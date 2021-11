Historische Bildserie: Aarau vor 100 Jahren und heute

Historische Bildserie (4/6) Vor 100 Jahren und heute: So hat sich Aarau verändert Als auf der Bahnhofsstrasse die Wynentalbahn heranrollte und die Rathausuhr noch üppig geschmückt war. In einer mehrteiligen Serie zeigen wir historische Bilder im Direktvergleich mit aktuellen Fotos. Teil 4: Aarau. Sandra Meier Jetzt kommentieren 14.11.2021, 05.00 Uhr

Einst wurden auf dem heutigen Bahnhofplatz in Aarau Kartoffeln geerntet. Vor dem 20 Jahrhundert wuchs hier ein Hotel in die Höhe, das just am Tag des Aarauer Maienzugs, am 11. Juli 1985, eröffnet wurde.