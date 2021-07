Sommerserie: Ich war noch niemals in Oberentfelden

Ich war noch niemals in ... (3/6) Dank eines Glückstreffers: Diese Gemeinde gleist sich neu auf Hier gibt es die grösste Tierklinik und ein nationales Unikum: Warum sich Oberentfelden laufend anpassen muss und jetzt einen Kick von der Eidgenossenschaft bekommt. Der dritte Teil der Sommerserie «Ich war noch niemals in ...». Urs Helbling 29.07.2021, 05.00 Uhr

Symbolbild Bahnhof Oberentfelden Schild mit Kirche im Hintergrund S28 Nationalbahn Daniel Vizentini

Bis im Frühling 1967 fuhren die Automobilisten auf der alten «Bern-Zürich»-Strasse durch das Dorf. Seit der Eröffnung der damaligen N1 (heute A1) rasen sie an der Gemeinde vorbei. Heute sind es Grössenordnung 100'000 pro Tag.

Für die allermeisten gilt: «Ich war noch niemals in...». Einige wenige fahren gezielt Oberentfelden an: Zum Beispiel die Haustierfreunde, die dort die grösste Tierklinik der Schweiz ansteuern. Oder die Sportler, die wegen Golf, Tennis oder Faustball anreisen. Oder die Männer, die im Saunaclub («Nummer 1 im Mittelland») Zerstreuung suchen.

Saunaclub: Der grosse Männer-Magnet Es ist untergebracht in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Schreinerei. Ein Steinwurf vom Bahnhof entfernt und damit selbst für Benutzer des öffentlichen Verkehrs einfach erreichbar. Der «Sex-Park»bezeichnet sich als «Nummer 1 Saunaclub im Mittelland». Er gehört mit einer Fläche von über 1200 Quadratmetern zu den grössten Etablissements des Landes und es arbeiten dort selbst während der Sommerferien ein Dutzend Frauen. Der «Sex-Park» hat Anfang Juli sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Er nimmt für sich in Anspruch, eine Vorzeigeadresse geworden zu sein. Und das von der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt. Das Etablissement ist so geführt, dass es in Oberentfelden kaum je Anstoss erregt hat – und auch bei der Polizei einen guten Ruf hat.



Knoblauch, Walther Bürsten, GE: Die Gemeinde wandelt sich

Oberentfelden ist seit der Jahrtausendwende um fast 30 Prozent gewachsen und hat heute etwas über 8500 Einwohner. Der Ausländeranteil liegt bei 33 Prozent (im 2000 waren es noch 21 %). Die Gemeinde zeichnet sich durch eine erstaunliche Wandlungsfähigkeit aus.

1982 ging die damalige Kartonfabrik E. Knoblauch AG Konkurs. Auf dem Areal entstanden etwa ein Hotel und die Sportanlagen. Das Tenniscenter selber ist zwischenzeitlich auch schon wieder ein Auslaufmodell. «Walther Bürsten bürsten gut, Walther Bürsten bürsten besser.» In den späten achtziger und frühen neunziger Jahren verschwand in Etappen die landesweit bekannte Firma. Die Gemeinde engagierte sich für eine Umnutzung des Industrieareals. Es entstand die «Alte Bürsti», ein Zentrum für Handwerk und Kultur (etwa «Böröm»).

Ein altes Schild von Sprecher+Schuh, fotografiert in der Sammlung von Museum Aargau in Egliswil, erinnert an die Vorzeigefirma. Janine Gloor

Lang und voller überraschender Wendungen war der Niedergang der Vorzeigefirma «Sprecher+Schuh». Der Hochspannungsspezialist wechselte mehrfach den Besitzer: Alstom, Areva, General Electric (GE). Aktuell gehört das Firmenareal bereits dem Transportunternehmen Dreier AG: GE bleibt bis Ende 2022 eingemietet. Gemäss letztem Informationen (AZ vom 8.2.) baut GE in Oberentfelden 374 Stellen ab, gibt den Standort aber nicht definitiv auf: Es bleiben 120 Arbeitsplätze.

