Holziken - So gehts weiter nach dem Nein zur Friedhofsanierung

Holziken «Einwohner möchten hier nicht beerdigt werden» – wie geht's weiter nach dem Nein zur Friedhofsanierung? Die Holziker Stimmberechtigten lehnten an ihrer Gemeindeversammlung einen Verpflichtungskredit für die dringend notwendige Sanierung des Friedhofs deutlich ab. So geht es jetzt weiter. Pascal Bruhin 04.12.2021, 05.00 Uhr

Die Holzikerinnen und Holziker wollen nicht mehr auf ihrem sanierungsbedürftigen Friedhof beerdigt werden und weichen zunehmend auf andere Friedhöfe aus. Michael Küng (08.06.2020)

Es war der grosse Diskussionspunkt an der Holziker Gemeindeversammlung am vergangenen Montag: die Sanierung des Friedhofareals. Der Gemeinderat beantragte einen Verpflichtungskredit über 260'000 Franken für Gartenbau-, Dachsanierungs- und Malerarbeiten – der Souverän sagte dazu Nein.

Dass eine Sanierung aber dringend notwendig ist, mahnte der Gemeinderat schon in der Botschaft zum Traktandum: «In der letzten Zeit haben sich die negativen Rückmeldungen an die Gemeinde bezüglich des Friedhofs gehäuft. Die Fusswege sind zum Teil in einem schlechten Zustand, was die Begehung für eingeschränkte Personen erschwert.»

Holziker wollen nicht mehr auf ihrem Friedhof bestattet werden

Die schlechte Verfassung des Friedhofs, der letztmals 1978 umfassend saniert wurde, hat einschneidende Konsequenzen:

«Es sind vermehrt Rückmeldungen eingetroffen, worin Einwohner zum Ausdruck bringen, dass sie nicht auf dem Friedhof in Holziken bestattet werden möchten.»

Andere wiederum würden auf andere Friedhöfe in den Nachbargemeinden ausweichen oder eine allfällige Urne mit nach Hause nehmen.

Dem Gemeinderat sei es ein Anliegen, für die Bevölkerung einen ansprechenden Friedhof anbieten zu können, welcher einem Ort der letzten Ruhe gerecht werde. Entsprechend sah er eine Überholung der Gartengestaltung mit neuen Pflanzen, Fusswegen und Sitzmöglichkeiten vor. Zudem sollten die Dächer der beiden Gebäude (Sanitärbereich und Katafalk) saniert werden.

Holziken will über fertiges Friedhofsprojekt abstimmen

Die Holziker Stimmbürgerinnen und -bürger sahen das anders. Ein Rückweisungsantrag wurde an der Gmeind mit 49 Ja-Stimmen bei 66 anwesenden Stimmberechtigten deutlich angenommen, das vorliegende Projekt somit beerdigt.

«Der Gemeinderat hat Verständnis für das Anliegen der Gemeindeversammlung», schreibt Gemeindeschreiber Marco Bieri auf Anfrage. Den Wortmeldungen aus der Versammlung könne aber entnommen werden, dass die Bevölkerung die Sanierung des Friedhofs gänzlich unterstütze. Er fügt an:

«Aufgrund der Tatsache, dass es sich beim Friedhof um ein emotionales Thema handelt, möchte die Bevölkerung gerne über ein Ausführungsprojekt befinden können.»

Der Rückweisungsantrag beinhaltet denn auch den Auftrag an den Gemeinderat, eine Arbeitsgruppe einzusetzen und der Gemeindeversammlung ein detailliertes Projekt vorzulegen, über das sie dann letztlich entscheiden kann.

Gemeinderat hätte anderen Ablauf bevorzugt

Eigentlich war das genau umgekehrt geplant: «Der Gemeinderat hätte einen zügigeren Weg bevorzugt mit Sprechung des Rahmenkredits und anschliessend Einsetzung einer Arbeitsgruppe, welche sich direkt an die Umsetzung hätte machen können», so Bieri.

Nichtsdestotrotz akzeptiert die Exekutive natürlich das Votum des Souveräns: «Der Gemeinderat wird nun in einem ersten Schritt eine entsprechende Arbeitsgruppe mit den Planungsarbeiten betrauen», schreibt Bieri. Das detaillierte Projekt solle dann an einer der nächsten Gemeindeversammlungen der Bevölkerung vorgestellt und zur Annahme unterbreitet werden. Bieri hält fest:

«Das Ziel einer Sanierung des Friedhofs bleibt bestehen und wird von allen Seiten unterstützt. Der Weg dahin wird nun einfach angepasst.»

Ein neuer Standort des Friedhofs sei indes zum heutigen Zeitpunkt nicht angedacht, so Bieri. Dies sei aber nicht auszuschliessen. Es werde auch Aufgabe der Arbeitsgruppe sein, die entsprechenden Möglichkeiten zu prüfen.