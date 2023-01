«Cinar Market» schliesst schon wieder

Hunzenschwil Laden mit balkanischen Spezialitäten schliesst schon wieder Erst Ende letztes Jahr eröffnet, geht der Lebensmittelladen an der Hauptstrasse bereits wieder zu. Mehrere Facebook-Posts lassen die Gründe erahnen. Eva Wanner Jetzt kommentieren 25.01.2023, 15.46 Uhr

Der Lebensmittelladen an der Hauptstrasse in Hunzenschwil geht nicht lange nach der Eröffnung wieder zu. Bild: Michael Hunziker

Sich selbstständig machen und sich damit einen lang gehegten Traum erfüllen. Diese Worte äusserten Aliriza und Sultan Kaya im vergangenen August gegenüber dieser Zeitung. Gemeint haben sie damit ihren «Cinar Market» im belebten Wohn- und Gewerbequartier an der Hauptstrasse. Damals im August lag das Baugesuch zur Nutzungsbewilligung auf für den Lebensmittelladen mit balkanischen Spezialitäten; von Frischkäse bis zu saisonalen Früchten.

Zwei Einwendungen wurden eingereicht, eine dann wieder zurückgezogen. Kayas erhielten die Bewilligung und verrieten, am 1. November eröffnen zu wollen.

Kein verfrühter Aprilscherz

Nun ist von den beiden nichts mehr zu hören. Zumindest nicht auf direkte Anfrage der AZ. In der Facebook-Gruppe «Du besch vo Hunzenschwil...» äussern sie sich aber doch: «Rabatt», steht mehrfach in Grossbuchstaben in einem Beitrag. Und weiter: «Wegen Schliessung bis Ende Januar 10% bis 30%, bitte weitersagen.»

Mehrere Personen reagieren bedauernd; in früheren Beiträgen waren Laden und Betreiber sehr gelobt worden. Die besten Mandarinen habe man dort bekommen, heisst es etwa. Und der Laden sei doch erst gerade aufgegangen. Jemand fragt beim aktuellen Post, ob es sich etwa um einen verfrühten Aprilscherz handle? Nein, es sei ernst, lautet die Antwort von den Ladenbetreibern darauf. Die Schliessung erfolge aus mehreren Gründen. Vor allem aus gesundheitlichen. Aber auch die Lage sei schlecht und man könne am Standort weder Früchte noch Gemüse draussen präsentieren.

Zu Letzterem gibt die Gemeinde Auskunft: «Das Aufstellen von Aussengestellen auf der Nordseite des Ladens konnte nicht bewilligt werden, da im Grundbuch auf der gesamten Länge der Zentrumsüberbauung ‹Juraweg› ein öffentliches Fuss- und Fahrwegrecht auf Niveau Erdgeschoss eingetragen ist», heisst es auf Anfrage. Und: «Im Weiteren ist in diesem Bereich zu Gunsten des Kantons ein öffentliches Gehwegrecht von zwei Metern Breite verfügt worden.» Weitere Gründe für die Schliessung seien nicht bekannt.