Ein gutes Beispiel für die Wandlungsfähigkeit von Oberentfelden, ist der Einzug von Dreier ab Januar 2023. Und vielleicht wird die Gemeinde selber auch noch Mieter: Die Kreisschule Entfelden überlegt sich, bei Dreier in der ehemaligen «S+S»-Fabrik Räume zu belegen – denkbar ist ab Sommer 2022.

Das Tunnelprojekt klingt utopisch, ist aber real

Ende 2018 wurde die grösste in Oberentfelden je gebaute Siedlung (340 Wohnungen, 500 Bewohner) vollendet. Es gab dort später sogar einen neuen Volg – der erfolgreicher ist, als erwartet. Seither werden vor allem kleinere Projekte realisiert. Die nächste Grossüberbauung dürfte an Stelle des Tenniscenters entstehen (220 Wohnungen).

Die Gemeinde ist seit Ende 2017 daran, die Bau- und Nutzungsordnung (BNO) zu revidieren. Ein Vorhaben, das sich als deutlich komplexer und zeitintensiver herausgestellt hat, als erwartet. Immerhin kann der BNO-Entwurf dem Kanton demnächst zur Vorprüfung zugestellt werden. Wann das Mitwirkungsverfahren durchgeführt wird, ist noch offen.

Mit dem Gleiskreuz wird verhindert, dass sich die Schmalspurbahn AVA (ehemals WSB, links) und die Normalspurbahn SBB niveaugleich kreuzen. Urs Helbling

Ein nächstes grosses Planungsverfahren ist eben erst eingeleitet worden. Der Anlass dafür ist – aus Oberentfelder Sicht – ein Glückstreffer. Die Eidgenossenschaft investiert 170 Millionen Franken in die Entflechtung von AVA (ehemals WSB), SBB und Strasse, weil sie die ehemalige Nationalbahnlinie für den Güterverkehr ausbauen will. Das entsprechende Geld ist ihm Rahmen des «Ausbauschritts 2035» vom National- und Ständerat bereits genehmigt worden. Mit dem geplanten Bau eines rund 800 Meter langen Tunnels verschwindet ein nationales Eisenbahn-Unikum: ein Gleiskreuz von zwei Bahnen, der Schmalspurbahn mit Gleichstrom und der SBB mit Wechselstrom. Und das alles in einem 58-Grad-Winkel.

Das Gleiskreuz ist ein nationales Unikum. Urs Helbling

Zur Zeit laufen die Arbeiten am Vorprojekt. Auf Hochtouren. Die tangierten Haltestellen werden in Varianten erarbeitet. Bis Ende Jahr sollen erste Vorentscheide getroffen werden. Wenn keine grösseren Störungen (etwa eine Einsprachflut) auftreten, dürfte der Baubeginn gegen 2030 sein. Die AVA muss während der gesamten mehrjährigen Bauzeit verkehren können. Kurze Unterbrüche (6 bis 8 Wochen) sind allenfalls während der Sommerferien möglich. Die Bauphase wird nicht nur für die Bahnpassagiere, sondern vor allem auch für die Oberentfelder ein jahrelanger Stresstest mit viel Lärm, Staub und Gestank.

Aus ihrer Sicht klingt das alles recht utopisch: Aber spätestens seit der Souverän im Juni einen Kredit für die Neugestaltung des Engelplatzes bewilligen musste, ist es doch schon sehr real. Mit 75 Prozent beschlossen die Oberentfelder, den Tunnelbau als Chance für eine Aufwertung des Dorfzentrums zu nutzen. Das wird nicht einfach: Die grossen Detailhandelsketten (Migros, Coop, Aldi) haben am Dorfrand und im Gewerbegebiet längst Position bezogen und dürften nicht als Frequenzbringer in die Mitte zurückkehren. Die Mitte, die sich in den letzten Jahren sehr in Richtung multikulti entwickelt. Immerhin ist es den Oberentfeldern gelungen, die Post nicht zu verlieren.

