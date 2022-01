Westaargau: Immer weniger Menschen besitzen ein Auto

Interaktive Karte In den grossen Gemeinden im Westaargau haben immer weniger Menschen ein Auto Seit 2016 hat sich der Motorisierungsgrad im Aargau stabilisiert. In gewissen Gemeinden ist seit einiger Zeit sogar ein rückläufiger Trend zu beobachten. Ein Vergleich der Westaargauer Gemeinden. Zara Zatti Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Wer schlecht mit dem ÖV zur Arbeit kommt, der kauft sich eher ein Auto. Keystone

Auf 1000 Einwohner kamen im Jahr 2021 im Aargau 589,9 Personenwagen. Das bezeichnet man als sogenannten Motorisierungsgrad. Ein Jahr zuvor betrug dieser 588,5. Es kam also zu einer leichten Zunahme der Autos im Verhältnis zur Bevölkerung. Der gesamtschweizerische Motorisierungsgrad lag 2020 bei 541, der «Autokanton Aargau» liegt also über dem Durchschnitt. Insgesamt waren hier letztes Jahr 412'121 Personenwagen registriert. Seit den 1970er-Jahren hat der Motorisierungsgrad im Kanton stark zugenommen. 1976 kamen noch 295,4 Autos auf 1000 Einwohner. Doch ab dem Jahr 2014 ging die Zunahme zurück, seit 2016 hat sich der Motorisierungsgrad zwischen 587 und 590 eingependelt.

In den Bezirken im Westaargau zeigt sich ein unterschiedliches Bild. In den Bezirken Aarau und Lenzburg nimmt der Motorisierungsgrad seit 2016 in der Tendenz sogar leicht ab. Im Bezirk Aarau blieb der Anteil an Autos im Verhältnis zur Bevölkerung auch über die letzten zehn Jahre praktisch gleich: 0,6 Prozent beträgt die Zunahme. Im Bezirk Lenzburg kam es zu einer Zunahme um 2 Prozent. Im Bezirk Kulm stieg der Motorisierungsgrad seit 2011 um 7 Prozent. Die beliebteste Automarke im Westaargau ist übrigens VW.

Je besser der ÖV, desto weniger Autos

Allgemein lässt sich sagen, dass Städte mit einem guten ÖV-Anschluss einen geringeren Motorisierungsgrad aufweisen als schlecht erschlossene Gemeinden. Das liegt auf der Hand: Je umständlicher der Weg mit Bus und Zug, desto eher steigt man auf das Auto um. Das zeigen auch die Zahlen: In den Gemeinden mit der geringsten Anzahl an Autos (Suhr, Aarau, Buchs, Lenzburg und Küttigen) gelangt man mit dem ÖV in weniger als einer Stunde etwa nach Zürich. Suhr hat von allen Westaargauer Gemeinden mit 466,1 die geringste Anzahl an Autos pro 1000 Einwohner. Und: Ab 2014 sank der Anteil um 5 Prozent. Auch in Aarau (-2%), Lenzburg (-4%) und Buchs (-2%) nahm der Anteil an Autos über die letzten zehn Jahre ab.

Kirchleerau hat mit 774,8 die meisten Personenwagen gerechnet auf 1000 Personen, der Motorisierungsgrad nahm seit 2011 um 4 Prozent zu. Unter den Top fünf der Gemeinden mit den meisten Autos sind im Jahr 2021 auch Wiliberg (765,1), Meisterschwanden (761,5), Schmiedrued (757,2) und Birrwil (752,6). Weil auch Firmenautos in der Statistik auftauchen, kann es in gewissen Gemeinden mit einer grossen Zahl an Geschäftsautos zu einem Ausschlag kommen.

Die Jungen kommen nach dem Ausgang nicht mehr nach Hause

Schmiedrued verzeichnete von allen Westaargauer Gemeinden in den letzten zehn Jahren die grösste Zunahme. 2021 kamen auf 1164 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand Ende 2020) 889 Autos. 2011 waren es noch 748 Autos auf nahezu die gleiche Anzahl Einwohner. Das entspricht einer Zunahme des Motorisierungsgrades von 21 Prozent. Die zweitgrösste Zunahme verzeichnet die Nachbargemeinde Schlossrued mit 19 Prozent. Beide Gemeinden erklären sich die hohe Autodichte mit der schlechten Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Der Gemeindeammann von Schlossrued, Martin Goldenberger, sagt:

«Je nach Beruf muss man länger arbeiten und kommt dann ohne Auto nicht mehr nach Hause. Gleiches gilt für die Jungen, die am Wochenende in den Ausgang wollen.»

Genau umgekehrt sieht die Entwicklung in Dürrenäsch aus. Die Gemeinde im Bezirk Kulm konnte den Anteil an Fahrzeugen im Vergleich zum Jahr 2011 um 7 Prozent senken. Das entspricht der grössten Reduzierung im Westaargau.

