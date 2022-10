Aarau Rohr: So stellt sich ein Fahrlehrer das neue Zentrum vor

Innovative Idee Autos unter die Erde: So stellt sich ein Anwohner das neue Zentrum von Aarau Rohr vor Daniel Menzi lanciert die Idee eines Parks in Rohr – dort, wo heute die Hauptstrasse ist. Die Autos würden über einen Tunnel unter die Erde geführt, der als klassisches Strassendorf entstandene Stadtteil erhielte endlichen ein richtiges Zentrum. Daniel Vizentini 5 Kommentare 03.10.2022, 09.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Menzi (im Bild) lanciert die Idee eines Parks auf der Hauptstrasse in Rohr, auf Höhe der Bushaltestelle Rigistrasse. Daniel Vizentini

Agglomerationsgemeinden haben oft etwas gemeinsam: Vielfach sind die Siedlungen schrittweise entlang der Strasse entstanden, die ins Zentrum der nahe gelegenen Stadt führt. Das Ergebnis sind lang gezogene, typische Strassendörfer. Zu so einer zählt der Aarauer Ortsteil Rohr, der bis 2010 noch eine eigenständige Gemeinde war. Das alte Gemeindehaus steht zwar noch. Ein richtiges Zentrum aber hatte Rohr noch nie.

Doch was einmal war, muss nicht für immer so bleiben. So wie etwa Unterentfelden sich überlegt, die Ortsdurchfahrt schöner zu gestalten und ein klares Dorfzentrum zu definieren, so stösst auch die Idee eines Zentrums für Aarau Rohr unter den Anwohnenden auf Interesse. Eine aufsehenerregende Idee ist dabei diejenige von Daniel Menzi: Er schlägt vor, einen Teil der Hauptstrasse unterirdisch führen zu lassen und darauf das neue Rohrer Zentrum als linearen Park zu errichten.

Daniel Menzi erklärt seine Idee von einem Park auf der Hauptstrasse in Rohr. Laurin Kühnis

Was beim ersten Hinhören etwas utopisch klingen mag, hat durchaus seine Logik. Bei der Einfahrt in Rohr von der Telli aus gibt es eine merkliche Steigung. Ohne, wie heute, den Hügel hinaufzufahren, könnte der Strassenverkehr auf der gleichen Ebene in einen Tunnel geführt werden. Oben würde Platz frei für eine Fussgängerzone. Die Autos würden weiter vorne nach der Furorastrasse wieder an die Oberfläche geführt.

Von hier ist klar zu erkennen, wie die Hauptstrasse heute einen Hügel hinaufgeht. Man könnte die Autos ebenerdig in einen Tunnel fahren lassen, so die Idee. Daniel Vizentini

Sechs Jahre lang schlummerte diese Idee bei Daniel Menzi, er hatte bis anhin nur mit Familienmitgliedern oder Freunden darüber diskutiert. Dann veröffentlichte er in der August-Ausgabe vom «SprachROHR», dem Mitteilungsblatt des Stadtteilvereins Rohr, erstmals seine Gedanken zum «Rohrpark», wie er das neue Zentrum nennt.

Im Detail heisst es: Beim Hauptstrassenabschnitt zwischen Titlisstrasse und Furorastrasse könnte man den Verkehr etwa zehn Meter unter die Erde verlegen und zwei Etagen darauf bauen. In der untersten Etage würde der Verkehr fliessen, in der mittleren könnte eine Parkgarage gebaut werden mit Ladestationen für E-Fahrzeuge. Dort würde auch die Anlieferung der Geschäfte an der Oberfläche geschehen und private Parkgaragen erschlossen werden.

So könnte der lineare Park von der Titlisstrasse bis zur Furorastrasse aussehen. RobinWieser/zvg

Jetzt werden die Meinungen der Bevölkerung eingeholt

Daniel Menzi ist es wichtig, klarzustellen: Um den Strassenlärm geht es ihm überhaupt nicht. «Wer an die Hauptstrasse zieht, der muss davon ausgehen, dass es laut wird», sagt er, der selbst unmittelbar nebenan wohnt. Ende der 70er-Jahre nach Rohr gekommen, kennt er das Quartier, hat dessen Entwicklung samt Fusion miterlebt.

Der Leiter Kommunikation beim Verband für Verkehrssicherheit Swissdrive ist zeitweise auch als Linienbusfahrer und spezialisierter Fahrlehrer tätig. Er will nicht den Verkehr vom Quartier verbannen. Ihm gehe es nur um das fehlende Zentrum.

Erst vor kurzem wagte er sich mit der Idee nach aussen. Im Gespräch mit dem Stadtteilverein wurde er ermutigt, Reaktionen bei der Bevölkerung einzuholen. In der Facebook-Gruppe «Rohrpark» kann jede Person ihre Rückmeldung betreffend der Idee hinterlassen.

In den letzten Wochen sind da bereits ergiebige Diskussionen entstanden. Einen Kommentar hinterlassen hat auch der Quartierverein Telli: «Als Vertreter des Nachbarquartiers interessiert uns diese Entwicklung brennend», heisst es dort. «Auch wir haben eine Transitachse, die das Quartier zerschneidet. Auch wir haben keinen gewachsenen Dorfkern, der zu Gemütlichkeit einlädt.» Man werde die Entwicklung um den Rohrpark mit grossem Interesse verfolgen.

Die Hauptstrasse in Rohr soll auf Höhe der Haltestelle Rigistrasse zu einem Park werden. Daniel Vizentini So könnte dieser Park aussehen. Die Autos würden in einem Tunnel unter durchfahren. Robin Wieser/zvg Links die Stelle bei der Haltestelle Rigistrasse heute, rechts wie sie künftig aussehen könnte. Daniel Vizentini Robin Wieser/zvg

Noch wurden Stadt und Kanton nicht davon informiert

Auf Facebook wie zuletzt im «SprachROHR» wurden auch erste Visualisierungen veröffentlicht, gestaltet bereits vor Jahren von Daniel Menzis Cousin Robin Wieser. Lange vorbereitet und gereift, ging man jetzt mit der Rohrpark-Idee an die Öffentlichkeit, weil die Hauptstrasse sowieso in den nächsten Jahren für Fernwärmeleitungen weiter aufgerissen wird.

Offiziell wurden weder Stadt noch Kanton informiert. Man wolle jetzt einfach die Idee lancieren und die Reaktionen beobachten. Wenn das Echo positiv ist, werde man die Idee den Behörden näherbringen.

Der Rohrpark wäre auch abends ein einladender Ort. Robin Wieser/zvg

5 Kommentare Martin Gasser vor etwa 2 Stunden 2 Empfehlungen Super Plan! Solche Ideen würden wir eigentlich vom Stadtbaumeister Hlavica erwarten. Aber eben, dieser hat noch nie etwas städtebaulich, urbanes oder zukunftsentwickelndes Interessantes vorgestellt :) 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen