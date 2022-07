Dank Frauen-EM gibt's diesen Sommer doch Public Viewing in Aarau

«Hopp Schwiiz!» Dank der Frauen-EM gibt's diesen Sommer doch Public Viewing Bei Public Viewings werden sogar Fussballhasser zu leidenschaftlichen Fans. Weil die Männer-WM dieses Jahr im Winter statt im Sommer stattfindet, bleibt dieser Spass wohl aus – denkste! Das Stadtmuseum Aarau stellt die Leinwand nämlich für die Frauen-EM auf. ArgoviaToday 03.07.2022, 11.06 Uhr

Dank Frauen-EM gibt es doch noch ein Public Viewing diesen Sommer. SZ

Am Samstag, dem 9. Juli, hat die Frauen-Nati ihr erstes Spiel an der EM in England gegen Portugal. Auf dem Schlossplatz in Aarau, direkt vor dem Stadtmuseum, kann das Spiel im Public Viewing verfolgt werden.

«Frauenfussball ist gleichzeitig auch Thema in unserer aktuellen Ausstellung, die sich mit der Geschichte des Kantons Aargau von 1950 bis 2000 befasst», sagt Marc Griesshammer, Leiter des Stadtmuseums, gegenüber ArgoviaToday. «Als die Schweizer Frauenfussballmeisterschaft in den 70er-Jahren gegründet worden war, wurden die Frauen des FC Aarau gleich zu Beginn vier mal in Serie Meister.»

EM-Fieber mit Attraktionen

«Auf dem Schlossplatz wird es verschiedene Aktivitäten geben», sagt Marc Griesshammer. «Zusammen mit dem Kaufhaus zum Glück haben wir unter anderem Torwandschiessen, ein Quiz, ein grosser Töggelikasten und viele weitere Highlights organisiert. Und ab zirka 17.30 Uhr gibt es ein Aufwärmen mit den Spielerinnen der Red Boots Aarau», so Griesshammer. «Mit ihnen machen wir eine Anmoderation auf das Spiel, dann geniessen wir zusammen den Match und in der Pause sowie nach dem Spiel gibt es noch eine Blitzanalyse.» Für das volle Public-Viewing-Erlebnis stehen natürlich auch Essen bereit und genügend Getränke kalt.

Wetterfestes Mitfiebern

Das Spiel wird im Foyer des Stadtmuseums gezeigt, so Griesshammer: «Wir machen unser grosses Tor auf – das ist fünf Meter hoch und acht Meter breit – und zeigen das Spiel im Innenraum.» Es wird also niemand nass, falls es regnet. «Bis zu 200 Fans können bei uns die Frauen-Nati anfeuern und mitfiebern.»