworden. Das wird ihnen für die ganze schulische Laufbahn helfen – auch, wenn es darum geht, allfällige Lücken zu schliessen.