Die Kreisschule hangelt sich von Provisorium zu Provisorium

Nimmt man die Grossratswahlen vom letzten Herbst zum Massstab, so ist Oberentfelden eigentlich ein SVP-Dorf: Deren Stimmenanteil lag bei 32,5 Prozent. Zweitgrösste Partei war die FDP (17,6%) knapp vor der SP (16,1%). Die Gemeinde ist seit Januar im Kantonsparlament nicht mehr vertreten: Letzte Grossrätin war während zwei Jahrzehnten Vreni Friker (SVP, Grossratspräsidentin 2013). Im Dorf lebt auch ein Politiker, der selbst national gesehen eine herausragende Rolle gespielt hat – aber das lange her. Alt Regierungsrat und alt Nationalrat Arthur Schmid (93) war in den frühen siebziger Jahren Präsident der SP Schweiz und einmal sogar offizieller Kandidat der Partei für die Bundesratswahlen.

Die wichtigste kommunale Abstimmung der letzten Jahre fand im letzten Herbst statt, als die Oberentfelder mit 60,6 Prozent sagten Nein zum Gemeindefusionsprojekt Zukunftsraum Aarau (an der Gemeindeversammlung hatten sie ihm noch zugestimmt). Der Gemeinderat war dafür, Gemeindeammann Markus Bircher (FDP) ein engagierter Befürworter. Trotz des Rückschlags kandidiert er am 26. September für eine zweite Amtszeit als Ammann. Von den bisherigen Gemeinderäten tritt einzig Priska Ott (SVP) nicht wieder an.

Das leerstehende Bürogebäude der GE, heute Dreier AG, könnte als Schulprovisorium teilvermietet werden. Urs Helbling



Gemessen am vergleichsweise hohen Steuerfuss (110 Prozent) ist die Oberentfelder Politik mässig erfolgreich. Aber man bemüht sich aktiv zu sparen, etwa mit dem Projekt «Lohn statt Sozialhilfe». Das grösste finanzielle Problem sind die vielen, teils wegen Volksentscheiden aufgeschobenen Investitionen in der Kreisschule Entfelden (mit Unterentfelden), bei der man sich von Provisorium zu Provisorium, von Pavillon zu Pavillon hangelt – und aktuell sogar die Einmietung in einen Fabrikkomplex in Erwägung zieht (siehe Sprecher+Schuh/Dreier). Eine weitere Herausforderung die Umfahrung Suhr (Projekt Veras), die bis nach Oberentfelden ausstrahlt, weil dort die neue Strasse mit der Suhrentalstrasse verknüpft werden muss. Oberentfelden muss verhindern, dass die Automobilisten wegen der geplanten Lichtsignalanlage (akute Staugefahr) in seine Quartiere ausweicht.

Das beste Restaurant macht coronabedingt eine Auszeit

Josef Hochstrasser war mal katholischer Pfarrer und hat geheiratet, jetzt ist er reformierter Pfarrer.

Christian H. Hildebrand

Oberentfelden ist eine Gemeinde mit einem hohen Anteil an Reformierten. Aber es gibt seit exakt fünfzig Jahren auch eine katholische Kirche, einen äusserst schlichter Betonbau. In der Pfarrei Entfelden wirkte einst Josef Hochstrasser (wohnt heute noch in Oberentfelden): der Mann, der zuerst katholischer Priester war, dann heiratete, später reformierte Theologie studierte – und national bekannt ist als Autor («Ein Plagegeist der Kirchen», so der «Tages-Anzeiger»).

Seit bald 15 Jahren im Dorf präsent ist die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken. Ihre Gebetsräume befinden sich im «Gasthof zum Bad». Der Gastrokomplex ist 2003 Pleite gegangen. Der Einzug der Islamischen Gemeinschaft gab damals viel zu reden, ist aber heute kein Thema mehr.

Auch wenn es das einst wichtige Traditionslokal «Bad» nicht mehr existiert, viele Rentner sich noch an das «Sängerstübli», einige zur Zeit die Schliessung der «Insel» betrauern: Oberentfelden hat noch immer eine sehr vielfältige Gastronomie. Etwa der «Mühle», die allerdings coronabedingt seit Sonntag bis am 11. Oktober geschlossen ist. Das Wirtepaar ist derzeit in seinem kleinen Hotel in den Bündner Bergen aktiv.

«Ich war noch niemals in...». Man muss nicht nach Oberentfelden fahren, um ein Stück Oberentfelden zu sehen. Das gibt es nämlich auch im Freilichtmuseum Ballenberg. Dort steht seit 1986 ein restauriertes Oberentfelder Hochstudhaus.