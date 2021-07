Infekt Der Jagdaufseher bestätigt: Neuntes Aarauer Schwänchen musste eingeschläfert werden Oft hielten sich nicht alle neun geschlüpften Aarauer Schwanenküken am selben Ort auf. Deshalb gab es in den letzten Wochen immer wieder Gerüchte, dass ein Teil der Grossfamilie verstorben sei. Nun ist dieser Fall tatsächlich eingetreten. Nadja Rohner 20.07.2021, 14.11 Uhr

Die Aarauer Schwanenküken. Nadja Rohner

«Ja, eines der Schwänchen ist tot.» - Dies bestätigt der Aarauer Jagdaufseher Hansruedi Müller. «Ich musste es am letzten Samstag in die Tierklinik bringen. Es hatte aufgrund einer Wunde einen Infekt am Bein, der eine starke Blutvergiftung verursacht hat.»