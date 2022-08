Initiative Bundesgericht entscheidet: Aarauer Schuldenbremse kommt definitiv nochmals an die Urne Das Bundesgericht gibt der FDP Aarau recht: Deren Volksinitiative wurde vom Einwohnerrat ungenügend umgesetzt. Die FDP frohlockt und findet den Zeitpunkt für die Einführung einer Schuldenbremse «geradezu ideal». Beschwerdeführer Philippe Kühni (GLP) spricht von «Totspar-Automatismen». Nadja Rohner 24.08.2022, 05.00 Uhr

Die Geschichte ist kein Ruhmesblatt für die Demokratie in der Kantonshauptstadt. 2016 kam die Volksinitiative «Schuldenbremse zur Sicherung eines ausgeglichenen Finanzhaushalts der Stadt Aarau» formell zustande. Und noch immer klemmt die Umsetzung.

2019 hatte der Stadt- dem Einwohnerrat folgende Änderung der Gemeindeordnung vorgeschlagen:

«Die Stadt führt den Finanzhaushalt so, dass bei einer massvollen Steuerbelastung langfristig das Eigenkapital nicht sinkt und die Schuldenquote nicht ansteigt. Der Einwohnerrat konkretisiert in einem Reglement die Vorgaben und deren Umsetzung und regelt darin die Folgen bei einer Verletzung der Vorgaben.»

Der Einwohnerrat schwächte den Wortlaut wie folgt ab:

«Die Stadt führt den Finanzhaushalt so, dass mittelfristig die Erfolgsrechnung ausgeglichen ist und die Nettoinvestitionen langfristig selber finanziert werden. Der Einwohnerrat konkretisiert in einem Reglement die Vorgaben.»

Nach mehreren Gerichtsurteilen steht fest: Diese Abänderung (die eine Urnenabstimmung überstand) war nicht zulässig: Erstens, weil das Gemeindegesetz sowieso einen ausgeglichenen Gemeindehaushalt fordert, eine Verankerung dessen also in der Verfassung der Stadt unnötig ist. Und zweitens, weil wichtige Eckpfeiler der Initiative nun nicht mehr auf Verfassungsstufe vorkamen. Würde man dort daran schrauben wollen, bräuchte es eine Volksabstimmung.

In der vom Einwohnerrat beschlossenen vagen Variante hingegen würde alles auf Reglementsstufe geregelt, wo das Parlament freie Hand hätte, ob und wie sehr es eine Schuldenbremse umsetzen will. Das Volk könnte höchstens noch via fakultatives Referendum mitreden.

Schon stadträtliche Vorlage enthielt nicht alle Eckpfeiler

Bereits 2021 war das Verwaltungsgericht auf Beschwerde von Martina Suter und Yannick Berner (FDP Aarau) hin zum Schluss gekommen, dass der Einwohnerratsbeschluss die mit der Initiative verfolgten Anliegen nur ungenügend umsetze.

Mehr noch: Sogar die Vorlage des Stadtrats hätte wesentliche Punkte aus der Initiative nicht in die Verfassung gebracht. Etwa, dass «Nettoinvestitionen im Durchschnitt von maximal zehn Rechnungsjahren selbst (aus der Erfolgsrechnung) zu finanzieren sind». Oder ein Sanktionierungsmechanismus für den Fall, dass diese Selbstfinanzierung nicht erreicht wird. Oder eine Regelung für ausserordentliche Investitionen wie etwa das geplante Oberstufenzentrum, das ausnahmsweise über das Nettovermögen finanziert werden könnte – sofern das Volk den Sonderfall in einem obligatorischen Referendum absegnet.

Diese Initiativ-Elemente müssten, so die Gerichte, «zumindest in den Grundzügen» in der Gemeindeordnung verankert sein. Der Stadtrat akzeptierte diesen Entscheid. Nicht aber GLP-Aargau-Präsident Philippe Kühni und Stephan Müller als Aarauer Stimmbürger. Sie gelangten im letzten Herbst ans Bundesgericht. Dieses weist ihre Beschwerde jetzt «als unbegründet» ab.

Wie geht es nun weiter?

Der Stadtrat muss dem Einwohnerrat umgehend eine neue Vorlage für die Gemeindeordnungsänderung vorlegen, die die Eckpfeiler der Initiative beinhaltet und rückwirkend per 1.1.19 inkraft tritt. Die Vorlage muss anschliessend an die Urne.

Die FDP betont in einer Medienmitteilung zum Urteil, es habe sich «bereits bei Bund und Kanton bewährt, eine Ausgaben- und Schuldenbremse in guten Zeiten einzuführen, um schlechten Zeiten vorzubeugen». Laut Martina Suter ist der Zeitpunkt für die Einführung «nach mehreren Jahren mit namhaften Gewinnen im Finanzhaushalt geradezu ideal».

Beschwerdeführer Philippe Kühni sieht es ganz anders: «Fazit ist, dass der Stadtrat nun eine lächerlich rigide Schuldenbremse mit Totspar-Automatismen vorlegen muss.»